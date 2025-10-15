HDFC म्यूचुअल फंड की टॉप 5 स्कीम ने 5 साल में 35% तक दिया सालाना रिटर्न, 1 लाख लंपसम से बना 4.5 लाख का फंड

HDFC Mutual Fund 5 Best Performing Equity Schemes : देश के बड़े फंड हाउस में शामिल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की टॉप 5 इक्विटी स्कीम्स ने पिछले 5 साल में काफी आकर्षक रिटर्न दिए हैं. इन फंड्स में एकमुश्त यानी लंपसम निवेश करने वालों को 5 साल में 29.62% से लेकर 35.52% तक एनुअल रिटर्न (CAGR) मिला है. इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत इन फंड्स ने 5 साल पहले किए गए लंपसम इनवेस्टमेंट को साढ़े तीन गुना से लेकर साढ़े चार गुना तक कर दिया है.

इतना ही नहीं, HDFC म्यूचुअल फंड की टॉप 5 इक्विटी स्कीम्स ने सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये निवेश करने वालों को भी 5 साल में 22% से लेकर 26% तक एन्युलाइज्ड रिटर्न दिया है. आइए देखते हैं इन सभी फंड्स के पिछले 5 साल के प्रदर्शन के आंकड़े. साथ ही यह भी देखेंगे कि किस फंड में निवेश करने का खर्च कितना है.

HDFC म्यूचुअल फंड की टॉप 5 इक्विटी स्कीम्स का ट्रैक रिकॉर्ड

हमने यहां एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की टॉप 5 इक्विटी स्कीम्स के डायरेक्ट प्लान के आंकड़े दिए हैं. इन फंड्स के रेगुलर प्लान का रिटर्न इससे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उनमें एक्सपेंस रेशियो यानी निवेश का खर्च थोड़ा अधिक होता है.

1. एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Infrastructure Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 35.52%

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 4.57 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 11,64,678 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 26.9%

एक्सपेंस रेशियो : 1.08%

2. एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 30.86%

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.84 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,42,174 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 22.26%

एक्सपेंस रेशियो : 0.68%



3. एचडीएफसी फोकस्ड फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Focused Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 30.29%

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.75 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,91,501 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 24.19%

एक्सपेंस रेशियो : 0.57%



4. एचडीएफसी मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Mid Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 30.25%

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.74 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,98,330 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 24.45%

एक्सपेंस रेशियो : 0.72%



5. एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Flexi Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 29.62%

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.66 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,62,765 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 23.08%

एक्सपेंस रेशियो : 0.70%

(सोर्स : AMFI, वैल्यू रिसर्च)

रिटर्न के आंकड़ों को सही ढंग से समझें

ऊपर दिए आंकड़ों से साफ है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के टॉप 5 इक्विटी फंड्स ने पिछले 5 साल में शानदार रिटर्न दिए हैं. लेकिन यहां यह याद रखना जरूरी है कि इक्विटी फंड्स के पिछले प्रदर्शन के आगे भी जारी रहने की कोई गारंटी नहीं होती. इसके अलावा रिटर्न के आंकड़ों को एक्सपेंस रेशियो के साथ रखकर देखना भी जरूरी है. ऊपर दिए सभी इक्विटी फंड्स का रिस्क लेवल काफी अधिक (Very High) है.

निवेश से पहले ध्यान रखें

इक्विटी फंड्स में निवेश के बारे में फैसला करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है. इक्विटी फंड्स में निवेश करते समय हमेशा लंबी अवधि के लिए यानी 5 साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड करने की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन पर मार्केट की उथल-पुथल का ज्यादा असर पड़ता है. बाजार में उतार-चढ़ाव के असर को कम करने के लिए रेगुलर एसआईपी के जरिये लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट करना बेहतर माना जाता है, जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)