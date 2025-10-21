AI से ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इस सवाल का जवाब जानना आपके लिए ज़रूरी है

लोगों की सबसे आम गलती यह होती है कि वे पहले पूछते हैं, “यह कितने का है?” बजाय इसके कि वे पूछें, “यह क्या-क्या कवर करता है?”

इससे समझना आसान है. कोई भी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता, यह ठीक है. लेकिन बीमा में सिर्फ़ प्रीमियम देखकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे आप और आपका परिवार पूरी सुरक्षा नहीं पा पाते.

यह कुछ वैसा ही है जैसे अस्पताल में जाकर कहना, “मैं सिर्फ़ ₹300 देना चाहता हूँ, और जो इलाज इसमें फिट हो दे दो.” जोखिम (risk) ऐसा नहीं काम करता. जोखिम को यह परवाह नहीं कि आपने कितना बजट रखा है.

जब आप प्रीमियम से शुरू करते हैं, तो आप कवरेज (coverage) के फैसले उल्टे तरीके से कर रहे होते हैं. अपने असली वित्तीय जोखिमों (financial risks) को पहचानने और उसी के हिसाब से कवरेज चुनने की बजाय, आप अपनी पॉलिसी को अपनी जेब (wallet) के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पर्याप्त होगा. ज्यादातर मामलों में, यह पर्याप्त नहीं होता.

प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है:

आपकी उम्र और सेहत

कवरेज की राशि

पॉलिसी का प्रकार (टर्म, होल लाइफ, इंडेम्निटी आदि)

पॉलिसी की अवधि

इसका मतलब है कि जब आप सिर्फ उतना पैसा सोचकर पॉलिसी लेते हैं जिसे आप आसानी से दे सकते हैं, तो अक्सर पॉलिसी आपकी असली जरूरतों के मुताबिक़ नहीं होती. जैसे ₹5 लाख की हेल्थ पॉलिसी, ₹15 लाख की टर्म कवर, या सिर्फ 10 साल की पॉलिसी जबकि आपको 30 साल की जरूरत है. यह सुरक्षा जैसा लगता है, लेकिन सच में पर्याप्त नहीं है.

सबसे पहले जो सवाल आना चाहिए, वह ज्यादातर लोग साफ़-साफ़ कभी नहीं पूछते, और वो है:

“अगर मेरी मौत हो जाती है, मुझे कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो कौन-कौन से खर्चों को कवर करना होगा और कितने समय तक? और कौन करेगा ये खर्चा?”

यह संख्या आपको डराती भी है, तो कोई बात नहीं. डरना और सही योजना बनाना ही बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में आपका कोई प्रिय व्यक्ति बिना किसी योजना के डरता रहे.

जब आप अपने असली जोखिम (actual exposure) का हिसाब लगा लें, तभी आपको प्रीमियम देखना चाहिए ताकि आप यह तय कर सकें कि उन जोखिमों को कवर करने का सबसे सही और असरदार तरीका क्या है. यही सही तरीका है बीमा लेने का. इसे बस किसी भी चीज़ की तरह खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि यह एक सोच-समझकर, गणितीय (mathematical) निर्णय होना चाहिए जो दिखाता है कि वास्तव में कितना जोखिम है.

₹10 लाख का भ्रम: क्यों जीवन बीमा की कवरेज अक्सर बहुत कम होती है

ज्यादातर लोगों से पूछो कि उनके पास किस तरह का जीवन बीमा है, तो जवाब अक्सर एक ही नंबर होता है: ₹10 लाख. कभी-कभी ₹20 लाख या जो भी उनकी कंपनी ने उन्हें दिया हो.

ये आंकड़े तब तक बड़े लगते हैं जब तक आप गणना नहीं करते.

अगर ₹10 लाख का भुगतान सुरक्षित तरीके से निवेश किया जाए, तो यह सालाना केवल ₹40,000 से ₹60,000 तक कमा सकता है. यानी करीब ₹5,000 प्रति माह. यह पैसा किराया भी नहीं देगा, स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएगा, और पूरे परिवार का खर्च भी नहीं चला पाएगा.

जीवन बीमा का मकसद आपकी आय को पूरा बदलना है सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि उन सालों तक जब आपके परिवार वाले आप पर निर्भर रहते हैं. इसमें शामिल हैं:

किराया या EMIs

राशन और उपयोगिताएँ (Groceries and utilities)

बच्चों की पढ़ाई

बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल

कोई भी बाकी कर्ज़ या अधूरे वित्तीय लक्ष्य

अगर आपकी सालाना आय ₹10 लाख है, और आपके परिवार को 10 साल तक सहारा चाहिए, तो जरूरत का अंतर ₹1 करोड़ है. अगर आप कॉलेज की पढ़ाई भी फंड करना चाहते हैं, तो इसमें और ₹20–30 लाख जोड़ें. अंतिम संस्कार के खर्च, बकाया कर्ज़, इमरजेंसी फंड, सब मिलाकर यह और बढ़ जाता है.

एक आसान और आम नियम यह है: आपकी जीवन बीमा की राशि आपकी सालाना आय का 10 से 15 गुना होनी चाहिए.

यह कोई मनमाना नियम नहीं है. यह इसलिए है क्योंकि समय के साथ पैसा भी चाहिए. अगर आपकी गैरमौजूदगी से पैसा चला जाता है, तो आपके परिवार के लिए बचा हुआ समय और भारी हो जाता है. जीवन बीमा सिर्फ़ एक संकेत नहीं होना चाहिए; यह आपके परिवार के लिए उस पूरी आर्थिक सुरक्षा का विकल्प होना चाहिए, जो आप घर में लाते थे.

टर्म इंश्योरेंस (term insurance) यह संभव बनाता है. इसमें आपको कम प्रीमियम पर ज़्यादा कवरेज मिलता है, क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षा के लिए होता है. इसमें कोई निवेश या अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं होतीं. जिन लोगों पर आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके लिए यही जीवन बीमा का सबसे समझदारी भरा विकल्प है.

यह मत पूछिए: “दूसरों के पास कितना बीमा है?”

बल्कि यह पूछिए: “अगर मैं कल न रहूँ, तो मेरे परिवार को कितने पैसे की ज़रूरत होगी और कितने सालों तक?”

वही संख्या आपकी शुरुआत का सही बिंदु है.

हेल्थ कवर की कमी: जब ₹5 लाख काफी नहीं होते

हेल्थ इंश्योरेंस (health insurance) भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नंबर आपको गुमराह कर सकते हैं. ₹5 लाख का कवरेज पर्याप्त लगता है जब तक कि यह वास्तव में पर्याप्त न हो.

यहाँ वह चीज़ें हैं जो कई लोग भूल जाते हैं:

टियर-1 अस्पताल में 3 दिन ICU में रहना ₹2–3 लाख तक खर्च कर सकता है

जटिल सर्जरी की लागत ₹7–10 लाख से भी अधिक हो सकती है

कैंसर का इलाज समय के साथ ₹20 लाख से ज्यादा खर्च कर सकता है

प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की महंगाई हर साल 10–15% बढ़ रही है

एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आपके पूरे कवरेज को खत्म कर सकती है और फिर आपकी बचत भी.

और भी बुरी बात यह है कि कई लोग केवल अपने नियोक्ता (employer) की ग्रुप पॉलिसी पर निर्भर रहते हैं. यह पॉलिसी उस दिन खत्म हो जाती है जब आप नौकरी छोड़ते हैं या निकाल दिए जाते हैं. कुछ लोग सबसे सस्ती पर्सनल पॉलिसी ले लेते हैं, यह समझे बिना कि इसमें रूम रेंट कैप, उच्च को-पे क्लॉज, या लंबी एक्सक्लूज़न की सूची हो सकती है.

अगर आप जवान और स्वस्थ हैं, तो यह सही समय है एक उच्च-गुणवत्ता वाली हेल्थ पॉलिसी लेने का—ऐसी जो आपकी ज़िंदगी के साथ बढ़ती रहे, न कि बस न्यूनतम सुरक्षा दे. ज्यादातर एक्सपर्ट अब सुझाव देते हैं: