‘पप्पू, टप्पू और अक्कू महागठबंधन के तीन बंदर हैं’: बिहार में योगी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर कसा तंज

योगी आदित्यनाथ ने उन्हें “हिंदू विरोधी” और “मां जानकी के विरोधी” बताते हुए कहा कि राजद (RJD), कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी (SP) हमेशा से हिंदुत्व के खिलाफ रही हैं.

उन्होंने आगे कहा, “हम उन सभी के खिलाफ हैं जो भगवान राम और मां जानकी के विरोधी हैं.”

बिहार की केवटी सीट पर चुनावी जंग

केवटी विधानसभा क्षेत्र में इस बार चार-कोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है. बीजेपी के मुरारी मोहन झा अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं, जबकि आरजेडी के फराज़ फातमी, जन सुराज के बिल्टू साहनी और एआईएमआईएम के मोहम्मद अनीसुर रहमान उन्हें सत्ता से बाहर करने की कोशिश में हैं.

मुरारी मोहन झा से पहले यह सीट आरजेडी के फराज़ फातमी के पास थी इसलिए यह मुकाबला खास बन गया है, क्योंकि अब दोनों पुराने प्रतिद्वंदी फिर आमने-सामने हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.