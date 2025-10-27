Top 5 Small Cap Funds: HDFC, SBI समेत टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स ने 7 गुना तक कर दी लंपसम की रकम, SIP पर 26% तक मिला रिटर्न

Top 5 Small Cap Funds 2025 ( टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स ) : स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हमेशा से हाई रिटर्न के लिए जाने जाते हैं. हालांकि इनके रिटर्न पर बाजार से जुड़े उतार-चढ़ाव का असर भी पड़ता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लंबी अवधि में पॉजिटिव रिटर्न मिलने की गुंजाइश काफी अधिक रहती है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की वेबसाइट पर जिन 13 स्मॉल कैप फंड्स के पिछले 10 साल के आंकड़े मौजूद हैं, उनमें से किसी के भी डायरेक्ट प्लान का सालाना रिटर्न (CAGR) 14% से कम नहीं है. यही नहीं, इनमें से टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स ने लंपसम निवेश पर पिछले 10 साल में 19 से 21% फीसदी तक एनुअल रिटर्न दिया है.

SIP पर भी ऊंचा रिटर्न

टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 10 साल में लंपसम के साथ ही साथ सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये निवेश करने वालों को भी 19% से लेकर 26% तक एनुअलाइज्ड रिटर्न दिए हैं. इस शानदार रिटर्न की बदौलत इन फंड्स ने 1 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश को 10 साल में 7 लाख रुपये तक बना दिया है, जबकि 10 हजार रुपये की एसआईपी से 10 साल में 47.5 लाख रुपये तक का फंड जमा हुआ है.

टॉप 5 स्कीम में HDFC, SBI म्यूचुअल फंड की स्कीम शामिल (Top Small Cap Funds in Hindi)

टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स की लिस्ट में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund), एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (Nippon India Mutual Fund), एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis Mutual Fund) और क्वांट म्यूचुअल फंड (Quant Mutual Fund) जैसे दिग्गज फंड हाउस की स्कीम्स शामिल हैं.

10 साल में बेस्ट रिटर्न देने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फंड

(Top 5 Small Cap Mutual Funds with 10 Year Returns)

नीचे दिए आंकड़ों में आप 10 साल में 7 गुना तक रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप फंड्स के अलावा यह भी देख सकते हैं कि कौन सा स्मॉल कैप फंड एसआईपी पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है. यानी टॉप 5 स्कीम के एसआईपी रिटर्न (SIP returns of top 5 small cap funds) कितने रहे हैं.

1. निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम इनवेस्टमेंट पर 10 साल का रिटर्न (CAGR) : 21.51 %

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 7,01,649 रुपये

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 23.96 %

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 42,63,065 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.64 %



2. क्वांट स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Quant Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम इनवेस्टमेंट पर 10 साल का रिटर्न (CAGR) : 20.42 %

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 6,41,189 रुपये

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 25.99 %

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 47,56,696 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.71 %







3. एक्सिस स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Axis Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम इनवेस्टमेंट पर 10 साल का रिटर्न (CAGR) : 19.91 %

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 6,14,545 रुपये

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 22.01 %

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 38,35,386 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.57%







4. एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम इनवेस्टमेंट पर 10 साल का रिटर्न (CAGR) : 19.54 %

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 5,95,844 रुपये

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.43 %

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 37,17,373 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.68%







5. एसबीआई स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम इनवेस्टमेंट पर 10 साल का रिटर्न (CAGR) : 19.44 %

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 5,90,878 रुपये

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 20.13%%

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 34,65,264 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.76%

(सोर्स : AMFI, फंड फैक्टशीट, वैल्यू रिसर्च)



लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट क्यों है बेहतर

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पिछले आंकड़ों के तमाम विश्लेषण यही बताते हैं कि इनमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना बेहतर रहता है. हाल ही में आई ऐसी ही एक रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स (Nifty Smallcap 250 TRI) का 10 साल की SIP का मंथली रोलिंग रिटर्न (XIRR) 99% समय पॉजिटिव रहा है. यानी अगर इक्विटी में निवेश करना हो, तो लॉन्ग टर्म एसआईपी उसका बेहतर तरीका है.

हाई रिटर्न, हाई रिस्क इनवेस्टमेंट

ऊपर दी गई सभी स्कीम समेत तमाम स्मॉल कैप फंड्स को रिस्कोमीटर पर बहुत अधिक रिस्क (Very High Risk) की रेटिंग दी जाती है. अलग-अलग मार्केट कैप पर आधारित म्यूचु्अल फंड्स में भी स्मॉल कैप को मिड कैप और लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा रिस्की माना जाता है. यानी स्मॉल कैप फंड हाई रिटर्न, हाई रिस्क इनवेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में पिछले रिटर्न के आगे भी जारी रहने की कोई गारंटी नहीं होती. इसलिए इनमें निवेश के बारे में कोई फैसला करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)