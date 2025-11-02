scorecardresearch
निवेश-बचत

FD Rates: 3 साल की एफडी पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? पैसा लगाने से पहले देखें बैंकों की पूरी लिस्ट

Best Highest FD Rates: अगर आप अपनी मेहनत की कमाई और सेविंग को 3 साल की एफडी में लगाकर बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, तो यहां दी गई बैंकों की एफडी ब्याज दरों की लिस्ट देखकर निवेश का फैसला कर सकते हैं.

Best Highest FD Rates: अगर आप अपनी मेहनत की कमाई और सेविंग को 3 साल की एफडी में लगाकर बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, तो यहां दी गई बैंकों की एफडी ब्याज दरों की लिस्ट देखकर निवेश का फैसला कर सकते हैं.

Mithilesh Kumar
Best FD Rate: 3 साल की एफडी में पैसे लगाकर चाहते हैं अच्छी कमाई, निवेश से पहले चेक करें बैंकों की लिस्ट. (FE File)

Highest Fixed Deposit Interest Rates : अगर आप आने वाले समय में अपने पैसों को सुरक्षित और तय मुनाफे के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अब भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक है. हालांकि, हर बैंक एक जैसी ब्याज दर नहीं देता. फिलहाल कुछ बैंक 3 साल की एफडी पर 7.65% तक का आकर्षक ब्याज ऑफर कर रहे हैं. ऐसे में निवेश से पहले यह जानना जरूरी है कि किस बैंक की एफडी स्कीम आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.

3 साल की एफडी में पैसे लगाकर बेहतर और स्थिर रिटर्न कमाने की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए नीचे सरकारी, प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों की एफडी ब्याज दरों की लिस्ट दी गई है, जिसकी मदद से वे निवेश का सही फैसला कर सकते हैं.

3 साल की FD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज?

सरकारी बैंक

बैंक का नाम - सालाना ब्याज दर (%)

Punjab & Sind Bank - 6.00

Bank of Maharashtra - 6.20

Indian Overseas Bank - 6.20

Bank of India - 6.25

State Bank of India - 6.30

Canara Bank - 6.25

Central Bank of India - 6.25

Indian Bank - 6.25

Punjab National Bank - 6.40

Bank of Baroda - 6.50

Union Bank of India - 6.60

फिलहाल सरकारी बैंकों में 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरें 6% से 6.60% के बीच हैं. हालांकि सरकारी बैंकों की दरें अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन भरोसे, स्थिरता और पूंजी सुरक्षा की वजह से ये अब भी कई निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं.

प्राईवेट बैंक

बैंक का नाम - सालाना ब्याज दर (%)

CSB Bank - 5.75

Karnataka Bank - 6.15

South Indian Bank - 6.20

DBS Bank - 6.40

Kotak Mahindra Bank - 6.40

HDFC Bank - 6.45

Federal Bank - 6.50

Karur Vysya Bank - 6.55

Axis Bank - 6.60

ICICI Bank - 6.60

Tamilnad Mercantile Bank - 6.60

City Union Bank - 6.65

Jammu & Kashmir Bank - 6.65

IDFC FIRST Bank  - 6.75

IndusInd Bank  - 6.90

YES Bank - 7.00

Bandhan Bank - 7.00

DCB Bank - 7.00

SBM Bank India - 7.10

RBL Bank - 7.20

प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एफडी की दरें थोड़ी बेहतर हैं. हालांकि निजी बैंकों में ब्याज दरें भले थोड़ी कम हों, लेकिन इनकी लिक्विडिटी और सर्विस क्वालिटी बेहतर मानी जाती है.

स्मॉल फाइनेंंस बैंक

बैंक का नाम - सालाना ब्याज दर (%)

ESAF Small Finance Bank    6.00

Equitas Small Finance Bank - 7.00

Shivalik Small Finance Bank    7.00

AU Small Finance Bank - 7.10

Ujjivan Small Finance Bank    7.20

Suryoday Small Finance Bank    7.25

Jana Small Finance Bank    7.50

slice Small Finance Bank    7.50

Utkarsh Small Finance Bank    7.65

स्मॉल फाइनेंस बैंक फिलहाल 3 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 7.65% की सर्वाधिक ब्याज दर दे रहा है. स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की एफडी पर 7.50% ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं. वहीं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की 3 साल की एफडी पर ब्याज दर 7.25% है, जबकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसी अवधि की एफडी पर 7.10% ब्याज दे रहा है. हालांकि निवेश से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित बैंक DICGC बीमा कवरेज के तहत आता है और उसकी सभी शर्तें पूरी करता है. इस बीमा की लिमिट 5 लाख रुपये तक है.

SFB में निवेश से पहले जानें बीमा सुरक्षा की सीमा

स्मॉल फाइनेंस बैंकों में ₹5 लाख तक की जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की बीमा सुरक्षा उपलब्ध होती है. इन बैंकों का बिजनेस मॉडल पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों से अलग होने के कारण, इनमें निवेश का जोखिम भी कुछ हद तक अलग हो सकता है. ऐसे में संभावित जोखिमों को देखते हुए निवेश राशि को DICGC कवरेज की सीमा यानी 5 लाख रुपये तक सीमित रखना अधिक सुरक्षित माना जाता है. इससे किसी अप्रत्याशित स्थिति में निवेशक का मूलधन और ब्याज दोनों सुरक्षित रहेंगे.

एफडी निवेश से पहले ध्यान में रखें ये बातें

निवेशकों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि जब बाजार में ब्याज दरें नीचे होती हैं, तो एफडी रेट्स में मामूली बदलाव भी रिटर्न पर बड़ा असर डालते हैं. एफडी से मिलने वाला लाभ पूरी तरह उस ब्याज दर पर निर्भर करता है जो निवेश के समय लागू होती है. इसलिए ब्याज दर में थोड़ा-सा भी उतार-चढ़ाव बड़े निवेश या लंबी अवधि की एफडी के मैच्योरिटी अमाउंट को काफी बदल सकता है.

पैसा लगाने से पहले निवेशकों को कुछ अहम बातों पर विचार करना चाहिए. एफडी से मिलने वाला रिटर्न सीधे तौर पर ब्याज दर से जुड़ा होता है, इसलिए दरों में मामूली बदलाव भी आपके मैच्योरिटी अमाउंट पर बड़ा असर डाल सकता है.

  • अगर आप सबसे ज्यादा ब्याज दर की तलाश में हैं, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (7.65%) फिलहाल सबसे आकर्षक विकल्प है.
  • स्मॉल फाइनेंस बैंकों में निवेश करते समय अपनी रकम को 5 लाख रुपये की DICGC बीमा सीमा के भीतर रखना सुरक्षित माना जाता है. इससे अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपका मूलधन और ब्याज दोनों सुरक्षित रहते हैं.
  • अगर आपकी प्राथमिकता सुरक्षा है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (6.60%) जैसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं.

(नोट: 3 साल की एफडी ब्याज दरों से जुड़ी यह लिस्ट पैसाबाजार डॉट कॉम द्वारा तैयार की गई है और यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. इसमें शामिल ब्याज दरों के आंकड़े 29 अक्टूबर 2025 तक के हैं. ध्यान दें कि बैंक अपनी एफडी ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव करते रहते हैं. इसलिए किसी भी बैंक की एफडी स्कीम में निवेश करने से पहले, ब्याज दर और उससे जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें, समझें उसके बाद सही फैसले पर कदम बढ़ाएं.)

