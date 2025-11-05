Aadhaar ATM : आधार एटीएम के 4 बड़े फायदे, कैसे काम आती है ये सर्विस?

What is Aadhaar ATM and its words for you: जरा सोचिए, आप घर से दूर किसी सफर पर हों और अचानक आपका एटीएम कार्ड, पैसों और जरूरी आईडी कार्ड से भरा पर्स गुम हो जाए. ऐसी स्थिति में परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे ही मुश्किल घड़ी में आधार एटीएम (Aadhaar ATM) लोगों के काम आता है. Aadhaar ATM क्या है और ये कैसे काम करता है? इसके फायदे और अन्य जरूरी डिटेल जानिए.

क्या है Aadhaar ATM?

आधार एटीएम एक खास तरह की पेमेंट सर्विस है, लोगों की सहूलियत के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) द्वारा शुरू की गई है. यह सर्विस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) पर आधारित है. इसी लेख में आगे AePS के बारे में और इस सिस्टम की सभी जरूरी डिटेल सवाल-जवाब के जरिए बताई गई है.

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की Aadhaar ATM पेमेंट सर्विस के जरिए आप अपने आधार नंबर के माध्यम से किसी भी बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा कभी भी बैलेंस चेक कर सकते हैं या मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड या बैंक ब्रांच गए. ध्यान देने वाली बात है कि इस सुविधा का लाभ तभी संभव है जब बैंक खाते से आधार लिंक हो.

कैसे करता है काम?

Aadhaar ATM सेवा के तहत आपको सिर्फ आधार नंबर और फिंगरप्रिंट देना होता है. इसके बाद आपका आधार लिंक्ड बैंक खाता सिस्टम से जुड़ जाता है और आप सीधे कैश निकाल सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं. यानी अब आपको एटीएम कार्ड, पिन या बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, बस अपने नजदीकी डाकघर या IPPB केंद्र पर जाएं और आधार के जरिए तुरंत कैश निकालें. यह सर्विस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), पोस्ट ऑफिस के अलावा चुनिंदा बैंकों भी देते हैं.

पोस्ट बैंक की Aadhaar ATM सेवा इस्तेमाल करने के लिए यहां तरीके बताए गए हैं.

अपने नजदीकी डाकघर या IPPB सेंटर पर जाएं. यहां बैंक खाते से लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर को वेरीफिकेशन से गुजरना होगा.

इसके बाद AePS मशीन या माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए आधार नंबर की जानकारी देनी होगी.

अपने बैंक का नाम बताना होगा (वही बैंक जिससे आपका आधार लिंक है).

फिंगरप्रिंट (thumb impression) के जरिए आपकी पहचान की जाएगी.

इसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं.

अगर आपको अचानक नकद पैसों की जरूरत पड़ जाए और बैंक या एटीएम तक जाने का समय न मिले तो अब चिंता की कोई बात नहीं है. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. आधार एटीएम (AePS) सेवा के जरिए अब आप घर बैठे ही पैसे निकाल सकते हैं.

इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आपका पोस्टमैन ही आपके दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा लेकर आएगा. यानी बिना बैंक गए या एटीएम कार्ड इस्तेमाल किए सिर्फ आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के जरिए आप नकद पैसे निकाल सकते हैं. IPPB का कहना है कि यह सेवा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके लिए बैंक तक पहुंचना मुश्किल होता है.

Aadhaar ATM सेवा के फायदे

एटीएम कार्ड या पासबुक की ज़रूरत नहीं.

कहीं भी, कभी भी बैंक सेवा का लाभ.

ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग को आसान और सुलभ बनाता है.

सभी बैंकों के आधार-लिंक खातों पर लागू.

सवाल-जवाब के जरिए समझिए खास पेमेंट सर्विस AEPS के बारे में

क्या है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS)?

जैसा कि हम जानते हैं पोस्ट बैंक की आधार एटीएम सेवा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पर बेस्ड है. इस सिस्टम ने लोगों के लिए तमाम बैंकिंग सेवाएं आसान बनाई है. जिससे कोई भी शख्स अपने आधार लिंक बैंक खाते से पैसे की निकासी, बैलेंस चेक बड़े आसानी से कर पा रहा है. इसके लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं होती, बस आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से काम हो जाता है.

NPCI के मुताबिक AePS एक ऐसा बैंक-आधारित डिजिटल सिस्टम है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किसी भी बैंक के AePS सर्विस पॉइंट पर वित्तीय लेन-देन कर सकता है. इसका मतलब है कि अब बैंक शाखा या एटीएम तक लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है. लोग अपने गांव में ही मौजूद AePS टचपॉइंट ऑपरेटर के माध्यम से पैसे निकालने, जमा करने या बैलेंस देखने जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं. इस सिस्टम से कैश निकासी, नकद जमा, पैसे ट्रांसफर, बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट निकालना जैसी सेवाएं मिलती हैं, जो समान बैंक यानी इंट्रा बैंक (Intra-bank) और अलग-अलग बैंकों यानी इंटर बैंक (Inter-bank) दोनों के बीच उपलब्ध हैं. इस सिस्टम का उद्देश्य ही है कि हर व्यक्ति को बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधा उसके गांव या मोहल्ले तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी नागरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित न रह जाए. AePS ने गांव के लोगों के लिए बिना बैंक या एटीएम जाए, सिर्फ आधार और फिंगरप्रिंट के जरिए अपने बैंक खाते से आसानी से नकद निकासी को आसान बनाया है.

AePS ने सरकारी योजनाओं के DBT (Direct Benefit Transfer) भुगतान को भी सरल बना दिया है, जिससे लाभार्थियों तक पैसे सीधे और बिना किसी बिचौलिए या देरी के पहुंच रहे हैं.

गांवों में लोग अब AePS की मदद से अपने आधार नंबर के जरिए मिनी स्टेटमेंट निकालने, पैसे ट्रांसफर करने और अन्य बैंकिंग सेवाओं का उपयोग भी कर पा रहे हैं.

इसी तरह, ग्रामीण दुकानदारों के लिए AePS ने डिजिटल भुगतान को बेहद आसान बना दिया है. अब वे ग्राहकों से बिना किसी महंगे POS मशीन के, सिर्फ आधार वेरीफिकेशन के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं.

साथ ही, बीमा एजेंट भी अब ग्राहकों के घर पर ही आधार वेरीफिकेशन के माध्यम से बीमा प्रीमियम की राशि कलेक्ट कर पा रहे हैं, जिससे गांवों में बीमा कवरेज लगातार बढ़ रहा है. AePS ने गांवों तक बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सरल, सुरक्षित बना दिया है.

AePS से कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

AePS के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं

पैसे निकालना (Cash Withdrawal)

बैलेंस चेक करना (Balance Enquiry)

मिनी स्टेटमेंट देखना (Mini Statement)

आधार से आधार में पैसे ट्रांसफर करना (Aadhaar to Aadhaar Fund Transfer)

AePS सेवा पाने के लिए क्या है जरूरी?

आपके पास किसी ऐसे बैंक में खाता होना चाहिए जो AePS पेमेंट सुविधा देता हो.

आपका आधार नंबर उस बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

ट्रांजैक्शन के लिए आपकी फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक पहचान ली जाती है.

अगर ग्राहक गलत आधार दे या गलत बैंक चुन ले, तो क्या होगा?

अगर आपने गलत आधार नंबर या ऐसा बैंक चुना जिसमें आपका आधार लिंक खाता नहीं है, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और स्क्रीन पर एरर मैसेज दिखेगा. अगर आपका आधार कई बैंकों से लिंक है, तो ट्रांजैक्शन करते वक्त सही बैंक चुनना जरूरी है. अगर एक ही बैंक में कई खाते हैं, तो सिर्फ प्राइमरी खाते से ही पैसा निकलेगा.

क्या AePS इस्तेमाल करने के लिए बैंक में रजिस्टर कराना जरूरी है?

नहीं, अलग से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है. बस इतना जरूरी है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक हो. कुछ बैंकों के अपने नियम होते हैं, इसलिए अपने बैंक से एक बार पूछ लेना बेहतर रहेगा.

अगर ग्राहक के एक ही बैंक में कई खाते हैं, तो किस खाते से पैसा कटेगा?

अगर आपके एक ही बैंक में कई खाते हैं, तो AePS सिर्फ आपके मुख्य (Primary) खाते से काम करेगा. अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, तो अपने बैंक से संपर्क करें.

अगर मेरे कई बैंकों में आधार लिंक खाते हैं, तो किस खाते से पैसा कटेगा?

अगर आपके कई बैंकों में खाते हैं, तो ट्रांजैक्शन करते वक्त आप खुद चुन सकते हैं कि किस बैंक से पैसा निकालना है.

क्या AePS ट्रांजैक्शन के लिए आधार कार्ड साथ रखना जरूरी है?

नहीं, कार्ड साथ रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन सफल हुआ या नहीं?

ट्रांजैक्शन का स्टेटस m-ATM की स्क्रीन पर तुरंत दिख जाता है. साथ ही, आपको SMS अलर्ट भी मिलेगा. IPPB और आपके बैंक दोनों की ओर से.

AePS सर्विस इस्तेमाल करने पर कोई चार्ज लगता है क्या?

अगर आप IPPB सेंटर या डाकघर पर सर्विस लेते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता. लेकिन अगर आप डोरस्टेप सर्विस (घर पर सेवा) लेते हैं, तो थोड़ी बहुत सर्विस चार्ज देनी पड़ सकती है.

पैसे निकालने या ट्रांसफर करने की कोई लिमिट है क्या?

हां, NPCI के नियमों के मुताबिक एक AePS ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये तक की लिमिट होती है. कुछ बैंक अपने ग्राहकों के प्रोफाइल के हिसाब से अलग लिमिट तय करते हैं.

जॉइंट अकाउंट वाले और बच्चे भी AePS सेवा ले सकते हैं?

हां, अगर आपका आधार जॉइंट अकाउंट से लिंक है और “Either or Survivor” कंडीशन है, तो दोनों में से कोई भी आधार से ट्रांजैक्शन कर सकता है.

10 साल से ऊपर के बच्चे AePS सुविधा ले सकते हैं, लेकिन यह बैंक की नीति पर निर्भर करता है.

अगर पैसा खाते से कट गया लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, तो क्या करें?

अगर पैसा कट गया लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो रिफंड 5 दिनों के भीतर आपके खाते में आ जाएगा. अगर पैसा वापस नहीं आया, तो अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराएं.