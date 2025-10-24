इंटरनेट सेंसेशन बनने के बाद क्यों बदलना पड़ा ऐपल कर्मचारी को अपना नाम

एप्पल स्टोर के कर्मचारी सैम संग (Samsung) की कहानी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई. 2012 में उनका आधिकारिक एप्पल बिज़नेस कार्ड रेडिट पर पोस्ट हुआ, जिससे लोग उनके नाम पर मज़ाक करने लगे.

सैम संग का नाम इस वजह से खास था क्योंकि वह एप्पल में काम करते थे, जबकि उनके नाम की वजह से लोग उन्हें सैमसंग से जोड़ रहे थे. यह मज़ाक उस समय और भी बढ़ गया था, जब कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग एप्पल की बड़ी प्रतिस्पर्धी बन रही थी.

इस वायरल घटना के बाद सैम ने अपना नाम बदलकर सैम स्ट्रुअन रख लिया ताकि भ्रम और मज़ाक से बचा जा सके.

उस समय, सैम संगब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में एक एप्पल (Apple) स्टोर में काम कर रहे थे. उनका बिज़नेस कार्ड इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया, और लोगों ने यह जानने के लिए कि क्या यह कर्मचारी वास्तव में वहां काम करता है, स्टोर में लगातार फोन करके पूछताछ शुरू कर दी.

सैम संग को लोकप्रियता के बाद नाम बदलना पड़ा

हाल ही में यह बात सामने आई कि सैम संग को अचानक मिली लोकप्रियता के चलते अपना नाम बदलना पड़ा. स्ट्रुअन के अनुसार, कंपनी ने उन्हें शॉप फ्लोर से हटा दिया और उनके बिज़नेस कार्ड्स की पहुँच भी रोक दी, क्योंकि स्टोर अचानक ध्यान खींचने वाली इस स्थिति को संभालने में संघर्ष कर रहा था. स्ट्रुअन ने इसे “कुछ अप्रिय महीने” बताया क्योकि इस दौरान उन्हें अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर डर और तनाव महसूस हुआ.

2013 में सैम संग ने एप्पल स्टोर छोड़ दिया, लेकिन उनका नाम उनके साथ बना रहा. अगले वर्ष, उन्होंने इस क्षणिक प्रसिद्धि का सदुपयोग करने का फैसला किया और अपने विवादास्पद बिज़नेस कार्ड और यूनिफ़ॉर्म के कुछ हिस्सों को चैरिटी के लिए नीलाम किया. कार्ड $2,500 से अधिक में बिका, जिसकी आय Children’s Wish Foundation को दी गई.

ग्लोबल कंपनी के साथ नाम साझा करने की मुश्किलों ने नाम बदलने को मजबूर किया

हालाँकि, एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जुड़ा होना उनके लिए मुश्किल हो गया, खासकर जब वह कंसल्टेंट और रिज़्यूमे लेखक के रूप में अपना पेशेवर ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे थे. स्ट्रुअन ने कहा कि उनके पसंदीदा ऑनलाइन नाम पहले ही किसी और ने ले लिए थे, और वह हमेशा इंटरनेट पर मजाक का विषय नहीं बनना चाहते थे.

सैम सँग ने सैम स्ट्रुअन क्यों चुना?

सोच-विचार के बाद, उन्होंने अपना नया सरनेम “स्ट्रुअन” चुना. यह नाम स्कॉटलैंड के स्काई द्वीप के एक गाँव से लिया गया है, जो उन्हें बहुत पसंद है.

सैम स्ट्रुअन ने पिछले 10 साल अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाने में बिताए हैं, लेकिन उनकी क्षणिक प्रसिद्धि हमेशा उनकी कहानी का हिस्सा बनी रहेगी. सोचा जा सकता है कि अगर उस समय सैमसंग ने उन्हें अपने नज़दीकी स्टोर में सेल्सपर्सन के रूप में रखा होता, तो शायद उनकी जिंदगी थोड़ी अलग होती.

