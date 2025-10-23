scorecardresearch
ICICI Prudential BSE Sensex ETF: 10 हजार की SIP से बने 1 करोड़ रुपये, सिर्फ 0.02% खर्च में मिला जोरदार रिटर्न

ICICI Prudential BSE Sensex ETF ने लॉन्च से अब तक अपने निवेशकों को हर अवधि में लंपसम और SIP पर शानदार रिटर्न दिए हैं, वह भी सबसे कम एक्सपेंस रेशियो के साथ.

Viplav Rahi
ICICI Prudential BSE Sensex ETF का दमदार ट्रैक रिकॉर्ड, 20 साल की SIP से बना 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस (Image : Freepik)

High Return with Lowest Expense Ratio : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं. अगर किसी निवेशक ने इस स्कीम में 20 साल पहले 10 हजार रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की होगी, तो अब तक उसके निवेश की फंड वैल्यू 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई होगी. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (ICICI Prudential Mutual Fund) की इस पैसिव स्कीम ने लंपसम इनवेस्टमेंट करने वालों को भी 3 साल से लेकर 20 साल तक हर अवधि में काफी आकर्षक रिटर्न दिए हैं.

सबसे कम खर्च में आकर्षक रिटर्न

खास बात ये है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) होने की वजह से इस स्कीम में निवेश का खर्च भी बेहद कम है. ईटीएफ में निवेश का खर्च आमतौर पर कम ही होता है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ (ICICI Prudential BSE Sensex ETF) का एक्सपेंस रेशियो महज 0.02% है, जो इस कैटेगरी में भी सबसे कम है. यानी यह स्कीम सबसे कम खर्च में आकर्षक रिटर्न का फायदा दे रही है.

ICICI प्रूडेंशियल बीएसई सेंसेक्स ETF का SIP रिटर्न

मंथली SIP : 10,000 रुपये

इनवेस्टमेंट की अवधि : 20 साल 

20 साल में SIP के जरिये कुल इनवेस्टमेंट : 24 लाख रुपये

20 साल में SIP पर एन्युलाइज्ड रिटर्न : 12.78%

10,000 रुपये मंथली SIP की 20 साल बाद फंड वैल्यू : 1,01,08,817 रुपये (1.01 करोड़ रुपये)

लंपसम निवेश पर भी जोरदार रिटर्न 

ICICI Prudential BSE Sensex ETF ने एसआईपी के साथ ही साथ लंपसम निवेश करने वालों को भी लगातार बढ़िया रिटर्न दिए हैं.  इस स्कीम में अगर किसी ने लॉन्च के समय 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया होगा, तो 30 सितंबर 2025 को उसकी फंड वैल्यू 30,90,554 रुपये यानी 30 लाख रुपये से ज्यादा हो गई होगी. 

लंपसम निवेश पर 3 साल में रिटर्न (CAGR) : 13.91%

लंपसम निवेश पर 5 साल में रिटर्न (CAGR) : 17.14%

लंपसम निवेश पर 7 साल में रिटर्न (CAGR) : 15.01%

लंपसम निवेश पर 10 साल में रिटर्न (CAGR) : 13.21%

लंपसम निवेश पर 15 साल में रिटर्न (CAGR) : 11.51%

लंपसम निवेश पर 20 साल में रिटर्न (CAGR) : 13.72%

लंपसम पर लॉन्च से अब तक (22 साल) का रिटर्न (CAGR) : 16.41%

स्कीम की निवेश रणनीति

जैसा कि ICICI प्रूडेंशियल बीएसई सेंसेक्स ETF के नाम से ही पता चलता है, यह बीएसई सेंसेक्स को ट्रैक करने वाला एक्सचेंज ट्रे़डेड फंड है. यानी इस स्कीम के फंड मैनेजर मार्केट कैप के लिहाज से देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं. हर कंपनी में निवेश उसी अनुपात में किया जाता है, जितना उसका इंडेक्स में वेटेज होता है. फंड मैनेजर का मकसद साल-दर-साल सेंसेक्स के बराबर रिटर्न देने का होता है. हालांकि इसमें थोड़ा-बहुत ट्रैकिंग एरर रहता है.

ICICI प्रूडेंशियल बीएसई सेंसेक्स ETF से जुड़ी जरूरी जानकारी

स्कीम लॉन्च होने की तारीख : 10 जनवरी 2003 

एसेट अंडर मैनेजमेंट : 23,155 करोड़ रुपये

बेंचमार्क (Benchmark) : BSE Sensex TRI

रिस्कोमीटर : बहुत अधिक (Very High)

एक्सपेंस रेशियो (Expense Ratio): 0.02% (कैटेगरी में सबसे कम)

फंड मैनेजर : अजय कुमार सोलंकी (1 फरवरी 2024 से)

एसेट एलोकेशन : 100% इक्विटी 

किस सेक्टर में कितना है निवेश 

Financial : 39.58% 

Technology : 18.78%

Energy & Utilities : 12.76%

Consumer Discretionary : 9.45%

Industrials : 7.11%

Consumer Staples : 6.44%

Materials : 4.10%

Healthcare : 1.77%

टॉप 5 इक्विटी होल्डिंग्स 

HDFC Bank : 15.18%

ICICI Bank : 10.13%

Reliance Ind : 9.72%

Infosys : 5.42%

Bharti Airtel : 5.41%


सावधानी से करें फैसला 

इस फंड का रिस्क लेवल बहुत अधिक है. इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखें. यह भी याद रखें कि म्यूचुअल फंड का पिछला रिटर्न भविष्य में जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती. इक्विटी में निवेश करने वाली स्कीम में कम से कम 5-7 साल के लिए बने रहने की तैयारी रखना भी जरूरी है. तभी निवेश का पूरा फायदा मिलेगा. 

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)

