सबसे ज्यादा AUM वाले लार्ज कैप फंड्स में ICICI, SBI, HDFC और निप्पॉन की स्कीम शामिल, 5 साल में 26% तक दिया रिटर्न

Large Cap Funds with Highest AUM in India : लार्जकैप म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में मुख्य तौर पर देश की सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियों के स्टॉक्स रहते हैं. मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप स्टॉक्स में बाजार से जुड़ा उतार-चढ़ाव कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि लार्ज कैप फंड्स को अक्सर निवेशकों के लिए भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है. लार्ज कैप फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) के आंकड़ों से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि निवेशकों के बीच कौन से फंड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं.

यहां हम उन टॉप 5 लार्जकैप फंड्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनका AUM अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है. इन बड़े फंड्स ने पिछले 5 साल में 26% तक सालाना रिटर्न (CAGR) देकर निवेशकों के इस भरोसे को कायम रखा है. लेकिन इन फंड्स के डिटेल पर नजर डालने से पहले यह भी समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स की डिफिनिशन यानी परिभाषा और खासियत क्या है.

लार्जकैप फंड का मतलब

लार्जकैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे इक्विटी फंड्स हैं जो मुख्य रूप से बाजार पूंजीकरण (market capitalisation) के हिसाब से देश की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं. सेबी के नियमों के मुताबिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 80 फीसदी हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना जरूरी है.



सबसे ज्यादा AUM वाले 5 लार्जकैप फंड

नीचे उन 5 लार्ज कैप फंड्स की जानकारी दी है जिनका AUM सबसे अधिक है और जिन्होंने पिछले 5 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की वेबसाइट से लिए गए ये आंकड़े 27 अक्टूबर 2025 तक अपडेटेड हैं. इन टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स में एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund), एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund), आईसीआईसीआई प्रू (ICICI Prudential Mutual Fund), निप्पॉन इंडिया (Nippon India Mutual Fund) और मिरे एसेट की स्कीम्स शामिल हैं.

1. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड

ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड (ICICI Prudential Large Cap Fund) एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में नंबर 1 लार्ज कैप फंड है, जिसका AUM लगभग 76,423 करोड़ रुपये है.

पिछले 5 साल में इस फंड का एनुअल रिटर्न (CAGR) डायरेक्ट प्लान में 22.54% और रेगुलर प्लान में 21.82% रहा है.

स्कीम का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.86% और रेगुलर प्लान में 1.42% है.

2. एसबीआई लार्ज कैप फंड (SBI Large Cap Fund)

एसबीआई लार्ज कैप फंड (SBI Large Cap Fund) एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में दूसरे नंबर पर है, जिसका AUM करीब 54,938 करोड़ रुपये है.





इस फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न (CAGR) डायरेक्ट प्लान में 19.63% और रेगुलर प्लान में 18.78% रहा है.





स्कीम का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.81% और रेगुलर प्लान में 1.49% है.





3. निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड (Nippon India Large Cap Fund)

निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड (Nippon India Large Cap Fund) का AUM 48,977 करोड़ रुपये है और इस लिहाज से यह तीसरे नंबर पर है.





पिछले 5 साल में इस स्कीम ने डायरेक्ट प्लान में 25.99% और रेगुलर में 24.93% का रिटर्न (CAGR) दिया है. इस हिसाब से यह टॉप 5 फंड्स में नंबर वन है.

स्कीम का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.69% और रेगुलर में 1.51% है.



4. मिरे एसेट लार्ज कैप फंड (Mirae Asset Large Cap Fund)

मिरे एसेट लार्ज कैप फंड (Mirae Asset Large Cap Fund) का AUM 41,412 करोड़ रुपये है.





इस स्कीम ने 5 साल में डायरेक्ट प्लान पर 18.09% और रेगुलर प्लान में 16.89% की दर से सालाना रिटर्न दिया है.





इस फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.55% है, जो इन 5 फंड्स में सबसे कम है. रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.52% है.

5. एचडीएफसी लार्ज कैप फंड (HDFC Large Cap Fund)

एचडीएफसी लार्ज कैप फंड (HDFC Large Cap Fund) का AUM 40,100 करोड़ रुपये है.





HDFC लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 साल में डायरेक्ट प्लान पर 22.25% और रेगुलर प्लान पर 21.54% की दर से एनुअल रिटर्न दिया है.





स्कीम का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.99% और रेगुलर में 1.60% है.

निवेश से पहले इन बातों पर ध्यान दें

सबसे बड़े AUM वाले इन टॉप लार्जकैप फंड्स के पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न काफी आकर्षक हैं. लेकिन निवेश के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले रिटर्न के आगे भी जारी रहने की गारंटी नहीं होती. लार्ज कैप फंड को मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले ‘कम रिस्की’ माना जाता है, लेकिन इक्विटी फंड होने के कारण मार्केट रिस्क इनमें भी रहता है. यही वजह है कि रिस्कोमीटर पर इन सभी फंड्स को ‘बहुत अधिक जोखिम’(Very High Risk) की रेटिंग दी गई है. इसलिए निवेश से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर जरूर गौर करें. निवेशकों को यह भी याद रखना चाहिए कि इक्विटी फंड्स में कम-से-कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना बेहतर रहता है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)