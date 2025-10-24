EU ने रूस की सेना से कथित संबंधों के आरोप में 3 भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध

प्रतिबंध क्यों लगाए गए?

यूरोपीय संघ के बयान के अनुसार, यूरोपीय परिषद ने 45 नई कंपनियों को चिह्नित किया है, जिन पर रूस की सेना और उद्योग की मदद करने का आरोप है. इन कंपनियों पर कहा गया है कि उन्होंने मॉस्को को माइक्रोचिप्स, ड्रोन, CNC मशीनें और अन्य उन्नत तकनीक जैसी चीज़ों पर लगी निर्यात रोक को तोड़ने में मदद की.

इन प्रतिबंधों का कंपनियों पर क्या असर होगा?

EU ने बताया कि अब इन सभी कंपनियों को ऐसे सामान के निर्यात पर कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, जो सैन्य और नागरिक दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं. बयान में कहा गया है कि “इन संस्थाओं पर डुअल-यूज़ (दोहरी उपयोग वाली) वस्तुओं के निर्यात पर सख्त पाबंदियां लगेंगी, साथ ही ऐसे सामान पर भी रोक होगी जो सामान्य रूप से रूस के रक्षा क्षेत्र की तकनीकी क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.”

45 प्रतिबंधित संस्थाओं में से 17 रूस के बाहर स्थित हैं, जिनमें 12 चीन (China) (और हांगकांग) में, तीन भारत में, और दो थाईलैंड में हैं.

