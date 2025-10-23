scorecardresearch
निवेश-बचत

SBI Card की फीस में इस तारीख से हो रहे कई बड़े बदलाव, चेक करें नए चार्जेज की पूरी लिस्ट

SBI Card Fees Revised: एसबीआई कार्ड ने अपनी कई फीस और चार्जेज में बदलाव का एलान किया है, जिनके लागू होने के बाद कुछ ट्रांजैक्शन पर आपको अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है.

SBI Card Fees Revised: एसबीआई कार्ड ने अपनी कई फीस और चार्जेज में बदलाव का एलान किया है, जिनके लागू होने के बाद कुछ ट्रांजैक्शन पर आपको अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है.

SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! इन ट्रांजैक्शन पर देना होगा 1% एक्स्ट्रा चार्ज (Image : sbicard.com)

SBI Card Fees Revised : अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड (SBI Card) का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए यह खबर काफी अहम है. देश की सबसे बड़ी कार्ड कंपनियों में से एक, SBI Card ने अपनी कई सर्विस फीस और चार्जेज में बदलाव की घोषणा की है. ये बदलाव 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे. यानी अगले महीने से कुछ ट्रांजैक्शन पर आपको अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है.

शिक्षा से जुड़े पेमेंट पर लगेगा नया चार्ज

अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज की फीस SBI कार्ड से किसी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट के जरिये भरते हैं, तो अब यह आपके लिए थोड़ा महंगा साबित हो सकता है. SBI Card ने साफ किया है कि ऐसे ट्रांजैक्शन पर अब 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा.

हालांकि अगर आप सीधे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके POS मशीन से भुगतान करते हैं, तो आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. यानी अब इस पर ध्यान देना जरूरी हो गया है कि आप पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, वरना छोटे-छोटे चार्ज मिलकर आपकी जेब को अच्छी-खासी चपत लगा सकते हैं.

वॉलेट में पैसे डालने पर भी लगेगा चार्ज

अगर आप डिजिटल वॉलेट जैसे Paytm या PhonePe में 1,000 रुपये से अधिक रकम लोड करते हैं, तो SBI Card अब इस पर भी 1% एक्स्ट्रा फीस वसूल करेगा. यह चार्ज कुछ चुने हुए मर्चेंट कोड्स पर लागू होगा.
यानी अब हर बार वॉलेट रिचार्ज करने से पहले यह समझना जरूरी होगा कि यह ट्रांजैक्शन चार्जेबल है या नहीं, ताकि अनजाने में अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके.

पुराने चार्ज पहले की तरह लागू रहेंगे

SBI Card ने पुराने सर्विस चार्ज को जारी रखा है, जो पहले से लागू थे. इनमें कैश पेमेंट, चेक पेमेंट, कार्ड रिप्लेसमेंट और लेट पेमेंट जैसी सर्विस शामिल हैं.

  • कैश पेमेंट फीस: 250 रुपये

  • पेमेंट डिसऑनर फीस: पेमेंट अमाउंट का 2% (कम से कम 500 रुपये)

  • चेक पेमेंट फीस: 200 रुपये

  • कैश एडवांस फीस: ट्रांजैक्शन का 2.5% (कम से कम 500 रुपये)

  • कार्ड रिप्लेसमेंट फीस: 100 से 250 रुपये (Aurum कार्ड के लिए 1,500 रुपये)

  • इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट (विदेश में): Visa कार्ड के लिए 175 डॉलर, Mastercard के लिए 148 डॉलर

लेट पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज

अगर आप समय पर मिनिमम पेमेंट नहीं करते यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू (Minimum Amount Due - MAD) नहीं चुकाते, तो SBI Card इसके लिए अलग-अलग स्लैब में लेट फीस वसूल करेगा.

  • 0 से 500 रुपये तक: कोई चार्ज नहीं

  • 500 से 1,000 रुपये तक: 400 रुपये

  • 1,000 से 10,000 रुपये तक: 750 रुपये

  • 10,000 से 25,000 रुपये तक: 950 रुपये

  • 25,000 से 50,000 रुपये तक: 1,100 रुपये

  • 50,000 रुपये से ऊपर: 1,300 रुपये

  • लगातार दो बिलिंग साइकल तक पेमेंट नहीं करने पर 100 रुपये का एक्स्ट्रा लेट चार्ज लगाया जाएगा.

बदलावों की जानकारी रखना जरूरी 

SBI Card का कहना है कि इन बदलावों का मकसद फीस और चार्जेज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना है. इससे ग्राहकों को पता रहेगा कि किस ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज देना पड़ेगा. यूजर्स अपने कार्ड का इस्तेमाल सोच-समझकर करें और समय पर पेमेंट करें, तो अनचाहे चार्ज या ब्याज से बच सकते हैं.

SBI Card के ये नए चार्ज 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं, जिनमें एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट लोड पर 1% अतिरिक्त फीस शामिल है. इसलिए अगली बार कार्ड इस्तेमाल करने से पहले अपनी फीस डिटेल जरूर चेक करें, ताकि बाद में कोई सरप्राइज न मिले.

