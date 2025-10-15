Mutual Fund Data: म्यूचुअल फंड्स ने सितंबर में फार्मा, ई-कॉमर्स और प्राइवेट बैंकों में बढ़ाई हिस्सेदारी, इन सेक्टर्स से निकाले पैसे

Mutual Fund AMFI Data : पिछले महीने यानी सितंबर 2025 के दौरान देश के तमाम म्यूचुअल फंड्स ने जिन 10 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी की, उनमें प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे ऊपर हैं. यह जानकारी AMFI के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित एक ताजा रिपोर्ट में दी गई है. जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की तरफ से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी के लिहाज से फार्मा और हेल्थकेयर दूसरे नंबर पर और ई-कॉमर्स सेक्टर तीसरे नंबर पर रहा है.

सितंबर 2025 में सबसे ज्यादा खरीदारी वाले 10 सेक्टर

सेक्टर / कितनी हुई खरीदारी

1. प्राइवेट बैंक (PVT Banks) : 6622.90 करोड़ रुपये

2. फार्मा एंड हेल्थकेयर (Pharma & Healthcare) : 6601.10 करोड़ रुपये

3. ई-कॉमर्स (e-Commerce) : 6257.70 करोड़ रुपये

4. यूटीलिटी (Utilities) : 5930.80 करोड़ रुपये

5. कंज्यूमर (Consumer) : 4111.10 करोड़ रुपये

6. मेटल्स एंड माइनिंग (Metals & Mining): 4041.3 करोड़ रुपये

7. एनबीएफसी (NBFC) : 3662.70 करोड़ रुपये

8. सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज (Software & Services): 35,351

9. पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स (Port & Logistics): 2809.90 करोड़ रुपये

10. रिटेलिंग (Retailing) : 2705.6 करोड़ रुपये

जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज इस रिपोर्ट (India MF Monthly Flow Tracker - Sep'25) में खरीदारी के लिहाज से इन टॉप 10 सेक्टर्स में से हर सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स की जानकारी भी दी गई है.

टॉप 10 सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी वाले 5 स्टॉक्स

1. प्राइवेट बैंकिंग : ICICI Bank, Kotak Mahindra, HDFC Bank, AU Small FB, Yes Bank

2. फार्मा एंड हेल्थकेयर : Cohance, Max Healthcare, Divi's, Glenmark Pharma, Healthcare Global

3. ई-कॉमर्स : Eternal, Urban Company, Delhivery, PB Fintech, Brainbees Solutions

4. यूटीलिटीज : Adani Power, Power Grid C, Adani Green, JSW Energy, Torrent Power

5. कंज्यूमर : ITC, Varun Beverages, Britannia Ind, Hindustan Unilever, United Spirits

6. मेटल्स एंड माइनिंग : Tata Steel, Vedanta, APL Apollo, Hindustan Zinc, JSW Steel

7. एनबीएफसी : Aptus Value HF, Bajaj Finserv, Sammaan Capital, MCEX, Shriram Finance

8. सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज : Infosys, Info Edge, Coforge, Persistent Systems, Network People

9. पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स : Interglobe Aviation, Mazagon Dock, Redington, Carborundum, Transport

10. रिटेलिंग : Titan, Kalyan Jewellers, Aditya Vision, Bata India, Aditya Birla Lifestyle

सितंबर 2025 में खरीदारी के लिहाज से टॉप पर रहे 10 सेक्टर्स के इन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा निवेश किया. लेकिन इन्हीं सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर पैसे निकाले भी गए.

खरीदारी में टॉप 10 सेक्टर्स के सबसे ज्यादा बिकवाली वाले शेयर

1. प्राइवेट बैंकिंग : Axis Bank, IndusInd Bank, IDFC First Bank

2. फार्मा एंड हेल्थकेयर : Fortis Healthcare, Biocon, Zydus Lifesciences

3. ई-कॉमर्स : FSN E-Commerce, Indiamart Intermesh, One Mobikwik

4. यूटीलिटीज : NTPC, Siemens Energy, NHPC

5. कंज्यूमर : Godrej Consumer, AWL Agri, Jubilant FoodWorks

6. मेटल्स एंड माइनिंग : NMDC, Gravita India, Maharashtra Seamless

7. एनबीएफसी : Bajaj Finance, Cholamandalam Inv, Muthoot Finance

8. सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज : HCL Tech, LTIMindtree, Zen Tech

9. पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स : Container Corporation, BlackBuck, GESCO

10. रिटेलिंग : Trent, Avenue Supermarts, V-Mart Retail

(Source: AMFI, JM Financial)

ऊपर हमने उन 10 सेक्टर्स की जानकारी दी है, जिनमें पिछले महीने सबसे ज्यादा खरीदारी हुई. अब बात करते हैं, उन 7 सेक्टर्स और स्टॉक्स की जिनसे सितंबर 2025 में सबसे ज्यादा पैसे निकाले गए (Top sectors, and the stocks therein, that have witnessed high levels of selling).

इन सेक्टर्स और स्टॉक्स से निकाले गए सबसे ज्यादा पैसे

1. ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट (Auto & Auto Components) :

1745.90 करोड़ रुपये की बिकवाली

सबसे ज्यादा बेचे गए स्टॉक्स : Maruti Suzuki, Hero MotoCorp, Tata Motors, UNO Minda, Eicher Motor.

2. कंज्यूमर ड्यूरेबल (Consumer Durables) :

592.90 करोड़ रुपये की बिकवाली

सबसे ज्यादा बेचे गए स्टॉक्स : Dixon Tech, Voltas, Amber Ent, Honeywell Auto, Johnson Controls

3. एनबीएफसी - एएमसी (NBFC - AMC) :

510.8 करोड़ रुपये की बिकवाली

सबसे ज्यादा बेचे गए स्टॉक्स : HDFC AMC

4. कोयला (Coal) :

456 करोड़ रुपये की बिकवाली

सबसे ज्यादा बिकवाली वाले 5 स्टॉक्स : Coal India

5. मीडिया (Media) :

127.9 करोड़ रुपये की बिकवाली

सबसे ज्यादा बेचे गए स्टॉक्स : Sun TV Network, PVR Inox, Saregama, Zee Ent, Network 18

6. चीनी (Sugar) :

44 करोड़ रुपये की बिकवाली

सबसे ज्यादा बेचे गए स्टॉक्स : Balrampur, Triveni, Bajaj Hindusthan, Shree Renuka, Godavari Bio

7. इंजीनियरिंग - कंस्ट्रक्शन (Engineering - Construction) :

11.10 करोड़ रुपये की बिकवाली

सबसे ज्यादा बेचे गए स्टॉक्स : L&T, KNR, Techno Electric, Sterling and Wilson, Bajel Projects

(Source: AMFI, JM Financial)

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)