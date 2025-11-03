scorecardresearch
‘पप्पू, टप्पू और अक्कू महागठबंधन के तीन बंदर हैं’: बिहार में योगी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर कसा तंज

बिहार की केवटी सीट पर चारों ओर से मुकाबला है. बीजेपी के मुरारी मोहन झा, आरजेडी के फराज़ फातमी, जन सुराज के बिल्टू साहनी और एआईएमआईएम के मोहम्मद अनीसुर रहमान आमने-सामने हैं. चुनाव 6 और 11 नवंबर को, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

Yogi Adityanath

बिहार चुनाव 2025: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर तंज Photograph: (PTI)

Bihar Election 2025:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के ये तीन नेता “महागठबंधन के तीन बंदर” हैं. बिहार की एक चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे महात्मा गांधी के तीन बंदर थे वैसे ही आज इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) ने भी तीन बंदर दिए हैं- पप्पू, टप्पू और अक्कू” (राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव).

योगी ने कहा, “ये तीनों ‘बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो’ की तरह हैं यानी बिहार में जो विकास हुआ है, उसके सच को न तो ये देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं और न ही उस पर कुछ बोल पा रहे हैं.” 

योगी आदित्यनाथ ने बिहार के केवटी विधान सभा क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान कहा, “पप्पू न तो सच बोल सकता है और न ही कुछ अच्छा कह सकता है. टप्पू किसी सच को देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता.”

योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को खत्म करने पर जोर दिया

अपनी पिछली रैलियों में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को हटाने की बात कही थी. केवटी की सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास को देख नहीं पा रहे हैं.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “ये तीनों लोग माफियाओं के परिवारों से गले मिलते हैं और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं… बंदूक और पिस्तौल के दम पर ये लोग बिहार की पूरी व्यवस्था को दूषित कर देते हैं. यही लोग हैं जो आपको जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं, आपके धर्म से खिलवाड़ करते हैं और फिर देश की सुरक्षा को कमजोर करते हैं.”

योगी आदित्यनाथ ने उन्हें “हिंदू विरोधी” और “मां जानकी के विरोधी” बताते हुए कहा कि राजद (RJD), कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी (SP) हमेशा से हिंदुत्व के खिलाफ रही हैं.

उन्होंने आगे कहा, “हम उन सभी के खिलाफ हैं जो भगवान राम और मां जानकी के विरोधी हैं.”

बिहार की केवटी सीट पर चुनावी जंग

केवटी विधानसभा क्षेत्र में इस बार चार-कोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है. बीजेपी के मुरारी मोहन झा अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं, जबकि आरजेडी के फराज़ फातमी, जन सुराज के बिल्टू साहनी और एआईएमआईएम के मोहम्मद अनीसुर रहमान उन्हें सत्ता से बाहर करने की कोशिश में हैं.

मुरारी मोहन झा से पहले यह सीट आरजेडी के फराज़ फातमी के पास थी इसलिए यह मुकाबला खास बन गया है, क्योंकि अब दोनों पुराने प्रतिद्वंदी फिर आमने-सामने हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

