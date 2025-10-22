scorecardresearch
SBI PPF Returns : एक साल में 1 लाख डिपॉजिट कैसे बन जाएगा 68 लाख रुपये? YONO से ऐसे उठाएं फायदा

YONO app PPF investment guide : एसबीआई में पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन खोलने की सुविधा है. अगर आप एसबीआई के मौजूदा ग्राहक हैं तो YONO ऐप के जरिए आसानी से पीपीएफ अकाउंट शुरू कर सकते हैं.

Sushil Tripathi
PPF interest rate 2025, SBI PPF calculator, SBI PPF YONO, PPF maturity amount, PPF investment returns

SBI PPF YONO : पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बचत योजना है, जिसे भारत सरकार पोस्‍ट ऑफिस के अलावा कुछ बैंकों के जरिए उपलब्ध कराती है. (AI Image)

SBI PPF Returns Explained : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बचत योजना है जिसे भारत सरकार डाकघर के अलावा कुछ बैंकों के जरिए उपलब्ध कराती है. यह योजना 1968 में वित्त मंत्रालय के नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू की गई थी. PPF की ब्याज दर सरकार द्वारा हर तीन महीने में बदली जाती है. निवेशक इस ताकतवर लॉन्‍ग टर्म फाइनेंशियल टूल की मदद से छोटी छोटी बचत के जरिए अपना भविष्‍य सुरक्षित कर सकते हैं. 

SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) उन बैंकों में से एक है जो अपने कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स दोनों को PPF खाता खोलने की सुविधा देता है. इसमें बच्चे (18 साल से कम) और एडल्ट दोनों खाता खोल सकते हैं. जो निवेशक अपनी जमा पूंजी को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए लंबी अवधि में अपने लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, वह एसबीआई के पीपीएफ अकाउंट पर विचार कर सकते हैं. 

SBI PPF : खास बातें 

मिनिमम डिपॉजिट : 500 रुपये सालाना
मैक्सिमम डिपॉजिट : 1.5 लाख रुपये सालाना 
मैच्‍योरिटी पीरियड : 15 साल
ब्‍याज दर (PPF Interest Rate) : 7.1 % सालाना 
टैक्‍स बेनेफिट : 80C के तहत EEE स्‍टेटस 
लोन की सुविधा : उपलब्‍ध
एक्सटेंड करने की सुविधा : पीपीएफ में मैच्‍योरिटी पीरियड 15 साल है. हालांकि इसे एक बार में 5 साल के लिए और एक्‍सटेंड कर सकते हैं. 5 साल एक्‍सटेंड पीरियड पूरा होने के बाद फिर इसे एक बार में 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं.

PPF Calculator : 1 साल में 1 लाख जमा पर रिटर्न 

पीपीएफ में हर साल डिपॉजिट : 1,00,000 रुपये
ब्याज दर : 7.1 फीसदी सालाना
मैच्योरिटी पीरियड : 25 साल
15 साल में कुल जमा : 15,00,000 रुपये
15 साल बाद फंड : 27,12,139 रुपये
25 साल में कुल जमा : 25,00,000 रुपये
25 साल में कुल फंड : 68,72,010 रुपये
ब्याज का फायदा : 43,72,010 रुपये

नोट : यहां 25 साल का मतलब है कि मैच्योरिटी के बाद 5 साल और 5 साल के लिए 2 बार एक्सटेंड

रिटर्न : 1 साल में मैक्सिमम 1.50 लाख जमा पर रिटर्न

पीपीएफ में हर साल डिपॉजिट : 1,50,000 रुपये
ब्याज दर : 7.1 फीसदी सालाना
मैच्योरिटी पीरियड : 15 साल
15 साल में कुल जमा : 22,50,000 रुपये
15 साल बाद फंड : 40,68,209 रुपये
25 साल में कुल जमा : 37,50,000 रुपये
25 साल में कुल फंड : 1,03,08,015 रुपये
ब्याज का फायदा : 65,58,015 रुपये

नोट : यहां 25 साल का मतलब है कि मैच्योरिटी के बाद 5 साल और 5 साल के लिए 2 बार एक्सटेंड

कैसे खुलेगा खाता : How to Open PPF Account?

एसबीआई में पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन खोलने की सुविधा है. अगर आप एसबीआई के मौजूदा ग्राहक हैं तो YONO ऐप के जरिए आसानी से पीपीएफ अकाउंट शुरू कर सकते हैं. 

स्‍टेप 1 : YONO ऐप डाउनलोड करें या फिर अपने SBI ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल (onlinesbi.com) पर लॉगइन करें.

स्‍टेप 2 : ‘My Investments’ में जाएं और ‘Open PPF Account’ पर क्लिक करके नया PPF खाता खोलने के लिए आवेदन करें.

स्‍टेप 3 : आपका नाम और पता पहले से भरा हुआ होगा और उसे बदला नहीं जा सकता.

स्‍टेप 4 : होम ब्रांच या अन्य ब्रांच चुनें, जहां आप PPF खाता खोलना चाहते हैं. डिफॉल्ट रूप से आपकी CIF होम ब्रांच दिखाई जाएगी, लेकिन ग्राहक चाहें तो GPS या लोकेशन या ब्रांच कोड डालकर दूसरी ब्रांच भी चुन सकते हैं.

स्‍टेप 5 : नॉमिनी (वारिस) की जानकारी भरें. (अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं)

स्‍टेप 6 : अगर चाहें तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (ऑटोमैटिक पैसे जमा करने का विकल्प) लगाएं.

स्‍टेप 7 : सभी भरी गई जानकारी चेक करें और कन्फर्म करें. फिर, बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर आए OTP डालकर नियम और शर्तें स्वीकार करें.

आपका PPF खाता तुरंत खुल जाएगा और आप तुरंत उसमें पैसे जमा कर सकते हैं.

