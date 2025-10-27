scorecardresearch
निवेश-बचत कमोडिटी

Gold Rate Today : सोना 700 रुपये गिरकर 1,25,900 पर आया, चांदी भी 4,250 रुपये लुढ़की, क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Gold Price Today : दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने-चांदी की चमक फीकी पड़ गई. सोना 700 रुपये गिरकर 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 4,250 रुपये टूटकर 1,51,250 रुपये पर आ गई.

Written byFE Hindi Desk

Gold Price Today : दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने-चांदी की चमक फीकी पड़ गई. सोना 700 रुपये गिरकर 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 4,250 रुपये टूटकर 1,51,250 रुपये पर आ गई.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Gold Price Today : Gold Rate Today, Silver Price Today, Gold Price Fall, Gold and Silver Prices, US Fed Interest Rate, Dollar Index, सोने का भाव, चांदी का भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, चांदी रेट टुडे, फेडरल रिजर्व, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड में निवेश

Gold Silver Price Today : सोना 700 रुपये टूटा, चांदी 4,250 रुपये लुढ़की, क्यों गिर रहे हैं भाव? (AI Generated Image)

Gold Rate Today, Sone Chandi Ka Bhav Aaj Ka : दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने-चांदी की चमक फीकी पड़ गई. सोने की कीमत 700 रुपये गिरकर 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि चांदी 4,250 रुपये टूटकर 1,51,250 रुपये प्रति किलो पर आ गई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव में नरमी आने से सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग घटी है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर

सोने के दाम में आई गिरावट का सीधा असर भारत के बाजारों पर भी पड़ा है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, शनिवार को सोना 1,000 रुपये चढ़कर 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था, लेकिन सोमवार को इसमें 700 रुपये की गिरावट देखी गई. इसी तरह, 99.5 फीसदी शुद्धता वाले सोने का भाव भी 1,25,300 रुपये पर आ गया, जो पिछले सत्र में 1,26,000 रुपये था.

Advertisment

एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौनिल गांधी ने बताया, “सोना हफ्ते की शुरुआत कमजोर रुख के साथ कर रहा है क्योंकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव में नरमी के संकेत मिलने से निवेशकों की दिलचस्पी अब जोखिम भरे एसेट्स की ओर बढ़ी है. इससे प्रेशियस मेटल्स पर दबाव बढ़ा है.”

Also read : HDFC, SBI समेत टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स ने 7 गुना तक कर दी लंपसम की रकम, SIP पर 26% तक मिला रिटर्न

चांदी की चमक भी फीकी पड़ी

Silver Rate Today : सोने के साथ-साथ चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई. स्थानीय बुलियन मार्केट में चांदी के दाम सोमवार को 4,250 रुपये टूटकर 1,51,250 रुपये प्रति किलो पर आ गए. शनिवार को यह 2,900 रुपये चढ़कर 1,55,500 रुपये पर पहुंची थी. जानकारों का मानना है कि निवेशक अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और गोल्ड-आधारित ईटीएफ से पैसे निकाल रहे हैं, जिससे सोने और चांदी दोनों की कीमतों पर दबाव दिख रहा है.

गांधी ने कहा, “शॉर्ट टर्म में बुलियन पर बिकवाली का दबाव बना रहेगा. अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड का भाव 4,000 डॉलर प्रति औंस के नीचे जाता है, तो गिरावट और तेज हो सकती है.”

Also read : HDFC Mutual Fund की टॉप 5 स्कीम का कमाल ! 10 साल में SIP पर 21% तक रिटर्न, 4 से 6 गुना हुआ 1 लाख का निवेश

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर की चाल

विदेशी बाजारों में भी सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली. स्पॉट गोल्ड 2.38% टूटकर 4,015.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं स्पॉट सिल्वर भी 2.03% गिरकर 47.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी के मुताबिक “अमेरिका-चीन में संभावित ट्रेड डील को लेकर बने पॉजिटिव संकेतों की वजह से बुलियन में प्रॉफिट बुकिंग को बढ़ावा मिला है. कॉमेक्स गोल्ड में 1.70% और एमसीएक्स गोल्ड में 1.20% की गिरावट आई है, हालांकि रुपये की कमजोरी और डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने गिरावट को सीमित रखा.” 

ऑगमॉन्ट के हेड ऑफ रिसर्च रिनिशा चेनानी ने कहा, “निवेशकों का ध्यान इस हफ्ते होने वाली सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स पर टिका है. उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट्स की दर से ब्याज दरों में कटौती करेगा, जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान अपनी मौजूदा नीतियों को बरकरार रख सकते हैं.”

Also read : ICICI Pru Life की नई पहल, अब मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी भर सकेंगे अपना इंश्योरेंस प्रीमियम

क्या हैं आगे के संकेत?

 Gold Outlook : जतिन त्रिवेदी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में फिलहाल राहत के चलते सेफ हेवन डिमांड थोड़ी ठंडी पड़ी है, लेकिन ट्रेडर्स अब अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और आगे की बातचीत पर नजर रख रहे हैं. त्रिवेदी के अनुसार, “गोल्ड की कीमतों में आने वाले दिनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसमें सपोर्ट 1,19,500 रुपये और रेजिस्टेंस 1,24,500 रुपये के स्तर पर देखने को मिलेगा.”

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)

Gold Outlook Silver Rate Silver Rate Today Gold Rate Gold Rate Today