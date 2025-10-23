यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रम्प ने रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाया कड़ा प्रतिबंध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार यूक्रेन (Ukraine) संबंधी प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें रूस की तेल कंपनियों लुकोइल (Lukoil) और रोसनेफ्ट (Rosneft) को निशाना बनाया गया. यह कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ युद्ध को लेकर ट्रम्प की बढ़ती नाराजगी के बीच आया.

इससे पहले, यूरोपीय संघ के देशों ने बुधवार को मास्को के खिलाफ 19वें प्रतिबंधों का अनुमोदन किया, जिसमें रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात पर प्रतिबंध शामिल था. ट्रम्प के इस कदम से पहले ब्रिटेन ने पिछले सप्ताह रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए थे.

अमेरिकी ट्रेज़री डिपार्टमेंट ने कहा कि वह आगे भी कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है और मास्को से तुरंत युद्धविराम पर सहमति जताने का आग्रह किया. यह अपील रूस के उस युद्ध के संदर्भ में की गई है, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुआ था.

ट्रेज़री सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा,“राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) द्वारा इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने से इंकार करने के कारण, ट्रेज़री रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रही है, जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को फंड करती हैं.” उन्होंने आगे कहा, “हम अपने सहयोगियों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें और इन प्रतिबंधों का पालन करें.”

यूएस प्रतिबंधों के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी

अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद तेल की कीमतें प्रति बैरल 2 डॉलर से अधिक बढ़ गईं, और ब्रेंट क्रूड का भाव सौदा पूरा होने के बाद लगभग 64 डॉलर तक पहुँच गया.

ये प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की नीति में एक बड़ा बदलाव हैं. इससे पहले ट्रम्प ने युद्ध को लेकर रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए थे और इसके बजाय व्यापारिक उपायों पर भरोसा किया था. इस वर्ष की शुरुआत में, ट्रम्प ने भारत से आयातित सामानों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया था, इसके जवाब में कि भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीदारी की थी.

रूस के तेल पर अमेरिका ने चीन के लिए शुल्क नहीं लगाए

अमेरिका ने चीन, जो रूस का एक बड़ा तेल खरीदार है, पर कोई शुल्क नहीं लगाया है. रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल की कीमत 60 डॉलर तय की, जिससे पिछले कुछ सालों में रूस के तेल खरीदार यूरोप से एशिया की तरफ शिफ्ट हो गए.

बुधवार को ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ हंगरी में होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें यह सही समय नहीं लगा.

ट्रम्प ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध लंबे समय तक नहीं रहेंगे. उन्होंने पिछले साल कहा था कि वह प्रतिबंध जल्दी हटाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कदम वैश्विक लेनदेन में डॉलर की प्रमुखता को खतरे में डाल सकते हैं. रूस अक्सर तेल के भुगतान के लिए दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने की मांग करता रहा है.

“यह सिर्फ एक बार का कदम नहीं हो सकता” विश्लेषकों ने कहा कि ये उपाय एक बड़ा कदम हैं और इसे लागू करने में काफी देर हो गई थी. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ शोधकर्ता और पूर्व अमेरिकी अधिकारी एडवर्ड फिशमैन ने कहा, “यह सिर्फ एक बार का कदम नहीं हो सकता.” उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा कि क्या अमेरिका उन सभी पर प्रतिबंध की धमकी देगा जो रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ व्यापार करते हैं.

जेरेमी पैनर, जो पहले ट्रेज़री डिपार्टमेंट में प्रतिबंध जांचकर्ता थे और अब लॉ फर्म Hughes Hubbard & Reed के पार्टनर हैं, ने कहा कि बुधवार के प्रतिबंधों में बैंकों और भारत या चीन के तेल खरीदारों को शामिल न करना इसका मतलब है कि “ये पुतिन का ध्यान नहीं खींचेंगे.”

यूक्रेनी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: यह “शानदार खबर” है

हालाँकि, एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि यह कदम “शानदार खबर” है और ये दो रूसी ऊर्जा कंपनियां पहले भी यूएस प्रतिबंधों के लिए कीव द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों में शामिल थीं.

ट्रेज़री ने रोसनेफ्ट और लुकोइल की दर्जनों सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए. इन उपायों के तहत लक्षित कंपनियों की अमेरिकी संपत्तियों को ब्लॉक कर दिया गया है और अमेरिकियों को उनके साथ व्यापार करने से रोका गया है.

वॉशिंगटन में रूसी दूतावास और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन ने अभी तक प्रतिबंधों पर टिप्पणी के लिए किसी अनुरोध का जवाब नहीं दिया.

EU ने रूस के “शैडो फ्लीट” को निशाना बनाया

यूरोपीय संघ (EU) का रूसी LNG पर प्रतिबंध दो चरणों में लागू होगा. शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स छह महीनों के बाद समाप्त हो जाएंगे, जबकि लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जनवरी 2027 से खत्म होंगे. यह पूरा प्रतिबंध आयोग की प्रस्तावित रोडमैप की तुलना में एक साल पहले लागू हो रहा है, जिसका उद्देश्य ब्लॉक की रूसी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता समाप्त करना है.

राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया, EU के नए पैकेज में रूसी कूटनीतिकों पर नए यात्रा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और मास्को के “शैडो फ्लीट” के 117 और जहाजों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें ज्यादातर टैंकर हैं. अब कुल जहाजों की संख्या 558 हो गई है। इसमें कजाखस्तान और बेलारूस के बैंक भी शामिल हैं.

EU के कूटनीतिक सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि चीन की तेल उद्योग से जुड़ी चार कंपनियों को प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया जाएगा. इनके नाम गुरुवार को आधिकारिक रूप से सामने आएंगे. इसमें दो तेल रिफाइनरियां, एक ट्रेडिंग कंपनी और एक ऐसा संगठन है जो तेल और अन्य क्षेत्रों में नियमों को तोड़ने या बचने में मदद करता है.

