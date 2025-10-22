SBI mutual fund high return scheme : एसबीआई म्‍यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) की इक्विटी स्‍कीम एसबीआई कांट्रा फंड अपनी शुरूआत के बाद से अब तक रिटर्न के मामले में फंड हाउस की नंबर 1 स्‍कीम रही है. एसबीआई कांट्रा फंड ने निवेशकों का वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट करीब 95 गुना बढ़ा दिया है. इस फंड ने अपनी सफलता के 26 साल पूरे कर लिए हैं और इन 26 सालों में लम्‍प सम निवेश पर इसने करीब 19 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है. जो एबसॉल्‍यूट रिटर्न में 9400 फीसदी है.

एसबीआई कांट्रा फंड की शुरूआत 5 जुलाई, 1999 को हुई थी. यह अपने निवेश की खास स्‍ट्रैटेजी और मजबूत पोर्टफोलियो के दम पर निवेशकों के लिए वेल्‍थ क्रिएटर (Best SBI Mutual Fund Scheme) साबित हुआ है. इसके मजबूत प्रदर्शन और क्‍वालिटी को देखते हुए वैल्‍यू रिसर्च ने 5 स्‍टार रेटिंग दी है. इसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्‍यादा हिस्‍सेदारी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्‍टर की है. एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्‍ट्रीज, टाटा मोटर्स जैसे शेयर इसके पोर्टफोलियो में प्रमुख स्‍थान रखते हैं.

SBI Contra Fund : फंड डाटा

कुल AUM : 47216.29 करोड़ रुपये (30 सितंबर, 2025 तक)

NAV : 389.5481 रुपये (20 अक्टूबर, 2025 तक)

कम से कम लम्प सम : 5,000 रुपये

कम से कम SIP : 500 रुपये

एक्सपेंस रेश्यो रेगुलर प्लान : 1.51% (30 सितंबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो डायरेक्ट प्लान : 0.75% (30 सितंबर, 2025)

शार्प रेश्यो : 1.10

स्टैंडर्ड डेविएशन : 12.19%

बीटा : 0.89

लम्प सम का प्रदर्शन : 95 गुना हुआ निवेश

एसबीआई कांट्रा फंड की शुरूआत 5 जुलाई, 1999 को हुई थी. इस फंड ने लॉन्च के बाद से निवेशकों को 18.94% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. इस फंड में अगर किसी ने शुरूआत में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा, तो उसकी वैल्यू अब बढ़कर 94,96,510 रुपये हो गई होगी.

लॉन्च डेट : 5 जुलाई, 1999

लॉन्च के बाद से रिटर्न : 18.94% सालाना

वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

अब निवेश की वैल्यू : 94,96,510 रुपये

SIP का कैसा रहा प्रदर्शन

एसबीआई कांट्रा फंड में एसआईपी (SIP Return) के आंकड़े वैल्यू रिसर्च पर 20 साल के उपलब्ध हैं. 20 साल में एसआईपी करने वालों को 15.06% एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है. इस फंड में अगर किसी ने हर महीने 5,000 रुपये निवेश किया तो 20 साल में कुल निवेशा 12,00,000 रुपये होगा. जबकि उस निवेश की वैल्यू 66,80,724 रुपये हो गई.

SBI कॉन्ट्रा फंड की क्‍या है स्ट्रैटजी

इस स्‍कीम के तहत फंड मैनेजर ऐसे शेयरों में पैसे लगाते हैं, जिनके फंडामेंटल्स तो मजबूत होते हैं, लेकिन निवेश के समय किसी वजह से अंडरवैल्यूड होते हैं. यानी बाजार में उनका परफॉर्मेंस कमजोर चल रहा होता है. ऐसे शेयरों में आगे चलकर रिकवरी आने या वैल्यू अनलॉक होने की गुंजाइश रहती है. एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो में कम से कम 65% हिस्सेदारी ऐसे ही शेयरों की होती है. बची 35 फीसदी रकम दूसरे शेयरों, डेट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट विकल्‍पों में लगाया जा सकता है. फंड मैनेजर इस स्ट्रैटजी के चलते कम कीमत पर अच्छे शेयर खरीदकी लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न हासिल कर पाते हैं.

क्‍या इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी?

कॉन्ट्रा फंड के मैनेजर निवेश करते समय ये भरोसा करते हैं कि वे जिस शेयर में पैसे लगा रहे हैं, उसकी मौजूदा प्राइस, असली वैल्यू से काफी नीचे चल रही है. उनकी यह सोच सही निकलने पर भारी मुनाफा होने की उम्मीद रहती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो घाटा होने का रिस्क भी रहता है. यही वजह है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम को रिस्कोमीटर पर बहुत अधिक जोखिम (Very High Risk) वाला माना जाता है. इसलिए इस फंड में कम से कम 7 साल के लिए निवेश करने की तैयारी रखनी चाहिए, एसआईपी के जरिये निवेश बेहतर विकल्‍प है.

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्‍टॉक

HDFC Bank : 8.15%

Reliance Industries : 5.70%

Kotak Mahindra Bank : 2.70%

Tata Steel : 2.65%

ITC : 2.64%

Punjab National Bank : 2.40%

Biocon : 2.08%

Dabur India : 1.96%

GAIL (India) : 1.94%

Tata Motors : 1.79%

Torrent Power : 1.67%

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर

Financial Services : 24.13%

Oil, Gas & Consumable Fuels : 11.02%

Healthcare : 7.47%

Information Technology : 6.25%

Automobile And Auto Components : 5.69%

Fast Moving Consumer Goods : 5.64%

Metals & Mining : 4.71%

Sovereign : 3.43%

Consumer Durables : 2.87%

Construction Materials : 2.71%

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. किसी स्कीम का पुराना प्रदर्शन भविष्य में भी जारी रहे, इसकी गारंटी नहीं है. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)