निवेश-बचत कमोडिटी

Gold Silver Rate Today : सोने में मामूली नरमी, चांदी 2000 रुपये बढ़कर रिकॉर्ड हाई के करीब, क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Gold Silver Price Today : दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी 2,000 रुपये बढ़कर 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई.

Gold Silver Price Today : दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी 2,000 रुपये बढ़कर 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई.

Gold Silver Price Today : गुरुवार को सोने में मामूली गिरावट आई. लेकिन चांदी में अच्छी-खासी तेजी रही. (Image : Freepik)

Gold Rate Today, Sone Chandi Ka Bhav Aaj Ka : दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी ने जोरदार उछाल दर्ज किया. गुरुवार को सोना 200 रुपये गिरकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 2,000 रुपये बढ़कर 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई. चांदी अब 1,85,000 रुपये के अपने अब तक के रिकॉर्ड हाई लेवल के बेहद करीब है.

सोना रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे

पिछले सत्र में सोने ने 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया था. लेकिन आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली के चलते इसमें मामूली गिरावट देखी गई. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 200 रुपये घटकर 1,31,600 रुपये पर आ गए. वहीं 99.5% शुद्धता वाला सोना 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने में हलचल जारी रही. स्पॉट गोल्ड करीब 1% बढ़कर 4,246.08 डॉलर प्रति औंस के नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया. दुनिया भर में बढ़ती जियो-पोलिटिकल टेंशन और अमेरिका की वित्तीय स्थिति को लेकर असमंजस ने निवेशकों को गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट की ओर आकर्षित किया है.

अमेरिका की अस्थिरता से बढ़ी गोल्ड की चमक

LKP सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च) जतीन त्रिवेदी ने कहा, “सोने में तेजी जारी रहने का रुझान बना हुआ है. अमेरिकी सरकार के शटडाउन की वजह से अहम आर्थिक आंकड़े जारी नहीं हो पाए हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी है. ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “फिलहाल सोना ऊंचे स्तर पर बना रह सकता है. निकट भविष्य में इसके लिए सपोर्ट लेवल 1,26,000–1,24,500 रुपये पर और रेजिस्टेंस लेवल 1,29,000–1,30,000 रुपये के बीच दिखाई देता है.”

चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब

चांदी ने आज के कारोबार में सोने से ज्यादा चमक दिखाई. दिल्ली बाजार में इसका भाव 2,000 रुपये बढ़कर 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. यह स्तर इसके अब तक के सर्वाधिक भाव 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बस एक कदम दूर है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी में हल्की तेजी दर्ज की गई. स्पॉट सिल्वर 53.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची, जबकि मंगलवार को यह 53.62 डॉलर के अपने रिकॉर्ड स्तर पर थी.

कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी (कमोडिटी रिसर्च) कायनात चेनवाला के अनुसार, “निवेशकों का सेंटिमेंट फिलहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित रुख से प्रभावित है. बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व इस साल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए दो बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. इससे कीमती धातुओं की मांग और बढ़ेगी.”

एक्सपर्ट्स की नजर में आगे का रुझान

कमोडिटी मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि बीच-बीच में मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए अंडरलाइंग टोन अभी भी बुलिश है. जियो-पोलिटिकल टेंशन, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता और ब्याज दरों में संभावित कटौती के संकेत मिलकर इन धातुओं को सपोर्ट दे रहे हैं.

आने वाले दिनों में अगर ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बढ़ती है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में नई तेजी देखने को मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह-मशविरा करने के बाद ही करें)

