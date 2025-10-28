scorecardresearch
NFO Alert : एक्सिस म्यूचुअल फंड के एनएफओ में सब्सक्रिप्शन शुरू, टैक्स बेनिफिट और रिस्क लेवल समेत हर जरूरी जानकारी

Axis Mutual Fund NFO : एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें निवेश करना टैक्सेशन के लिहाज से सामान्य डेट फंड या एफडी की तुलना में बेहतर हो सकता है.

Axis Mutual Fund NFO : एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें निवेश करना टैक्सेशन के लिहाज से सामान्य डेट फंड या एफडी की तुलना में बेहतर हो सकता है.

Viplav Rahi
NFO Alert: एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए फंड ऑफर में 11 नवंबर तक खुला है सब्सक्रिप्शन. (AI Generated Image)

Axis Mutual Fund NFO : एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें सब्सक्रिप्शन आज यानी मंगलवार 28 अक्टूबर से खुल गया है. एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज पैसिव फंड ऑफ फंड (Axis Income Plus Arbitrage Passive Fund of Fund) के नाम से लॉन्च यह नया फंड ऑफर (New Fund Offer) एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड स्कीम है. 

इस FOF का मकसद डेट और आर्बिट्राज में बैलेंस्ड ढंग से इनवेस्ट करके स्टेबल और टैक्स के लिहाज से फायदेमंद रिटर्न देना है, जिसके लिए पैसिव निवेश स्ट्रैटजी को फॉलो किया जाएगा. इस एनएफओ (NFO) में सब्सक्रिप्शन 11 नवंबर तक खुला रहेगा.

हाइब्रिड फंड ऑफ फंड में क्या है खास

Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF एक हाइब्रिड स्कीम है जो दो प्रमुख एसेट क्लास में निवेश करेगी - एक तो पैसिव डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, और दूसरे, आर्बिट्राज फंड्स में. इसका उद्देश्य निवेशकों को ऐसा बैलेंस्ड ऑप्शन देना है जो मीडियम टर्म में बेहतर पोस्ट-टैक्स रिटर्न के साथ लो से मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल बनाए रखे.

इस स्कीम का लगभग 50% से 65% निवेश डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में और 35% से 50% निवेश आर्बिट्राज फंड्स में किया जाएगा. इससे फंड को डेट जैसी स्थिरता और इक्विटी जैसी टैक्स एफिशिएंसी दोनों का फायदा मिलेगा.

किन निवेशकों के लिए सही है यह फंड

यह स्कीम खास तौर पर उन निवेशकों के लिए बनाई गई है जो कम जोखिम के साथ स्थिर और अनुमानित रिटर्न चाहते हैं.
 डेट पोर्शन में रोल-डाउन स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, जिससे ब्याज दरों के जोखिम को कम करते हुए निवेशक को एक निश्चित अवधि में आकर्षक रिटर्न मिल सकेगा.
 वहीं आर्बिट्राज फंड हिस्सा पूरी तरह हेज्ड इक्विटी पोजिशन रखेगा, जिससे मार्केट की उथल-पुथल का असर कम होगा.

इसके अलावा, इस फंड में T+2 रिडेम्प्शन पेआउट और नो एग्जिट लोड की सुविधा है, यानी निवेशक आसानी से पैसे निकाल सकते हैं.

टैक्स बेनिफिट क्या है

Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF की सबसे बड़ी खूबी इसका टैक्स ट्रीटमेंट है. इसमें निवेश से हुए मुनाफे पर आम डेट फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह निवेशक के स्लैब रेट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अगर आप इसे 24 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड करते हैं, तो मुनाफे पर 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा. यानी टैक्स के लिहाज से यह पारंपरिक डेट फंड्स और आम FD से काफी ज्यादा फायदेमंद है.

फंड मैनेजमेंट और बेंचमार्क इंडेक्स

एक्सिस म्यूचुअल फंड की इस नई हाइब्रिड स्कीम के फंड मैनेजर देवांग शाह, आदित्य पगारिया, हार्दिक सात्रा और कार्तिक कुमार होंगे. फंड का बेंचमार्क 65% NIFTY Short Duration Debt Index + 35% Nifty 50 Arbitrage TRI रखा गया है.

NFO के बारे में जरूरी जानकारी

  • NFO ओपनिंग डेट: 28 अक्टूबर 2025

  • NFO क्लोजिंग डेट : 11 नवंबर 2025

  • फंड टाइप : ओपन-एंडेड हाइब्रिड FOF (Passive Debt + Arbitrage)

  • मिनिमम इनवेस्टमेंट : 100 रुपये से शुरू

  • एग्जिट लोड : कुछ नहीं

  • रिस्क लेवल : लो टू मॉडरेट (Low to Moderate)

  • NAV डिस्क्लोजर: हर बिजनेस डे पर सुबह 10 बजे तक

  • फंड मैनेजर्स : देवांग शाह, आदित्य पगारिया, हार्दिक सात्रा, कार्तिक कुमार

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)

