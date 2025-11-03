scorecardresearch
निवेश-बचत

Credit Card Reward Points : क्या क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड मनी का उठा पा रहे हैं फायदा?

Reward Points Becoming the New Digital Currency : क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर कैशबैक, डिस्काउंट के अलावा हर ट्रांजेक्शन पर कुछ न कुछ रिवार्ड प्वॉइंट भी मिलते हैं. ये रिवार्ड प्वॉइंट आगे किसी भी बिल पेमेंट पर भुनाए जा सकते हैं.

Written byFE Hindi Desk

Reward Points Becoming the New Digital Currency : क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर कैशबैक, डिस्काउंट के अलावा हर ट्रांजेक्शन पर कुछ न कुछ रिवार्ड प्वॉइंट भी मिलते हैं. ये रिवार्ड प्वॉइंट आगे किसी भी बिल पेमेंट पर भुनाए जा सकते हैं.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Credit Card Reward Points, Reward Points Becoming the New Digital Currency, Best credit card reward programs India, Reward points benefits, How to use credit card reward points, Are credit card rewards worth it

How to use credit card reward points : अलग-अलग क्रेडिटकार्ड पर मिले इस प्वॉइंट की वैल्यू अलग अलग होती है. Photograph: (AI Image)

Are credit card rewards worth it : क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ग्राहकों को कैशबैक, डिस्काउंट के अलावा हर ट्रांजेक्शन पर कुछ न कुछ रिवार्ड प्वॉइंट भी मिलते हैं. ये रिवार्ड प्वॉइंट आगे किसी भी बिल पेमेंट पर भुनाए जा सकते हैं. इसी वजह से तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम (Digital Payments) में “रिवार्ड प्वॉइंट” या “लॉयल्टी” अब नई करेंसी बनती जा रही है. डिजिटल पेमेंट कंपनी फी कॉमर्स द्वारा जारी “पेमेंट पल्स रिपोर्ट” (H1 2025) के मुताबिक, हर 5 में से एक ई-कॉमर्स और फूड एंड बेवरेज (F&B) लेनदेन अब रिवॉर्ड्स के जरिए किया जा रहा है.

लेकिन क्या आपको पता है कि ये रिवार्ड प्वॉइंट कैसे भुनाए जाते हैं, इसका कैसे लाभ मिलता है. उन प्वॉइंट की पैसों में कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है.  क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए रिवार्ड प्वॉइंट (Credit Card Reward Points) को कैसे इस्तेमाल करें आइए जानते हैं इसके बारे में.

Advertisment

SEBI New Rule : म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न मिलने के बढ़ेंगे चांस, सेबी के नए नियम से आपको कैसे मिलेगा फायदा

कैसे करें रिडीम : How to redeem your Reward points?

अलग-अलग क्रेडिटकार्ड पर मिले इस प्वॉइंट की वैल्यू अलग अलग होती है. जिसका इस्तेमाल बिल पेमेंट जैसे अन्य खर्चो पर इस्तेमाल करके पैसे बचाए जा सकते हैं. कार्ड पर मिले रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा. 

बैंक के नेट बैंकिंग लिंक पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.

अब स्क्रीन पर नजर आ रहे कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर दिख रहे इक्वॉयरी सेक्शन पर जाएं और यहां "रिडीम रिवार्ड प्वॉइंट" सेलेक्ट करें.

इसके बाद यूजर्स को कार्ड चुनना होगा. जिस भी कार्ड के रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करना है उसे चुनें और कॉन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें. 

SIP strategy : 15 साल में बनेगा 1 करोड़ का कॉर्पस? कितना और किस तरह की स्कीम में करना होगा निवेश

जिसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया विंडो खुलेगा. जहां स्क्रीन पर रिवार्ड प्वॉइंट को रिडीम करने के लिए कुछ विकल्प नजर आएंगे. 

इन विकल्पों में प्रोडक्ट कैटा-लॉग (Product Catalog), इस्टा वॉउचर (INSTA Vouchers), कैश (Cash) और एयरमाइल्स (Airmiles) शामिल हैं.

अब इन चारों में से किसी एक विकल्प को चुनकर रिवार्ड प्वॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं. 

HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 1,000 रुपये की SIP को बनाया 2 करोड़, क्या है इसके पीछे की पावरफुल स्ट्रैटेजी

कैश भी करा सकते हैं 

कार्ड होल्डर कैश विकल्प चुनकर रिवार्ड प्वॉइंट सीधे अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं. रिवार्ड प्वॉइंट को इस विकल्प के जरिए क्रेडिट कराने में एक से दो दिन लग सकते हैं. रिवार्ड प्वॉइंट रिडीम करने पर बैंक या वित्तीय संस्थान चार्ज लेते हैं. साथ ही इस पर लागू टैक्स भी देना पड़ता है. 

रिवॉर्ड प्वॉइंट कन्वर्जन रेट

अगर कोई कार्ड हर 100 रुपये की खरीद पर 10 प्वॉइंट देता है, लेकिन हर प्वॉइंट की वैल्यू सिर्फ 0.10 रुपये है, तो कुल बचत सिर्फ 1% ही हुई. वहीं कोई दूसरा कार्ड अगर 150 रुपये की खरीद पर 5 प्वॉइंट देता है, और हर प्वॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है, तो आप 3.3% की बचत कर रहे हैं. इसलिए क्रेडिट कार्ड चुनते समय सबसे पहले रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्जन रेट की जांच करें. 

SIP 18 × 10 × 15 : सिर्फ दस साल में एसआईपी से 50 लाख जुटाने का परफेक्ट फॉर्मूला, क्या है ये स्ट्रैटेजी

छिपे हुए चार्ज

कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करने पर चार्ज भी लगाती हैं. जैसे किसी कार्ड में हर बार प्वॉइंट रिडीम करने पर 99 रुपये + GST देना पड़ता है. इसके अलावा, कुछ कार्ड सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म पर प्वॉइंट रिडीम करने की सुविधा देते हैं, जिससे आपकी पसंद सीमित हो जाती है. कुछ कार्ड में नियम होता है कि फ्लाइट या होटल बुकिंग में सिर्फ 50% या 70% रकम ही रिवॉर्ड पॉइंट्स से दी जा सकती है, बाकी राशि कार्ड से देनी होगी.

Digital Payments Credit Card Reward Points Credit Card