Tata Capital Q2 Results : टाटा कैपिटल का मुनाफा 11% ग्रोथ के साथ 1,097 करोड़, AUM 3% बढ़कर 2,43,896 करोड़ पर पहुंचा

Tata Capital Q2FY26 Results : टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड (Tata Capital Ltd) ने सितंबर 2025 को खत्म हुई दूसरी तिमाही (Q2FY26) के नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 11% बढ़कर 1,097 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) भी 3% की बढ़त के साथ 2,43,896 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह प्रदर्शन मोटर फाइनेंस बिजनेस के अधिग्रहण के बाद कंपनी के लिए एक मजबूत तिमाही का संकेत देता है. कंपनी ने इसी महीने आए अपने इनीशियल पब्लिक ऑफर (Tata Capital IPO) के बाद पहली बार तिमाही नतीजे घोषित किए हैं.

डिजिटल और GenAI टेक्नोलॉजी का मिला फायदा

टाटा कैपिटल के प्रबंध निदेशक (MD) और सीईओ राजीव सभरवाल ने कहा कि दूसरी तिमाही कंपनी के लिए “ब्रॉड-बेस्ड मोमेंटम” वाली रही. उनके मुताबिक, मोटर फाइनेंस को छोड़कर कंपनी का AUM साल-दर-साल 22% बढ़ा और मुनाफा 33% की तेजी के साथ 1,128 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. उन्होंने बताया कि कंपनी का पोर्टफोलियो डायवर्सिफाइड और मजबूत है, जिससे क्रेडिट क्वॉलिटी में सुधार हुआ है.

सभरवाल ने कहा, “हम अपने डिजिटल और GenAI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार के लिए कर रहे हैं. हाल में जीएसटी में कटौती से कंजम्प्शन में तेजी आएगी, जिससे आने वाली तिमाहियों में ग्रोथ के लिए और बेहतर माहौल बनेगा.”

मोटर फाइनेंस बिजनेस में आगे की रणनीति

टाटा ग्रुप (Tata Group) की इस कंपनी ने मई 2025 में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड (TMFL) का अधिग्रहण पूरा किया था. इस अधिग्रहण के बाद, टाटा कैपिटल का फोकस मोटर फाइनेंस बिजनेस की स्टेबिलिटी और सुधार पर है. राजीव सभरवाल ने कहा, “हमने मल्टी-ओईएम मॉडल अपनाकर यूज्ड व्हीकल्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर फोकस बढ़ाया है. हमने अंडरराइटिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क को मजबूत किया है. उम्मीद है कि चौथी तिमाही तक मोटर फाइनेंस बिजनेस फिर से मुनाफे में आ जाएगा.”

हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ

टाटा कैपिटल की सहायक कंपनी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. इसका AUM सालाना आधार पर 30% बढ़कर 75,636 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मुनाफा 28% बढ़कर 440 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस सेगमेंट की क्रेडिट कॉस्ट मात्र 0.1% रही, जो मजबूत एसेट क्वॉलिटी का संकेत है.

IPO और मजबूत रेटिंग्स से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

हाल में कंपनी ने आईपीओ के जरिये पूंजी जुटाई है. सितंबर 2025 तक कंपनी की कुल इक्विटी 41,777 करोड़ रुपये रही, जिसमें IPO का हिस्सा भी शामिल है. कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ‘AAA (Stable Outlook)’ बनी हुई है, जबकि एसएंडपी ग्लोबल ने लंबी अवधि की रेटिंग ‘BBB-/Positive’ से ‘BBB/Stable’ और शॉर्ट-टर्म रेटिंग ‘A-3’ से ‘A-2’ में अपग्रेड की है.

