Nippon India म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 3 साल में 23 से 30% सालाना दिया रिटर्न, ये हैं टॉप 5 परफॉर्मर्स

Nippon India MF schemes returns in 3 years : निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड देश की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है. ये फंड हाउस अलग अलग सेग्मेंट में कई तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर करता है. ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी देश की ओल्डेस्ट एएमसी में शामिल है. खास बात है कि इसकी स्कीम का प्रदर्शन भी मजबूत रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म.

हालांकि इक्विटी स्कीम में पैसा लगाने की बात आती है तो एडवाइजर कम से कम 5 साल का लक्ष्य लेकर चलने की बात कहते हैं. लेकिन देश में बहुत से निवेशक ऐसे हैं, जो 3 साल का लक्ष्य बनाकर निवेश करते हैं. अब एक सवाल हो सकता है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (Nippon India Mutual Fund) की इक्विटी स्कीम में पैसे लगाने वालों को 3 साल में क्या मिला. जवाब यह है कि टॉप 5 परफॉर्मर्स ने 3 साल में 23 से 30 फीसदी सालाना की दर से पैसा बढ़ाया है.

Nippon India Power & Infra Fund

3 साल में सालाना रिटर्न : 29.71%

1 लाख निवेश की 3 साल में वैल्यू : 2.18 लाख रुपये

बेंचमार्क : NIFTY Infrastructure TRI

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

कुल एसेट्स : 7,325 करोड़ रुपये (30 सितंबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो डायरेक्ट प्लान : 0.95% (30 सितंबर, 2025)

मिनिमम लम्स सम : 5,000 रुपये

मिनिमम SIP : 500 रुपये

Nippon India Growth Mid Cap Fund

3 साल में सालाना रिटर्न : 26.66%

1 लाख निवेश की 3 साल में वैल्यू : 2.03 लाख रुपये

बेंचमार्क : NIFTY Midcap 150 TRI

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

कुल एसेट्स : 39,329 करोड़ रुपये (30 सितंबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो डायरेक्ट प्लान : 0.75% (30 सितंबर, 2025)

मिनिमम लम्स सम : 100 रुपये

मिनिमम SIP : 100 रुपये

Nippon India Small Cap Fund

3 साल में सालाना रिटर्न : 24.07%

1 लाख निवेश की 3 साल में वैल्यू : 1.91 लाख रुपये

बेंचमार्क : NIFTY Smallcap 250 TRI

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

कुल एसेट्स : 66,136 करोड़ रुपये (30 सितंबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो डायरेक्ट प्लान : 0.64% (30 सितंबर, 2025)

मिनिमम लम्स सम : 5,000 रुपये

मिनिमम SIP : 100 रुपये

Nippon India Multi Cap Fund

3 साल में सालाना रिटर्न : 23.99%

1 लाख निवेश की 3 साल में वैल्यू : 1.91 लाख रुपये

बेंचमार्क : Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

कुल एसेट्स : 47,294 करोड़ रुपये (30 सितंबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो डायरेक्ट प्लान : 0.73% (30 सितंबर, 2025)

मिनिमम लम्स सम : 100 रुपये

मिनिमम SIP : 100 रुपये

Nippon India Value Dir Fund

3 साल में सालाना रिटर्न : 23.93%

1 लाख निवेश की 3 साल में वैल्यू : 1.90 लाख रुपये

बेंचमार्क : NIFTY 500 TRI

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

कुल एसेट्स : 8,791 करोड़ रुपये (30 सितंबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो डायरेक्ट प्लान : 1.10% (30 सितंबर, 2025)

मिनिमम लम्स सम : 500 रुपये

मिनिमम SIP : 100 रुपये