Gold Rate Today : सोना 4,100 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,21,800 पर, चांदी 6,250 रुपये लुढ़की, एक्सपर्ट्स ने कही ये बड़ी बात

Gold Rate Today, Sone Chandi Ka Bhav Aaj Ka : दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. 10 ग्राम सोना 4,100 रुपये सस्ता होकर 1,21,800 रुपये पर आ गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी गिरावट के साथ 1,21,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि सोमवार को यह 1,25,300 रुपये पर बंद हुआ था.

वहीं, चांदी में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और यह 6,250 रुपये लुढ़ककर 1,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. सोमवार को सोने का बंद भाव 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी टूटा सोना

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने पर दबाव देखने को मिला. स्पॉट गोल्ड 94.36 डॉलर यानी करीब 2.37 प्रतिशत गिरकर 3,887.03 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. पिछले सत्र में यह 4,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे बंद हुआ था. वहीं, स्पॉट सिल्वर 2.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45.56 डॉलर प्रति औंस तक लुढ़क गया.

क्यों गिरे सोने के दाम?

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती व्यापारिक समझौते की उम्मीदों ने सेफ हेवन (Safe Haven) डिमांड को कमजोर किया है. निवेशकों का रुझान शेयर बाजार और अन्य जोखिम वाले एसेट्स की ओर बढ़ा है, जिससे सोने में बिकवाली बढ़ी है.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, “मंगलवार को सोने में गिरावट का सिलसिला जारी रहा क्योंकि सेफ हेवन की मांग घट गई है. 4,000 डॉलर के स्तर के ऊपर टिके रहने में असफल रहने के बाद टेक्निकल सेलिंग और तेज हो गई, जिससे कीमतें तीन हफ्ते के निचले स्तर पर आ गईं.”

यूएस फेड की मीटिंग और ट्रेड डील पर नजर

मिरे एसेट शेयरखान के हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसीज प्रवीण सिंह के अनुसार, “अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर बढ़ती उम्मीदों ने सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है. साथ ही गोल्ड-बैक्ड ईटीएफ से लगातार तीसरे दिन निकासी हुई है, जिससे कीमतों में और कमजोरी आई है.”

उन्होंने आगे बताया कि निवेशक अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की उम्मीद है.

आगे कैसा रहेगा सोने का रुझान?

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी ने कहा, “सोना कमजोर ट्रेंड में बना हुआ है और 1,18,000 रुपये के आसपास सपोर्ट बनता दिख रहा है. अगर यह स्तर टूटता है तो सोना 1,16,500 रुपये तक फिसल सकता है. वहीं, ऊपर की ओर 1,21,000 से 1,22,000 रुपये के बीच मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है.” उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेड की दरों पर फैसला बाजार की अगली दिशा तय करेगा.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने में तेजी से हुई गिरावट एक करेक्शन फेज है. इस साल सोने की कीमतों में 50% से अधिक की तेजी आई थी, ऐसे में मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है. अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता या जियो-पोलिटिकल टेंशन बढ़ता है, तो सोना फिर से ऊपर जा सकता है.

फिलहाल सोने-चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है, लेकिन निवेशक इसे लंबी अवधि के निवेश के मौके के रूप में देख सकते हैं. आने वाले दिनों में अमेरिकी फेड के फैसले और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की स्थिति पर सोने की अगली चाल निर्भर करेगी.

