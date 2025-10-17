SBI म्यूचुअल फंड की टॉप 7 स्कीम ने 5 साल में 36% तक दिया रिटर्न, 1 लाख को 4.7 लाख बनाने वाला चिल्ड्रेन्स फंड नंबर 1

SBI Mutual Fund 7 Best Performing Schemes : देश के सबसे बड़े फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड की टॉप 7 स्कीम्स ने पिछले 5 साल में शानदार एनुअल रिटर्न दिए हैं. लंपसम यानी एक बार में निवेश करने पर इन फंड्स का 5 साल का रिटर्न (CAGR) 26% से लेकर 36% तक रहा है. इस जबरदस्त रिटर्न की वजह से इन म्यूचुअल फंड्स ने 5 साल पहले किए गए एकमुश्त निवेश की रकम को तीन गुना से लेकर साढ़े चार गुना तक कर दिया है.

SBI म्यूचुअल फंड की टॉप 7 स्कीम्स ने सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये पैसे लगाने वाले निवेशकों को भी 5 साल में 17% से लेकर 29% तक एन्युलाइज्ड रिटर्न दिया है. आइए देखते हैं इन सभी फंड्स के पिछले 5 साल के प्रदर्शन के आंकड़े. रिटर्न के साथ ही साथ इन फंड्स में निवेश पर होने वाले खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो के आंकड़े भी दिए गए हैं.

SBI का चिल्ड्रेन्स फंड नंबर 1

आमतौर पर इक्विटी फंड्स को सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला माना जाता है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि SBI म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली टॉप 7 स्कीम में पहले नंबर पर कोई इक्विटी स्कीम नहीं बल्कि एक ऐसा फंड है, जिसे वैल्यू रिसर्च ने एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में रखा है. इस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रेन्स बेनिफिट फंड (इनवेस्टमेंट प्लान), जो 5 साल के लॉक-इन के साथ आता है. इसके अलावा इस लिस्ट में 7वें नंबर पर एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) है, जिसमें 3 साल का लॉक-इन होता है. बाकी किसी स्कीम में कोई लॉक-इन नहीं है.

1. एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रेन्स बेनिफिट फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI Magnum Children's Benefit Fund - Investment Plan - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 36.24%

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 4.69 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 11,51,614 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 26.43%

एक्सपेंस रेशियो : 0.86%

2. एसबीआई पीएसयू फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI PSU Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 34.65 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 4.43 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 12,28,302 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 29.14%

एक्सपेंस रेशियो : 0.85%

3. एसबीआई कॉन्ट्रा फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI Contra Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 30.57 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.8 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,17,860 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.29%

एक्सपेंस रेशियो : 0.74%

4. एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI Infrastructure Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR): 28.50 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.5 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,13,354 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.1%

एक्सपेंस रेशियो : 1.07 %

5. एसबीआई मिडकैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI Midcap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 26.64 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.26 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 9,26,411 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 17.42%

एक्सपेंस रेशियो : 0.86%

6. एसबीआई कंजम्प्शन ऑपरच्युनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI Consumption Opportunities Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 26.39 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.23 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 9,31,044 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 17.62%

एक्सपेंस रेशियो : 0.91 %

7. एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट प्लान

(SBI ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 26.06 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.18 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,34,134 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.94%

एक्सपेंस रेशियो : 0.95 %

(सोर्स : AMFI, फंड फैक्टशीट, वैल्यू रिसर्च)

हाइब्रिड फंड में इतना ऊंचा रिटर्न कैसे?

ऊपर दी गई लिस्ट में टॉप करने वाले SBI मैग्नम चिल्ड्रेन्स बेनिफिट फंड (इनवेस्टमेंट प्लान) के रिटर्न के आंकड़ों को देखकर बहुत से निवेशकों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर एक हाइब्रिड फंड में इतना ऊंचा रिटर्न कैसे मिल रहा है? दरअसल, इसकी वजह ये है कि इस स्कीम का बेंचमार्क भले ही एक एग्रेसिव हाइब्रिड इंडेक्स (CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index) है, जिसकी वजह से इसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहा जाता कैटेगरी में रखा है, लेकिन इसके पोर्टफोलियो में इक्विटी की हिस्सेदारी अच्छी खासी है. यानी फंड इक्विटी फंड की तरह ही निवेश करता है. फंड की फैक्टशीट के मुताबिक 30 सितंबर को इसके पोर्टफोलियो में 84.37% निवेश भारतीय इक्विटी में और 3.95% फॉरेन इक्विटी में था.

आंकड़ों को ठीक से समझकर फैसला करें

ऊपर दिए आंकड़ों से साफ है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप 7 फंड्स का पिछले 5 साल का रिटर्न काफी अच्छा रहा है. लेकिन ये फंड आगे भी ऐसा ही रिटर्न देते रहेंगे, यह जरूरी नहीं है. रिटर्न के आंकड़ों के साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो पर नजर रखना भी जरूरी है. इन सभी फंड्स का रिस्क लेवल काफी अधिक (Very High) है. इसलिए इनमें निवेश के बारे में फैसला करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को जरूर ध्यान में रखें.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)