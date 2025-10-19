Diwali Bank Holiday 2025 : दिवाली पर कब बंद रहेंगे बैंक? 20 या 21 अक्टूबर में किस दिन होगी छुट्टी?

Diwali Bank Holiday 2025 : दिवाली के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी देशभर में बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे. लेकिन 2025 में दिवाली की छुट्टी को लेकर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, कहीं 20 अक्टूबर को तो कहीं 21 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश के अलग-अलग राज्यों में दिवाली और उससे जुड़े त्योहारों जैसे नरक चतुर्दशी, काली पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथियां थोड़ा अलग-अलग पड़ रही हैं. आइए जानते हैं किस राज्य में कब बंद रहेंगे बैंक.
20 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक
20 अक्टूबर 2025 को देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ (यूटी), तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली (एनसीटी), गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में छुट्टी रहेगी. इस दिन नरक चतुर्दशी, काली पूजा और दीवाली से जुड़ी तैयारियों के चलते अवकाश रहेगा.
21 अक्टूबर को भी इन राज्यों में रहेगी छुट्टी
21 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन दिवाली अमावस्या या लक्ष्मी पूजन मनाया जाएगा. इन राज्यों में मुख्य रूप से इसी दिन दीपावली की पूजा होगी, इसलिए बैंक हॉलिडे घोषित किया गया है.
22 अक्टूबर को विक्रम संवत नववर्ष और गोवर्धन पूजा की छुट्टी
22 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत के हिसाब से नववर्ष मनाया जाएगा.
23 अक्टूबर को भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती
23 अक्टूबर 2025 को गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती और निगोल चाकौबा जैसे पर्व मनाए जाएंगे.
कुछ राज्यों में मिलेगी लंबी छुट्टी
सिक्किम में लोगों को इस बार दिवाली पर चार दिन का लंबा ब्रेक मिलेगा—20 से 23 अक्टूबर तक लगातार छुट्टियां रहेंगी. वहीं, छत्तीसगढ़ में तीन दिन (20, 21 और रविवार), महाराष्ट्र में दो दिन (21-22 अक्टूबर), और गुजरात व उत्तर प्रदेश में दो दिन (22-23 अक्टूबर) तक बैंक बंद रहेंगे. इसलिए जिन लोगों को बैंकिंग से जुड़े काम निपटाने हैं, उन्हें पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए.