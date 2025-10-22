scorecardresearch
निवेश-बचत

HDFC, SBI MF या मोतीलाल ओसवाल? पिछली दिवाली से इस दिवाली तक किसका इक्विटी फंड रहा सबसे आगे

Diwali to Diwali Equity Funds Return : पिछली दिवाली से इस दिवाली तक सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 5 इक्विटी फंड्स में SBI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल और HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम शामिल हैं.

Diwali to Diwali Equity Funds Return : पिछली दिवाली से इस दिवाली तक सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 5 इक्विटी फंड्स में SBI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल और HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम शामिल हैं.

दिवाली से दिवाली तक किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न? टॉप 5 इक्विटी फंड्स का प्रदर्शन (AI Generated Image)

Diwali to Diwali Equity Mutual Funds Return : दिवाली एक ऐसा त्योहार है, जिसे धन-दौलत और निवेश के साथ जोड़कर देखा जाता है. बहुत से लोग दिवाली के दिन या उसके अगले दिन शुरू होने वाले नए संवत के मौके पर नए निवेश की शुरुआत करते हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को कितना रिटर्न मिला है. इस दौरान सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 5 इक्विटी फंड्स की जानकारी देने से पहले ये देख लेते हैं कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का समय कुल मिलाकर देश के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कैसा रहा है.

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कैसा रहा 1 साल

दरअसल पिछला 1 साल घरेलू बाजार में निवेश करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है. म्यूचुअल फंड्स की अलग-अलग कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को देखने से यह बात साफ हो जाती है. पिछली दिवाली से इस दिवाली तक के एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली टॉप 5 फंड कैटेगरी और उनका औसत सालाना रिटर्न इस प्रकार है : 

म्यूचुअल फंड कैटेगरी / 1 साल का औसत रिटर्न 

सिल्वर फंड्स (कमोडिटी) : 65.93 %

गोल्ड फंड्स (कमोडिटी) : 61.16 %

इंटरनेशनल फंड्स (इक्विटी) :  26.43 %

बैंकिंग फंड्स (इक्विटी : सेक्टोरल) : 12.13 %

मल्टी एसेट एलोकेशन (हाइब्रिड) : 10.72 %

घरेलू बाजार में निवेश करने वाले इक्विटी फंड्स का हाल

इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले 1 साल में सिर्फ एक ही घरेलू इक्विटी फंड कैटेगरी (बैंकिंग फंड्स) ने 10% से ज्यादा रिटर्न देकर टॉप 5 में जगह बनाई है. इसके बाद इक्विटी फंड कैटेगरी में अगला नंबर ऑटो एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड्स का है, जिसका पिछले 1 साल का रिटर्न सिर्फ 5.14% रहा है. सभी फंड कैटेगरीज में 1 साल के रिटर्न के लिहाज से ये 26वें नंबर पर है.

टॉप 5 इक्विटी फंड्स का पिछले 1 साल का प्रदर्शन

घरेलू बाजार में निवेश करने वाली सिर्फ 5 नॉन-सेक्टोरल इक्विटी स्कीम्स ऐसी हैं, जिनका पिछले 1 साल का रिटर्न 10% से ज्यादा रहा है. इन स्कीम्स में एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund), एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund), मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) और इनवेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड की स्कीम्स शामिल हैं. 

1.एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड सीरीज V - डायरेक्ट प्लान

(SBI Long Term Advantage Fund Series V - Direct Plan, ELSS)

लंपसम निवेश पर 1 साल का रिटर्न : 13.25%

1 लाख के लंपसम की 1 साल में फंड वैल्यू : 1,13,250 रुपये

10 हजार मंथली SIP की 1 साल में फंड वैल्यू :  1,32,768 रुपये

SIP पर 1 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 20.33 %

एक्सपेंस रेशियो : 1.02 %

2. मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Motilal Oswal Multi Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम निवेश पर 1 साल का रिटर्न : 13.24%

1 लाख के लंपसम की 1 साल में फंड वैल्यू : 1,13,240 रुपये

10 हजार मंथली SIP की 1 साल में फंड वैल्यू :  1,30,248 रुपये

SIP पर 1 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 16.23 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.61 %

3. इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Invesco India Mid Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम निवेश पर 1 साल का रिटर्न : 11.80%

1 लाख के लंपसम की 1 साल में फंड वैल्यू : 1,11,800 रुपये

10 हजार मंथली SIP की 1 साल में फंड वैल्यू : 1,35,136 रुपये

SIP पर 1 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 24.23 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.54 %

4. मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Motilal Oswal Large Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम निवेश पर 1 साल का रिटर्न : 11.52% 

1 लाख के लंपसम की 1 साल में फंड वैल्यू : 1,11,520 रुपये

10 हजार मंथली SIP की 1 साल में फंड वैल्यू : 1,29,935 रुपये

SIP पर 1 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 15.72 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.81 %

5. एचडीएफसी फोकस्ड फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Focused Fund - Direct Plan)

लंपसम निवेश पर 1 साल का रिटर्न : 10.01%

1 लाख के लंपसम की 1 साल में फंड वैल्यू : 1,10,010 रुपये

10 हजार मंथली SIP की 1 साल में फंड वैल्यू :  1,31,306 रुपये

SIP पर 1 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 17.95 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.57 %

(सोर्स : AMFI, फंड फैक्टशीट, वैल्यू रिसर्च)

इक्विटी फंड्स के रिटर्न के आंकड़ों को कैसे समझें

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पिछले 1 साल के आंकड़े बहुत उत्साह बढ़ाने वाले नहीं हैं. लेकिन क्या इसी आधार पर निवेश के फैसले करना सही होगा? दरअसल,  इक्विटी में निवेश के लिए 1 साल की अवधि शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, जिसमें बाजार की उथल-पुथल का ज्यादा असर पड़ने की आशंका रहती है. इसलिए इक्विटी फंड्स के सिर्फ पिछले 1 साल के प्रदर्शन के आंकड़ों को देखकर कोई फैसला करना ठीक नहीं है. फिर चाहे वो बहुत अच्छे रिटर्न हों या खराब.

अलग-अलग फंड कैटेगरी के औसत रिटर्न के आंकड़ों को ही देखें, तो 1 साल में इक्विटी फंड्स को टॉप फंड कैटेगरीज में कम जगह मिली है. लेकिन पिछले 5 साल और 10 साल के आंकड़ों में इक्विटी फंड्स की अलग-अलग सब-कैटेगरी ही रिटर्न के मामले में सबसे आगे हैं. यही वजह है कि इक्विटी फंड्स में हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी जाती है. इक्विटी फंड्स का रिस्क लेवल भी बहुत अधिक (Very High) होता है. इसलिए कोई भी फैसला करते समय अपनी रिस्क लेने की क्षमता को भी ध्यान में रखें.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)

