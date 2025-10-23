ASEAN समिट: पीएम मोदी ASEAN समिट में वर्चुअल होंगे, दीपावली के चलते ट्रंप से मुलाकात टली

ASEAN Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कुआलालंपुर, मलेशिया में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे, जिससे उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली बैठक भी रद्द हो जाएगी. 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने अपने मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम को फोन कर सूचित किया कि वे दीपावली के उत्सव के कारण शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे. यह जानकारी पीएम इब्राहिम ने गुरुवार को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साझा की.

पीएम इब्राहिम ने फेसबुक पर बताया, “हमने इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा की. उन्होंने मुझे सूचित किया कि वे दीपावली के उत्सव के कारण इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअली ही शामिल होंगे."

मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्होंने उन्हें तथा भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं.

पीएम मोदी का पीएम इब्राहिम से टेलीफोनिक वार्तालाप

पीएम इब्राहिम ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “कल रात मुझे भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, जिसमें हमने मलेशिया–भारत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक रणनीतिक और व्यापक स्तर तक मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की."

उन्होंने आगे कहा, “भारत व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में मलेशिया के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है, साथ ही प्रौद्योगिकी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा में भी हमारे घनिष्ठ सहयोग को जारी रखा गया है.”

उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट को समाप्त करते हुए कहा, “हम मलेशिया–भारत संबंधों को मजबूत करने और एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध क्षेत्र की दिशा में आसियान–भारत सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे.”

भारत–अमेरिका संबंध

भारत और अमेरिका के बीच संबंध व्यापार विवाद के चलते तनावपूर्ण बने हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया, जो आंशिक रूप से रूस से भारत की तेल खरीद का जवाब माना जा रहा है. इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत रूस से अपने तेल आयात को कम करेगा. हालांकि, भारतीय सरकार ने अभी तक इस आश्वासन को लागू करने की कोई पुष्टि नहीं की है.

बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी से आश्वासन मिलने के बाद भारत इस साल के अंत तक रूस से अपने तेल आयात को काफी हद तक कम करने के लिए तैयार है. उन्होंने आगे कहा कि भारत इस वर्ष के अंत तक अपनी खरीद को “लगभग शून्य” तक लाने की योजना बना रहा है.

ट्रम्प ने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने मुझे बताया कि वे इसे रोक देंगे.” इसके बाद उन्होंने कहा, “यह एक प्रक्रिया है; आप इसे अचानक नहीं रोक सकते.” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन साल के अंत तक, यह लगभग शून्य पर आ जाएगा. यह बहुत बड़ी बात है, यह तेल का लगभग 40 प्रतिशत है.”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, “भारत शानदार रहा है. कल मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उनसे बातचीत बहुत अच्छी रही.”

ट्रम्प के ये बयान उस समय आए जब उन्होंने ओवल ऑफिस से मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत इस साल के अंत तक रूस से अपने तेल आयात को लगभग 40 प्रतिशत तक कम करने की योजना बना रहा है.

