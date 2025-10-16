Wipro Q2 Results : विप्रो के मुनाफे में मामूली इजाफा, आय 1.7% बढ़कर 22,697 करोड़ हुई, रेवेन्यू गाइडेंस समेत 5 अहम बातें

scorecardresearch
Wipro Q2FY25 Results : विप्रो का सितंबर तिमाही का मुनाफा मामूली बढ़त के साथ 3,246 करोड़ रुपये पर पहुंचा. रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.7% बढ़कर 22,697 करोड़ रुपये रही.

Viplav Rahi
Wipro Q2 Results : विप्रो का तिमाही रिजल्ट जारी, एआई प्रोजेक्ट्स पर बढ़ा फोकस. (File Photo : Reuters)

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो (Wipro) ने सितंबर 2025 में खत्म हुई दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी का मुनाफा मामूली बढ़त के साथ 3,246 करोड़ रुपये पर पहुंचा है, जबकि रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.7% बढ़कर 22,697 करोड़ रुपये रहा.

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो (Wipro) ने सितंबर 2025 में खत्म हुई दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी का मुनाफा मामूली बढ़त के साथ 3,246 करोड़ रुपये पर पहुंचा है, जबकि रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.7% बढ़कर 22,697 करोड़ रुपये रहा. हालांकि, सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू में 2.5 फीसदी का इजाफा हुआ है और मुनाफा 2.5% घटा है. कंपनी ने कहा है कि उसका फोकस अब एआई (AI) आधारित बिजनेस मॉडल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ग्रोथ पर है.

मुनाफे में मामूली सुधार, रेवेन्यू में बेहतर प्रदर्शन

विप्रो का नेट प्रॉफिट जुलाई-सितंबर तिमाही में 3,246.2 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,208.8 करोड़ रुपये था. यानी कंपनी का मुनाफा सिर्फ 1.2% बढ़ा है. वहीं, रेवेन्यू 22,697 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 1.7% ज्यादा है. पिछली तिमाही की तुलना में रेवेन्यू में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई.

कंपनी का आईटी सर्विसेज सेगमेंट रेवेन्यू 2,604.3 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछली तिमाही से 0.7% ज्यादा है, लेकिन सालाना आधार पर 2.1% की गिरावट दिखाता है. इसके बावजूद कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रही और 16.7% के स्तर पर टिके रहने में सफल रही.

AI पर बढ़ता फोकस 

विप्रो के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनी पल्लिया (Srini Pallia) ने कहा, “हमारी रेवेन्यू ग्रोथ में मजबूती लौट रही है. यूरोप और एपीएमईए (APMEA) बाजार फिर से ग्रोथ की राह पर हैं और हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल बने हुए हैं. बुकिंग्स ने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 9.5 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. हमारी रणनीति साफ है – बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच मजबूती से टिके रहना, अनुकूलन करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लीड करना. मैं विप्रो इंटेलिजेंस (Wipro Intelligence) को लेकर उत्साहित हूं, जिससे हमारे क्लाइंट्स एआई-फर्स्ट वर्ल्ड में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें.”

तीन बिजनेस यूनिट्स ने दिखाई ग्रोथ, बुकिंग्स में उछाल

कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) अपर्णा अय्यर (Aparna Iyer) ने कहा, “हमारी चार में से तीन बिजनेस यूनिट्स ने दूसरी तिमाही में ग्रोथ दर्ज की है. सभी प्रमुख फाइनेंशियल  पैरामीटर्स मजबूत बने हुए हैं. बड़ी डील्स की बुकिंग इस साल की पहली दो तिमाहियों में पिछले पूरे साल की तुलना में ज्यादा हो चुकी है. साथ ही, हमारी एडजस्टेड मार्जिन सालाना आधार पर 0.4% बढ़ी है और ईपीएस (EPS) में 1% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.”

अपरणा अय्यर ने आगे कहा कि कंपनी का कैश फ्लो कन्वर्जन मजबूत है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट इनकम का 104% रहा. इसका मतलब यह है कि विप्रो अपने ऑपरेशंस से लगातार मजबूत नकदी उत्पन्न कर रही है.

नई बड़ी डील्स ने बढ़ाया भरोसा

इस तिमाही में विप्रो ने कई बड़ी और रणनीतिक डील्स हासिल की हैं. इनमें यूरोप के एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन का मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, जो कंपनी के क्लाउड और डेटा सेंटर बिजनेस को मजबूत करेगा. इसके अलावा, अमेरिका की एक बड़ी हेल्थकेयर कंपनी के साथ एआई-ड्रिवन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पर भी समझौता हुआ है.

विप्रो को एक भारतीय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से भी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन के लिए बड़ा प्रोजेक्ट मिला है. कंपनी इन एआई-पावर्ड डील्स के जरिए अपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

रेवेन्यू गाइडेंस का अनुमान

विप्रो ने दिसंबर 2025 में खत्म होने वाली तिमाही के लिए अपनी रेवेन्यू गाइडेंस भी जारी की है. कंपनी का अनुमान है कि आईटी सर्विसेज बिजनेस से रेवेन्यू 2,591 मिलियन डॉलर से 2,644 मिलियन डॉलर के बीच रह सकता है. इसका मतलब है कि कंपनी (-)0.5% से 1.5% तक की सीक्वेंशियल ग्रोथ की उम्मीद कर रही है.

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इस गाइडेंस में हार्मन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस (Harman Digital Transformation Solutions) के अधिग्रहण से होने वाली संभावित आय को शामिल नहीं किया गया है.

विप्रो के नतीजों की 5 बड़ी बातें

  • मुनाफा (Net Profit): जुलाई-सितंबर तिमाही में विप्रो का मुनाफा मामूली बढ़कर 3,246 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,209 करोड़ रुपये था.

  • रेवेन्यू (Revenue): कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 1.7% बढ़कर 22,697 करोड़ रुपये रही. पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 2.5% की बढ़ोतरी हुई.

  • ऑपरेटिंग मार्जिन (Operating Margin): आईटी सर्विसेज सेगमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन 16.7% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.4% ज्यादा है.

  • बुकिंग्स (Bookings): इस तिमाही में कुल बुकिंग्स 4,688 मिलियन डॉलर रहीं, जो सालाना आधार पर 30.9% की बढ़त दिखाती हैं.

  • रेवेन्यू गाइडेंस (Revenue Guidance): दिसंबर 2025 में खत्म होने वाली तिमाही के लिए कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस 2,591 मिलियन डॉलर से 2,644 मिलियन डॉलर के बीच दिया है, जो (-) 0.5% से 1.5% तक की संभावित ग्रोथ दिखाता है.

