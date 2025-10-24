ICICI Pru Life का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को देंगे GST छूट का पूरा फायदा, 1 करोड़ के टर्म प्लान पर कितना घटेगा प्रीमियम?

ICICI Prudential Life Insurance ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देने का एलान किया है. कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह बीमा पॉलिसियों पर लागू जीएसटी में सरकार की तरफ से मिली छूट का पूरा फायदा अपने ग्राहकों यानी पॉलिसीहोल्डर्स को ट्रांसफर करेगी. सरकार ने हाल ही में सभी इंडिविजुअल बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट दे दी है, जिससे अब ग्राहकों को 18% टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होगी. इसका सीधा असर टर्म इंश्योरेंस समेत सभी बीमा प्रीमियम पर पड़ेगा, जिनकी दरें अब पहले से सस्ती हो गई हैं.

GST का पूरा पैसा बचेगा

पहले जब किसी व्यक्ति को 100 रुपये का प्रीमियम देना होता था, तो उस पर 18 रुपये का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) जुड़ जाता था, यानी कुल भुगतान 118 रुपये होता था. अब यह जीएसटी हटने के बाद ग्राहक को केवल 100 रुपये ही देने होंगे. ICICI Prudential Life ने इस राहत को तुरंत अपने सभी पॉलिसीधारकों तक पहुंचाने का फैसला लिया है, जिससे बीमा खरीदना अब और भी आसान और किफायती बन गया है.

Advertisment

Also read : HDFC Mutual Fund की टॉप 5 स्कीम का कमाल ! 10 साल में SIP पर 21% तक रिटर्न, 4 से 6 गुना हुआ 1 लाख का निवेश

1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस पर कितना घटेगा प्रीमियम

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक, अब 30 साल के एक नॉन-स्मोकर पुरुष को 1 करोड़ रुपये के जीवन कवर के लिए 30 साल की अवधि पर हर महीने केवल 699 रुपये देने होंगे, जबकि पहले उसे जीएसटी सहित 825 रुपये चुकाने पड़ते थे. इसी तरह, 30 साल की नॉन-स्मोकर महिला को अब हर महीने सिर्फ 594 रुपये देने होंगे, जबकि पहले यह रकम 697 रुपये थी. यानी अब हर महीने 100 से ज्यादा रुपये की सीधी बचत होगी.

Also read : NFO Alert : LIC म्यूचुअल फंड का नया फंड ऑफर, कंजम्प्शन थीम वाले एनएफओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

देश में प्रोटेक्शन गैप कम करने पर जोर

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (ICICI Prudential Life Insurance) के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, विकास गुप्ता ने कहा, “हम मानते हैं कि असली वैल्यू वही है जो हमारे ग्राहकों के हित में हो. हर वो बचत जो हम अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उनके भरोसे को मजबूत करती है और बीमा को ज्यादा किफायती बनाती है. हमारा लक्ष्य है कि क्वॉलिटी बीमा हर व्यक्ति तक पहुंचे और देश में प्रोटेक्शन गैप कम हो.”

Also read : ICICI Prudential BSE Sensex ETF: 10 हजार की SIP से बने 1 करोड़ रुपये, सिर्फ 0.02% खर्च में मिला जोरदार रिटर्न

सस्ता बीमा बढ़ाएगा सुरक्षा कवरेज

बीमा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ मौजूदा ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि नए लोगों को भी बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा. अब कम प्रीमियम के साथ लोग आसानी से जीवन बीमा खरीद सकेंगे, जिससे देश में इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा. यह फैसला भारत में आर्थिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है.