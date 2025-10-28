'अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में हैं, तो जोश हेज़लवुड बेअसर रहेंगे" — ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़ से पहले भारत के पूर्व सहायक कोच का बड़ा बयान

IND vs AUS Cricket Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से ऑस्ट्रेलिया (Australia) में पांच मैचों की टी20 सीरीज़ शुरू होने जा रही है। ये सीरीज़ काफी रोमांचक मानी जा रही है। टीम इंडिया (Team India) के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने पहले मुकाबले के लिए एक दिलचस्प ‘मिनी कॉन्टेस्ट’ पर ध्यान खींचा है।

नायर का मानना है कि भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी शानदार फॉर्म जारी रख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ जोश हेज़लवुड को कड़ी टक्कर देंगे। हेज़लवुड ने हाल ही में वनडे सीरीज़ में शानदार गेंदबाज़ी करते हुए भारत के खिलाफ मैच जिताने वाले स्पेल डाले थे।

फॉर्म में हैं अभिषेक शर्मा

बाएं हाथ के बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए शानदार फॉर्म में रहे हैं। एशिया कप में भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। टीम इंडिया के लिए सिर्फ 23 पारियों में उन्होंने 196.07 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से विरोधी टीमों की गेंदबाज़ी को तहस-नहस कर दिया है।

अभिषेक नायर ने कहा,“अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में हैं तो हेज़लवुड का दिन खराब रहेगा। अभिषेक जिस अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हैं, वे अक्सर पहली ही गेंद पर चौका या छक्का लगाते हैं। अगर पावरप्ले में वह डर पैदा कर देते हैं, तो उसका असर पूरे मैच में दिखाई देता है। यही अभिषेक शर्मा का खेल पर प्रभाव है। अगर वे छह ओवर तक टिके रहते हैं, तो भारत के 60 से 80 रन पक्के हैं। इससे उनके बल्लेबाज़ी साथी का दबाव कम होगा और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ जाएगा।”

नायर इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हेज़लवुड की गेंदबाज़ी अभिषेक शर्मा के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर तब जब पिच पर गेंद में हल्की स्विंग और उछाल (बाउंस) मौजूद हो।

नायर ने कहा,“यह अभिषेक के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा, खासकर हेज़लवुड के खिलाफ, जो इस समय बेहतरीन लय में हैं और अतिरिक्त उछाल निकाल रहे हैं। हालांकि, मेरा मानना है कि अभिषेक के पास अब काफी अनुभव है उन्होंने आईपीएल और दक्षिण अफ्रीका में खेलकर ऐसी परिस्थितियों में खुद को तैयार किया है।”

“अभिषेक बेखौफ खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में नाम बनाना चाहेंगे”

उन्होंने आगे कहा, “अभिषेक का खेल बेखौफ है और वे ऑस्ट्रेलिया में अपना नाम बनाना चाहेंगे। यह उनके लिए एक शानदार मौका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सम्मान कमाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जितना मैं उन्हें जानता हूं, वे यहां अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे।”

जहां अभिषेक शर्मा से भारत की पारी की शुरुआत को तेज़ करने की उम्मीद है, वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि जोश हेज़लवुड केवल शुरुआती दो मैचों में खेलेंगे। इसके बाद उन्हें 21 नवंबर से शुरू होने वाली एशेज टेस्ट सीरीज़ से पहले आराम दिया जाएगा।

