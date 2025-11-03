Pakistan testing nuclear weapons: ट्रंप बोले पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण, अमेरिका के पास है दुनिया मिटाने की ताकत.

Pakistan testing nuclear weapons: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को यह कहकर हलचल मचा दी कि पाकिस्तान इस समय परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग) को लगभग 30 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने के लिए कहा था. ट्रंप ने कहा कि यह कदम ज़रूरी है हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका के पास “इतने परमाणु हथियार हैं कि वह दुनिया को 150 बार नष्ट कर सकता है.”

अमेरिकी सेना को हाल ही में 33 साल बाद तुरंत परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है जिसे ज़्यादातर लोग चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी परमाणु देशों के लिए एक संदेश के रूप में देख रहे हैं. यह फैसला उस समय लिया गया जब ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे. यह कदम रूस द्वारा कुछ हफ्ते पहले किए गए नए और ताकतवर परमाणु हथियारों (जैसे पानी के अंदर चलने वाले पोसाइडन ड्रोन) के परीक्षण के बाद उठाया गया.

“हम दुनिया को 150 बार उड़ा सकते हैं”

उन्होंने कहा, “देखो, हमारे पास किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं. रूस दूसरे नंबर पर है. चीन फिलहाल बहुत पीछे तीसरे नंबर पर है, पर पाँच साल में वे बराबरी कर लेंगे. वे जल्दी-जल्दी हथियार बना रहे हैं, और मुझे लगता है हमें निःपरमाणुकरण (परमाणु हथियार घटाने) के लिए कुछ करना चाहिए… निःपरमाणुकरण बहुत बड़ी बात है. हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि हम दुनिया को 150 बार नष्ट कर सकते हैं. रूस के पास भी बहुत सारे हथियार हैं. चीन के पास अभी कुछ हैं, और आने वाले समय में उनके पास भी बहुत हो जाएंगे. उनके पास कुछ हैं जो काफी हैं."

“पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है”

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) दोनों से निःपरमाणुकरण (परमाणु हथियार कम करने) के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि ये दोनों देश ‘गुप्त रूप से’ परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका का फैसला सही है.

ट्रंप ने पिछले हफ्ते अचानक यह घोषणा की थी कि अमेरिका भी अब परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा. उन्होंने यह ऐलान उस समय किया जब वे दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उड़ान पर थे.

उन्होंने CBS News से कहा, “रूस और चीन दोनों परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे किसी को नहीं बताते. हम एक ओपन सोसाइटी हैं, हम अलग हैं. हम इसके बारे में बात करते हैं. हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी, वरना आप लोग (पत्रकार) लिखने लिखने लगेंगे. उनके पास ऐसे रिपोर्टर नहीं हैं जो इसके बारे में लिखते. हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी करते हैं. और निश्चित ही उत्तर कोरिया भी परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है."

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.