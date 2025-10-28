SIP 18 × 10 × 15 : सिर्फ दस साल में एसआईपी से 50 लाख जुटाने का परफेक्ट फॉर्मूला, क्या है ये स्ट्रैटेजी

Build ₹50 Lakh in 10 Years with SIP : अगर आपका 50 लाख रुपये का फंड जुटाने का टारगेट है और आपके पास इसके लिए 10 साल का समय है, तो म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) का एक बेहद आसान फॉर्मूला टारगेट पूरा कर सकता है. इसे म्यूचुअल फंड एसआईपी का 18 × 10 × 15 फॉर्मूला कह सकते हैं. यह फॉर्मूला सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि यह लंबी अवधि के अनुशासित निवेश और इक्विटी बाजार की मजबूती को दर्शाता है. इस फार्मूले को अपनाकर निवेशक निश्चित समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं.

18-10-15 फार्मूला क्या है?

इस फॉर्मूले के मुताबिक, अगर कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए हर महीने 18,000 रुपये निवेश करता है और इस निवेश को 10 साल तक जारी रखता है, तो 15% सालाना रिटर्न (CAGR) की दर से उसका फंड 10 साल बाद 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह आंकड़ा कंपाउंडिंग की ताकत को दर्शाता है, जहां आपके निवेश पर लगातार मिलने वाला मुनाफा आगे के निवेशों में जुड़ता जाता है.

Advertisment

Post Office SCSS Guide : 30 लाख के डिपॉजिट पर 12.30 लाख रुपये मिलेगा ब्याज, कैसे खुलेगा ये खाता

SIP Calculation

मंथली निवेश : 18,000 रुपये

अवधि : 10 साल

अनुमानित रिटर्न : 15 फीसदी सालाना

10 साल में कुल निवेश : 21,60,000 रुपये (21.6 लाख)

10 साल बाद वैल्यू : 50,15,830 रुपये (50.16 लाख)

कुल फायदा : 28,55,830 रुपये (28.56 लाख)

SIP करते हो गए 12 से 15 महीने लेकिन रिजल्‍ट मिला जीरो, आप कहां कर रहे हैं गलती? कैसे ठीक करें

15% रिटर्न क्यों संभव है?

सवाल उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड वाकई 15% सालाना रिटर्न दे सकते हैं? अगर इक्विटी फंड का रिटर्न चार्ट देखेंगे तो इसका जवाब है - हां, लंबी अवधि में यह पूरी तरह संभव है.

बाजार के आंकड़े बताते हैं कि कई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम ने 10 साल की अवधि में 15% या उससे ज्यादा SIP CAGR रिटर्न दिया है. अगर कैटेगरी की बात करें, तो स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 15 साल की अवधि में कई बार 15% या उससे ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता दिखाई है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर फंड हमेशा ऐसा रिटर्न देगा, लेकिन ऐतिहासिक प्रदर्शन यह विश्वास दिलाता है कि लंबे समय तक इक्विटी में बने रहने से उच्च रिटर्न मिल सकता है.

Return King : सिर्फ 3,000 रुपये SIP और 6 करोड़ की दौलत, किस स्ट्रैटेजी के दम पर ये मिडकैप फंड बना असली किंग

SIP निवेश बेहतर क्यों है?

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) निवेशकों के लिए एक अनुशासित और आसान तरीका है.

छोटी छोटी राशि से निवेश : आपको एक बार में बड़ी राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है.

बाजार के टाइमिंग का डर नहीं : एसआईपी हर महीने एक निश्चित तारीख को किया जाता है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव का औसत (रुपी कास्ट एवरेजिंग) देता है.

कंपाउंडिंग की ताकत : छोटी छोटी राशि से की गई एसआईपी भी लंबे समय में करोड़ों में बदल सकती है.

वित्तीय अनुशासन : नियमित एसआईपी आपके खर्च और बचत को संतुलित रखता है.

(Note : यह याद रखना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिम के अधीन होते हैं. अगर किसी फंड ने बीते समय में अच्छा रिटर्न दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भी हमेशा ऐसा ही होगा. बाजार की स्थितियां बदल सकती हैं और रिटर्न भी अलग-अलग हो सकते हैं.)