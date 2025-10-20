NFO Alert : जिरोधा म्यूचुअल फंड के BSE SENSEX इंडेक्स फंड में सब्सक्रिप्शन शुरू, किनके लिए सही है ये एनएफओ

NFO Alert : Zerodha BSE SENSEX Index Fund : फिनटेक सेक्टर की जानी-मानी कंपनी जिरोधा (Zerodha) ने अब अपने म्यूचुअल फंड हाउस के जरिये निवेशकों के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है. कंपनी ने जिरोधा बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड (Zerodha BSE SENSEX Index Fund) पेश किया है, जो निवेशकों को देश की टॉप 30 कंपनियों में निवेश करने का आसान मौका देता है. इस फंड का उद्देश्य BSE Sensex इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना है, जिससे निवेशक सीधे भारत की इकनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा ले सकें.

क्या है जिरोधा BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड की खूबी

यह एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है, जो बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) को ट्रैक करेगा. यानी यह स्कीम Sensex में शामिल 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करेगी, ताकि निवेशकों को पूरे बाजार का औसत रिटर्न मिल सके.

इस इंडेक्स फंड (Index Fund) की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक पैसिव फंड है. इसका मतलब फंड मैनेजर इसमें स्टॉक चुनने का निर्णय नहीं लेते, बल्कि BSE Sensex के कम्पोजिशन के हिसाब से ही निवेश होता है. इस वजह से ट्रैकिंग एरर (Tracking Error) कम रहने की संभावना होती है, जिससे निवेशक को Sensex जैसी परफॉर्मेंस मिल सके.

कब से खुला है NFO और कहां करें निवेश?

जिरोधा BSE SENSEX इंडेक्स फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 20 अक्टूबर 2025 से निवेश के लिए खुल चुका है और यह 3 नवंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा. इस दौरान निवेशक अपनी रकम लगाकर यूनिट्स खरीद सकते हैं.

यूनिट्स का अलॉटमेंट 6 नवंबर को होगा और स्कीम 10 नवंबर 2025 से निरंतर खरीद-बिक्री (continuous offer) के लिए खुल जाएगी.

निवेश ऑनलाइन माध्यमों जैसे जिरोधा फंड हाउस की वेबसाइट, CAMS, MF Central या अन्य पार्टनर प्लेटफॉर्म्स से किया जा सकता है.

फंड का उद्देश्य और निवेश रणनीति

फंड का उद्देश्य BSE Sensex Index की कंपोजिशन के अनुसार इक्विटी में निवेश करना है. फंड का एसेट एलोकेशन लगभग 95%-100% इक्विटी में होगा और 0%-5% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाएगा.

फंड के मैनेजर केदारनाथ मिराजकर हैं, जिनके पास करीब 19 साल का अनुभव है. वे पोर्टफोलियो को Sensex के वेटेज के हिसाब से री-बैलेंस करने की जिम्मेदारी संभालेंगे ताकि ट्रैकिंग एरर न्यूनतम रहे.

टॉप 30 कंपनियों में निवेश का मौका

यह फंड निवेशकों को बेहद कम पूंजी में भी Sensex में शामिल एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), ICICI बैंक, इंफोसिस (Infosys), TCS, ITC जैसी भारत की टॉप 30 कंपनियों में निवेश का मौका देता है. इससे पोर्टफोलियो मजबूत और डायवर्सिफाइड बनता है. इसके अलावा, पैसिव फंड होने के कारण निवेश की लागत भी कम रहती है.

कितनी रकम से शुरू होगा निवेश?

इस स्कीम में निवेश की शुरुआत केवल 100 रुपये से की जा सकती है और इसके बाद किसी भी रकम का अतिरिक्त निवेश किया जा सकता है. यह सुविधा छोटे निवेशकों के लिए काफी आकर्षक है, जो लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट से जुड़ना चाहते हैं.

इसके अलावा इसमें सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार छोटी-छोटी रकम से निवेश जारी रख सकते हैं.



किनके लिए सही है यह फंड?

यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट की ग्रोथ से फायदा उठाना चाहते हैं.

यह फंड पहली बार पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह बाजार की टॉप कंपनियों में ऑटोमैटिक डाइवर्सिफिकेशन देता है.

हालांकि निवेश के बारे में फैसला करने से पहले यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यह फंड बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आता है. यानी इसमें निवेश पर उतार-चढ़ाव ज्यादा हो सकते हैं. इसलिए यह फंड उन्हीं निवेशकों के लिए सही है, जो बाजार से जुड़ा रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं और लंबी अवधि, यानी कम से कम 5 साल या उससे अधिक समय के लिए निवेश कर सकते हैं.

NFO की बड़ी बातें

फंड का नाम: Zerodha BSE SENSEX Index Fund



NFO ओपनिंग डेट: 20 अक्टूबर 2025



NFO क्लोजिंग डेट: 3 नवंबर 2025



फंड री-ओपन डेट: 10 नवंबर 2025



कम से कम निवेश : 100 रुपये



फंड कैटेगरी: ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड



बेंचमार्क: BSE SENSEX Index TRI



फंड मैनेजर: केदारनाथ मिराजकर



एक्जिट लोड: Nil



रिस्क लेवल: बहुत अधिक (Very High Risk)

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)