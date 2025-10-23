scorecardresearch
निवेश-बचत

NFO Alert : LIC म्यूचुअल फंड का नया फंड ऑफर, कंजम्प्शन थीम वाले एनएफओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

NFO Alert: LIC म्यूचुअल फंड ने कंजम्प्शन थीम पर आधारित एक नया इक्विटी फंड लॉन्च किया है. इस न्यू फंड ऑफर में सब्सक्रिप्शन की तारीख और मिनिमम इनवेस्टमेंट समेत हर जरूरी जानकारी.

NFO Alert: LIC म्यूचुअल फंड ने कंजम्प्शन थीम पर आधारित एक नया इक्विटी फंड लॉन्च किया है. इस न्यू फंड ऑफर में सब्सक्रिप्शन की तारीख और मिनिमम इनवेस्टमेंट समेत हर जरूरी जानकारी.

Viplav Rahi
LIC MF Consumption Fund NFO : एलआईसी का नया फंड ऑफर लॉन्च, जानिए निवेश से जुड़ी हर डिटेल. (AI Generated Image)

LIC MF Consumption Fund NFO : एलआईसी म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के लिए एक नया थीमैटिक इक्विटी फंड लॉन्च किया है. एलआईसी एमएफ कंजम्प्शन फंड (LIC MF Consumption Fund) नाम से पेश इस नये फंड ऑफर में निवेश इसी महीने के अंत में खुलेगा. यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम होगी, जो कंजम्प्शन (Consumption) थीम पर आधारित है. इस फंड का मकसद उन कंपनियों में निवेश करना है जो भारत में बढ़ती कंज्यूमर आधारित डिमांड (consumption-driven demand) से फायदा उठाने की क्षमता रखती हैं.

कंजम्प्शन थीम का मतलब क्या है?

भारत की अर्थव्यवस्था में खपत यानी कंजम्पशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है. पिछले कुछ बरसों में भारतीय कंज्यूमर्स की डिमांड और उनकी खर्च करने की क्षमता तेजी से बढ़ी है. बढ़ती आमदनी, शहरीकरण, बदलती लाइफस्टाइल और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते रुझान ने कंजम्प्शन से जुड़ी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. एलआईसी एमएफ का नया फंड ऑफर (New Fund Offer) इन्हीं ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर लाया गया है ताकि निवेशक इस ग्रोथ स्टोरी में शामिल हो सकें.

फंड का मकसद और रणनीति

एलआईसी म्यूचुअल फंड (LIC Mutual Fund) की इस नई स्कीम का उद्देश्य लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन यानी लंबी अवधि में पूंजी को बढ़ाना है. इस मकसद को पूरा करने के लिए यह फंड मुख्य रूप से उन कंपनियों में निवेश करेगा जो कंजम्पशन और इससे जुड़े सेक्टर्स में एक्टिव हैं. इस नए फंड का 80% से 100% तक निवेश इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाएगा. जबकि 0% से 20% तक फंड्स दूसरे सेक्टर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स (Debt Instruments) में रखे जा सकते हैं.

इस नई स्कीम के पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करेंगे. निवेश रणनीति के तहत कंपनियों का सेलेक्शन उनके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर किया जाएगा.

किन सेक्टर्स में होगा निवेश?

इस फंड का फोकस उन इंडस्ट्रीज पर रहेगा जो सीधे तौर पर कंजम्प्शन से जुड़ी हैं. इनमें शामिल हैं : 

  • फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)

  • ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स

  • हेल्थकेयर एंड फार्मा

  • मीडिया एंड एंटरटेनमेंट

  • टेलिकॉम एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज

  • ट्रैवल, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी

  • कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ई-कॉमर्स

भारत की दमदार कंज्यूमर स्टोरी

भारत में खपत हर साल तेजी से बढ़ रही है. ग्रामीण इलाकों में भी अब ब्रांडेड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में इजाफा हो रहा है. नौकरीपेशा और युवा आबादी अपनी जीवनशैली में सुधार चाहती है. यही कारण है कि फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ट्रैवल सेक्टर में तेजी देखी जा रही है. एलआईसी एमएफ का यह NFO इन्हीं सेक्टर्स में निवेश के मौके खोजेगा ताकि निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सके.

फंड मैनेजर और रिस्क लेवल

इस फंड को सुमित भटनागर मैनेज करेंगे, जिनके पास फाइनेंशियल मार्केट्स में 25 साल का अनुभव है. इस स्कीम को बहुत ज्यादा रिस्क (Very High Risk) की रेटिंग दी गई है, इसलिए इसमें निवेश उन्हीं लोगों को करना चाहिए, जो लंबे समय के लिए निवेश करने की तैयारी रखते हैं और बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं.

NFO से जुड़ी जरूरी जानकारी

  • फंड का नाम: LIC MF Consumption Fund

  • कैटेगरी : थीमैटिक इक्विटी फंड (Consumption Theme)

  • NFO ओपन डेट: 31 अक्टूबर 2025

  • NFO क्लोजिंग डेट: 14 नवंबर 2025

  • स्कीम री-ओपन डेट: 25 नवंबर 2025

  • फंड मैनेजर: सुमित भटनागर

  • बेंचमार्क: Nifty India Consumption TRI

  • एग्जिट लोड: 90 दिन के भीतर 12% से ज्यादा यूनिट्स के रिडेम्पशन पर 1%

  • मिनिमम इनवेस्टमेंट : 5,000 रुपये

  • रिस्क लेवल : बहुत अधिक (Very High Risk)

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)

