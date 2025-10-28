Post Office SCSS Guide : 30 लाख के डिपॉजिट पर 12.30 लाख रुपये मिलेगा ब्याज, कैसे खुलेगा ये खाता

How to open SCSS account in post office : रिटायरमेंट के बाद या 60 साल की उम्र के बाद आप महत कुछ आसान प्रक्रिया के साथ पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजेंस सेविंग्स अकाउंट (SCSS) खुलवा सकते हैं, जो आपके लिए मंथली इनकम (Regular Income) का जरिया भी होगा. इस सरकारी योजना (Senior Citizens Savings Scheme) में आपका मूलधन यानी डिपॉजिट की हुई रकम पूरी तरह सुरक्षित रहती है और उस पर मिलने वाला ब्याज हर 3 महीने में खाते में जमा होगा, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. यह ब्याज सिंगल अकाउंट में अधिकतम 61,500 रुपये होगा.

कैसे खुलेगा SCSS अकाउंट (SCSS Account Opening Guide)?

किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस की ब्रॉन्च पर जाकर इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा या फॉर्म वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां भरनी होगी, अपनी फोटो अटैच करनी होगी, साथ ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट (SCSS account documents required) जैसे पहचान प्रमाण (Id Proof): पैन कार्ड, आधार कार्ड, या पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ और आयु प्रमाण लगाना होगा.

अगर आप VRS या रिटायरमेंट के बाद अकाउंट खोल रहे हैं तो एम्प्लॉयर द्वारा जारी रिटायरमेंट प्रूफ और प्रूफ आफ रिटायरमेंट बेनेफिट भी देना होगा. फॉर्म जमा करते समय आपको डिपॉजिट के लिए चेक या कैश देना होगा.

SCSS : डिपॉजिट के नियम

मिनिमम डिपॉजिट : 1,000 से शुरू कर सकते हैं, और यह 1,000 के मल्टीपल में होना चाहिए.

मैक्सिमम डिपॉजिट : एक व्यक्ति अपने सभी SCSS खातों में मिलाकर अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कर सकता है.

पति-पत्नी दोनों के लिए नियम : पति और पत्नी दोनों अलग-अलग सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं. साथ ही, आपस में ज्वॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं.

ज्वॉइंट अकाउंट में अधिकतम 30 लाख रुपये और अकाउंट अलग अलग होने पर दोनों में अधिकतम 30 लाख रुपये जमा हो सकता है.

कैसे मिलता है इंटरेस्ट

सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Account) पर अभी 8.2 फीसदी सालाना ब्याज है.

ब्याज हर तीन महीने में अकाउंट में भेजा जाता है. यानी जमा की तारीख से अगले 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर तक की अवधि के अनुसार.

यह ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में अगले दिन यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर या 1 जनवरी को जमा किया जाता है.

आप चाहें तो ब्याज को अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो-क्रेडिट करवा सकते हैं. या फिर ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम) के जरिए सीधे अपने बैंक अकाउंट में ब्याज मंगवा सकते हैं.

अगर खाता धारक हर तिमाही में ब्याज नहीं निकालता, तो उस ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा.

कितना मिलता है ब्याज

अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज : 8.2 फीसदी सालाना

मैच्योरिटी : 5 साल

अधिकतम डिपॉजिट : 30,00,000 रुपये

3 महीने पर मिलने वाला ब्याज : 61,500 रुपये

मंथली कितना होगा ब्याज : 20,500 रुपये

5 साल में कुल ब्याज : 12,30,000 रुपये

अगर ब्याज न निकालें तो कुल मैच्योरिटी अमाउंट : 42,30,000 रुपये

अकाउंट एक्‍सटेंड करने के नियम (SCSS account extension rules)

इस अकाउंट को आप जितनी बार चाहें, हर बार 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं. ऐसा मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर किया जा सकता है. एक्‍सटेंशन के लिए आपको निर्धारित फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा. खाते की नई अवधि पर वही ब्याज दर लागू होगी जो मैच्योरिटी की तारीख पर लागू थी. इस तरह से आप कई साल तक इस स्कीम के जरिए रेगुलर इनकम कर सकते हैं.

टीडीएस (TDS) नियम

अगर एक वित्त वर्ष में आपके सभी खातों (SCSS समेत) से मिलने वाला कुल ब्याज निर्धारित सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो उस पर TDS (Tax Deducted at Source) काटा जाएगा. लेकिन, अगर आप Form 15G या 15H जमा करते हैं, तो TDS नहीं काटा जाएगा.

अकाउंट बंद करने और पैसे निकालने के नियम

अगर अकाउंट 1 साल से पहले बंद किया जाता है तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा. अगर पहले ब्याज दिया गया है, तो वह कुल जमा राशि से काट लिया जाएगा. बाकी पैसा खाताधारक को वापस मिलेगा.

अकाउंट 1 साल बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद किया जाता है तो कुल जमा राशि का 1.5% काटा जाएगा. बाकी पैसा खाताधारक को मिलेगा.

अकाउंट 2 साल बाद बंद किया जाता है तो कुल जमा राशि का 1% काटा जाएगा, बाकी राशि वापस दी जाएगी.

अकाउंट एक्‍सटेंड करने के बाद एक साल पूरा होने से पहले बंद किया जाता है तो भी 1% राशि काटी जाएगी.