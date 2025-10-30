Direct vs Regular Plan : रिटर्न में 1-2% का अंतर करा देगा हजारों का घाटा, नुकसान से बचने के लिए समझें पूरा कैलकुलेशन

Mutual Fund Direct vs Regular Plan : म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के रिटर्न (CAGR) में कुछ न कुछ अंतर रहता ही है. हो सकता है आपको पहली बार में 1-2 फीसदी का ये अंतर बेहद मामूली लगता हो. लेकिन लंबी अवधि (Long Term Mutual Fund Investment) में यही मामूली फर्क, आपकी फाइनल फंड वैल्यू में हजारों-लाखों के अंतर की वजह बन सकता है. यानी एक ही फंड में, एक बराबर समय के लिए निवेश करने के बावजूद रेगुलर प्लान की फंड वैल्यू, डायरेक्ट प्लान से काफी कम हो सकती है. अपने निवेश पर इस भारी नुकसान से बचना है तो यहां दी गई जानकारी और कैलकुलेशन (Mutual Fund Return Comparison) को ध्यान से समझ लें.

Direct vs Regular Plan : उदाहरण से समझें कितना पड़ेगा फर्क

एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच रिटर्न का मामूली अंतर (Direct Plan vs Regular Plan Returns) लॉन्ग टर्म में उनकी फंड वैल्यू को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं. यहां हमने कुछ प्रमुख मिड कैप फंड्स (Mid Cap Mutual Funds) के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के 5 साल के रिटर्न के AMFI से लिए गए असली आंकड़े दिए हैं.

Direct vs Regular Plan : 5 साल में कितना होगा फंड वैल्यू में फर्क

नीचे हमने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड (Motilal Oswal Mutual Fund), एडेलवाइज म्यूचुअल फंड (Edelweiss Mutual Fund) और क्वांट म्यूचुअल फंड (Quant Mutual Fund) की मिड कैप स्कीम्स का उदाहरण लिया है. इन सभी फंड्स (Mid Cap Funds) के रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के CAGR में 1.5 से 2.10% तक का अंतर है.

1. मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड

(Motilal Oswal Midcap Fund)

5 साल में डायरेक्ट प्लान का रिटर्न (CAGR) : 34.68%

1 लाख रुपये के निवेश की 5 साल बाद वैल्यू : 4.43 लाख रुपये

5 साल में रेगुलर प्लान का रिटर्न (CAGR) : 33.19%

1 लाख रुपये के निवेश की 5 साल बाद वैल्यू : 4.19 लाख रुपये

डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के CAGR में अंतर : 1.49%

डायरेक्ट प्लान के मुकाबले रेगुलर प्लान पर नुकसान : 24 हजार रुपये

3. एडलवाइज़ मिड कैप फंड

(Edelweiss Mid Cap Fund)

5 साल में डायरेक्ट प्लान का रिटर्न (CAGR) : 31.39%

1 लाख रुपये के निवेश की 5 साल बाद वैल्यू : 3.92 लाख रुपये

5 साल में रेगुलर प्लान का रिटर्न (CAGR) : 29.53%

1 लाख रुपये के निवेश की 5 साल बाद वैल्यू : 3.65 लाख रुपये

डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के CAGR में अंतर : 1.86%

डायरेक्ट प्लान के मुकाबले रेगुलर प्लान पर नुकसान : 27 हजार रुपये

3. क्वांट मिड कैप फंड

(Quant Mid Cap Fund)

5 साल में डायरेक्ट प्लान का रिटर्न (CAGR) : 29.88%

1 लाख रुपये के निवेश की 5 साल बाद वैल्यू : 3.70 लाख रुपये

5 साल में रेगुलर प्लान का रिटर्न (CAGR) : 27.78%

1 लाख रुपये के निवेश की 5 साल बाद वैल्यू : 3.41 लाख रुपये

डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के CAGR में अंतर : 2.10%

डायरेक्ट प्लान के मुकाबले रेगुलर प्लान पर नुकसान : 29 हजार रुपये

(सोर्स : AMFI, 29 अक्टूबर 2025 तक अपडेटेड आंकड़े)

बड़े निवेश पर और बढ़ेगा घाटा

ऊपर दिए उदाहरण और कैलकुलेशन से साफ है कि रिटर्न में 1-2 फीसदी के मामूली फर्क की वजह से 1 लाख रुपये के निवेश की फंड वैल्यू में 5 साल बाद 24 हजार से 29 हजार रुपये का अंतर आ जाता है. इस हिसाब से अगर किसी ने इन फंड्स में 5 लाख रुपये का निवेश किया होगा, तो 5 साल में रेगुलर प्लान पर होने वाला घाटा सवा लाख से डेढ़ लाख रुपये तक हो सकता है.

डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के रिटर्न में अंतर क्यों

डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के रिटर्न में फर्क का मुख्य कारण दोनों में निवेश से जुड़े खर्च, यानी एक्सपेंस रेशियो का अंतर (Expense Ratio Difference) होता है. म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान (Mutual Funds Direct Plan) सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) से खरीदे जाते हैं. इनमें किसी बिचौलिये या ब्रोकरेज की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम रहता है. आम तौर पर यह 0.5% से 1% के बीच ही होता है.

वहीं, म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान (Mutual Funds Regular Plan) को निवेशक किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के जरिये खरीदते हैं. लिहाजा इसमें उनकी फीस भी जुड़ जाती है. इसी वजह से रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.5% से 2.5% तक या कई बार उससे भी अधिक हो सकता है.

यानी डायरेक्ट प्लान में निवेश करने पर आपकी जेब से फीस और कमीशन पर कम पैसा कटता और आपके ज्यादा पैसे बाजार में लगाए जाते हैं. निवेश से जुड़ा खर्च कम होने की वजह से ही डायरेक्ट प्लान का CAGR रेगुलर प्लान की तुलना में 1-2 फीसदी अधिक रहता है. यह अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में कंपाउंडिंग (Compounding Effect in Mutual Funds) की वजह से यह आपके रिटर्न पर काफी असर डालता है.



निवेश से पहले समझना जरूरी है

निवेश का फैसला करने से पहले यह समझना जरूरी है कि किसी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान (Mutual Fund Direct vs Regular Plan) एक ही स्कीम में निवेश करते हैं. डायरेक्ट प्लान उन निवेशकों के लिए सही हैं जो कम लागत में बेहतर रिटर्न चाहते हैं और निवेश से जुड़ी प्रॉसेस को खुद संभाल सकते हैं. वहीं रेगुलर प्लान उन लोगों के लिए हैं, जो निवेश की प्रॉसेस को पूरा करने के लिए किसी प्रोफेशनल सपोर्ट (Financial Advisor Support) की जरूरत महसूस करते हैं और इसलिए ब्रोकरेज या एजेंट के पास जाते हैं. Mo

