Infosys Q2 Results : मुनाफा 13% बढ़ा, 23 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित, रिकॉर्ड डेट, रेवेन्यू गाइडेंस समेत नतीजों की 10 बड़ी बातें

Infosys Q2FY26 Results : आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13.2% बढ़कर 7,364 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6,506 करोड़ रुपये था. वहीं, रेवेन्यू 8.6% बढ़कर 44,490 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 23 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर 2025 तय की गई है.
1. दो तिमाही से मजबूत परफॉर्मेंस
इंफोसिस ने लगातार दूसरी तिमाही में मजबूत ग्रोथ दर्ज की है. कंपनी के सीईओ और एमडी सलिल पारेख ने कहा कि दो लगातार तिमाहियों में मजबूत परफॉर्मेंस हमारी मार्केट पोजिशनिंग और क्लाइंट्स के प्रति हमारी प्रासंगिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि “हमने एआई-फर्स्ट कल्चर को अपनाकर अपने कर्मचारियों को इंसान+एआई माहौल में काम करने के लिए तैयार किया है. इंफोसिस टोपाज के जरिये हम हर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर वैल्यू अनलॉक कर रहे हैं.”
2. रेवेन्यू में 8.6% की ग्रोथ
सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 44,490 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 40,986 करोड़ रुपये था. कॉन्स्टेंट करेंसी (CC) के लिहाज से यह 2.9% की सालाना और 2.2% की तिमाही वृद्धि है. कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 21% रही, जो साल दर साल 0.1% की मामूली गिरावट है.
3. EPS में 13% की छलांग
कंपनी का बेसिक ईपीएस (Earnings Per Share) 17.76 रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 13.1% अधिक है. इसका मतलब है कि हर शेयर पर कंपनी की कमाई बढ़ी है, जिससे शेयरहोल्डर्स के लिए यह एक पॉजिटिव सिग्नल है.
4. फ्री कैश फ्लो 131% तक बढ़ा
इंफोसिस का फ्री कैश फ्लो (Free Cash Flow) 9,677 करोड़ रुपये रहा, जो नेट प्रॉफिट का 131% है. यह पिछले साल की तुलना में 38% की बढ़ोतरी दर्शाता है. यह दिखाता है कि कंपनी की कैश जनरेशन की स्थिति बेहद मजबूत है.
5. 23 रुपये का अंतरिम डिविडेंड
कंपनी ने 23 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.5% ज्यादा है. डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर 2025 तय की गई है और भुगतान की तारीख 7 नवंबर 2025 होगी.
6. एम्प्लॉयी बेस में बढ़ोतरी
कंपनी ने इस तिमाही में 8,203 नए कर्मचारियों को जोड़ा. सितंबर 2025 के अंत तक कुल कर्मचारियों की संख्या 3,31,991 रही. इसमें 39.5% महिलाएं शामिल हैं. कंपनी ने कहा कि वह अपने लोगों को एआई-ड्रिवन स्किल्स में अपस्किल करने पर फोकस कर रही है.
7. डील्स और क्लाइंट्स में मजबूती
इस तिमाही में इंफोसिस ने 3.1 बिलियन डॉलर (करीब 27,525 करोड़ रुपये) के बड़े सौदे जीते, जिनमें 67% नई डील्स शामिल हैं. यह कंपनी की मजबूत मार्केट स्थिति और क्लाइंट्स पर भरोसे का संकेत देता है.
8. कहां से आ रही है ग्रोथ
कंपनी की रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा अब भी नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है, जहां 56% रेवेन्यू जेनरेट हो रही है. यूरोप में 10.6% की सालाना ग्रोथ देखी गई. सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक सेगमेंट में सबसे तेज ग्रोथ रही, जबकि लाइफ साइंसेज में कुछ गिरावट दर्ज की गई.
9. रेवेन्यू गाइडेंस में इजाफा
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस (FY26 revenue guidance) को थोड़ा बढ़ाकर 2-3% कर दिया है, जो पहले 1-3% था. वहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 20-22% पर बरकरार रखी गई है.
10. मैनेजमेंट का नजरिया
इंफोसिस के सीएफओ जयेश संगराजका ने कहा, “कंपनी ने मजबूत ऑल-राउंड परफॉर्मेंस दिखाया है. हमारे मार्जिन्स स्टेबल हैं और कैश फ्लो मजबूत है. अनिश्चित माहौल के बावजूद हम बिजनेस को फ्यूचर-प्रूफ करने के लिए स्ट्रैटेजिक निवेश जारी रख रहे हैं.” कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक की घोषणा भी की है.