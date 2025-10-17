Diwali 2025 Shopping : दिवाली शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड के बेस्ट ऑफर, SBI कार्ड, HDFC और ICICI समेत कहां मिल रहा क्या फायदा

Diwali 2025 Shopping with Credit Cards: हर साल दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक छा जाती है. लोग नए कपड़े, गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाइयां और घर की सजावट की चीजें खरीदने निकल पड़ते हैं. इस बार भी दिवाली शॉपिंग का दौर शुरू हो चुका है. साथ ही देश के तमाम बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए शानदार क्रेडिट कार्ड ऑफर्स लेकर आए हैं. अगर आप भी दिवाली की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको क्या फायदा मिल सकता है.

आइए जानते हैं कि SBI कार्ड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, Axis बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के क्रेडिट कार्ड पर कौन-कौन से खास डिस्काउंट, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स मिल रहे हैं.

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड : फेस्टिव ट्रीट्स ऑफर

HDFC बैंक हर साल की तरह इस बार भी अपने ग्राहकों के लिए "Festive Treats" ऑफर लेकर आया है. इस स्कीम के तहत ग्राहक Amazon, Flipkart और Big Bazaar जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 10% तक कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस पर नो-कॉस्ट EMI का ऑफर भी जारी है, जिससे आप बड़े प्रोडक्ट्स को किस्तों में खरीद सकते हैं.

इतना ही नहीं, एयर ट्रैवल करने वालों के लिए बैंक ने Air India के साथ मिलकर स्पेशल डिस्काउंट भी पेश किया है. ग्राहक 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच टिकट बुक कराने पर डोमेस्टिक फ्लाइट पर 400 रुपये का और इंटरनेशनल फ्लाइट पर 6,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं.

HDFC का को-ब्रांडेड Swiggy HDFC Bank Credit Card भी इस सीजन में काफी लोकप्रिय हो रहा है. इस कार्ड पर Swiggy, Instamart, Genie और Dineout से ऑर्डर करने पर 10% कैशबैक और Amazon, Flipkart, Myntra जैसी साइट्स पर 5% तक कैशबैक दिया जा रहा है.

SBI Card : खुशियां अनलिमिटेड कैंपेन

SBI कार्ड ने खुशियां अनलिमिटेड (Khushiyan Unlimited) कैंपेन के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 5% से 10% तक की छूट का ऐलान किया है. लाइफस्टाइल कैटेगरी की शॉपिंग पर अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, जिससे आपके हर खर्च पर फायदा दोगुना हो जाएगा.

SBI का SimplyCLICK कार्ड खासतौर पर ऑनलाइन खरीदारों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस कार्ड से Amazon, BookMyShow और Myntra जैसी वेबसाइटों पर शॉपिंग करने पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. अन्य सभी ऑनलाइन खर्चों पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा मिलता है.

यात्रा पसंद करने वालों के लिए IRCTC SBI Platinum Credit Card भी अच्छा विकल्प है. इस कार्ड से रेल टिकट बुकिंग पर 10% तक वैल्यू बैक रिवॉर्ड पॉइंट्स और 1% तक की ट्रांजैक्शन फीस बचत होती है.

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर स्पेशल डिस्काउंट

ICICI बैंक का फेस्टिव सीजन ऑफर भी ग्राहकों के बीच चर्चा में है. बैंक के कार्ड पर Amazon और Myntra पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा PayLater EMI स्कीम के तहत ग्राहक बड़ी खरीदारी को बिना ब्याज की किस्तों में बदल सकते हैं.

ICICI Bank के Rewards Festival कार्यक्रम में सिलेक्ट कार्ड्स पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं. बैंक का Amazon Pay ICICI Credit Card पहले से ही लोगों का फेवरेट है, क्योंकि इससे Amazon Prime यूजर्स को 5% कैशबैक, नॉन-प्राइम मेंबर्स को 3% और बाकी ऑनलाइन खरीदारी पर 1-2% कैशबैक मिलता है.

BOBCARD : पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर स्पेशल डील्स

बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड (BOBCARD) ने अपने ग्राहकों के लिए पार्टनर प्लेटफॉर्म्स जैसे Myntra, Reliance Digital, Croma और JioMart पर शानदार ऑफर्स लॉन्च किए हैं. इस कार्ड के जरिये ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस पर EMI लिंक्ड कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं.

LG प्रोडक्ट्स पर 26% तक और Samsung कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर 22.5% तक का कैशबैक दिया जा रहा है. साथ ही Ajio और Myntra जैसी फैशन साइट्स पर डिस्काउंट्स के अलावा MakeMyTrip, Yatra और GoIbibo जैसे ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पर भी स्पेशल डील्स मिल रही हैं.

PNB क्रेडिट कार्ड : फ्लाइट और होटल बुकिंग पर ऑफर्स

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी इस बार फेस्टिव सीजन खास है. बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल और ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट ऑफर्स लॉन्च किए हैं जो दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेंगे.

ग्राहक इस कार्ड के जरिये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर 10% से लेकर 27.5% तक की छूट पा सकते हैं. वहीं, घरेलू फ्लाइट टिकट्स पर 12-15% तक और होटल बुकिंग पर 20% तक की बचत का मौका है. इसके अलावा बस बुकिंग, यूटिलिटी पेमेंट और फूड डिलीवरी पर भी एक्स्ट्रा ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के स्पेशल ऑफर

एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड (Axis Bank Credit Card) पर भी इस दिवाली सीजन में खास डील्स लॉन्च हुई हैं. बैंक के कार्ड पर Swiggy, Zomato और BigBasket जैसे प्लेटफॉर्म्स से खरीदारी करने पर 10% तक का कैशबैक मिल रहा है.

Flipkart Axis Bank Credit Card के जरिये ग्राहक Flipkart से प्रोडक्ट्स खरीदने पर 5% कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं. वहीं Airtel Axis Bank Credit Card पर मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स पर 25% तक का कैशबैक दिया जा रहा है.

सावधानी से करें दिवाली शॉपिंग

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कई बार "नो-कॉस्ट EMI" या "फ्री ऑफर" के नाम पर छिपे हुए चार्ज लग जाते हैं, जिससे आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है. अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो यह आपके क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट स्कोर दोनों को प्रभावित कर सकता है.

फेस्टिवल पर खर्च करने के जोश के बीच भी अपने बजट का ध्यान जरूर रखें और सिर्फ वही चीजें खरीदें जिनकी आपको वाकई जरूरत हो. इससे आप न केवल आर्थिक रूप से सेफ रहेंगे, बल्कि आने वाले महीनों में क्रेडिट कार्ड का भारी-भरकम बिल भी नहीं चुकाना पड़ेगा.