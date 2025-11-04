19 साल की असफल कोशिशों के बाद एआई की मदद से दंपत्ति को संतान सुख मिला: जानिए कैसे मिली यह सफलता

अमेरिका में रहने वाले इस 39 वर्षीय पुरुष और 37 वर्षीय महिला दंपत्ति को एक गंभीर चिकित्सीय चुनौती का सामना करना पड़ा. पुरुष एज़ूस्पर्मिया (azoospermia) नामक स्थिति से ग्रस्त थे, जिसमें सीमेन में कोई विज़िबल स्पर्म नहीं होता. इस कारण दंपत्ति को स्पर्म प्राप्त करने के लिए कई बार दर्दनाक सर्जरी से गुजरना पड़ा.

हालांकि, उनकी किस्मत तब बदल गयी जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्टिलिटी सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई प्रणाली STAR (स्पर्म ट्रैकिंग एंड रिकवरी) का सहारा लिया.

दंपत्ति ने संतान प्राप्ति के लिए एआई-आधारित STAR प्रणाली का सहारा लिया

कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्टिलिटी सेंटर के निदेशक और रिपोर्ट के वरिष्ठ लेखक डॉ. ज़ेव विलियम्स ने बताया, “एक सीमेन सैंपल यूँ देखने में पूरी तरह सामान्य लग सकता है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो केवल कोशिकीय अवशेषों का समुद्र दिखाई देता है. कोई स्पर्म उसमें नजर नहीं आता.” उन्होंने आगे कहा, “पुरुष-जनित बांझपन (male-factor infertility) वाले कई दंपत्तियों को यह कह दिया जाता है कि उनके जैविक संतान प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है.”

कैसे काम करती है STAR तकनीक: एआई से मिली ‘दुर्लभ शुक्राणु’ की पहचान

STAR प्रणाली उच्च-शक्ति वाले इमेजिंग उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एल्गोरिदम का उपयोग करती है ताकि वह वो कार्य कर सके जो मानव तकनीशियन नहीं कर पाते. यह तकनीक खगोल वैज्ञानिकों से प्रेरित है, जो एआई की मदद से अंतरिक्षीय शोर (celestial noise) के बीच नए तारों की खोज करते हैं. उसी तरह, STAR प्रणाली अत्यधिक गति से सीमेन सैम्पल्स को स्कैन करती है और उनमें मौजूद “बेहद दुर्लभ स्पर्म” को ढूंढ निकालती है.

इस दंपत्ति के मामले में, सीमेन नमूने की सामान्य मैन्युअल जांच में कोई स्पर्म नहीं पाया गया. हालांकि, जब उसी नमूने को STAR प्रणाली से गुजारा गया, तो एआई ने लगभग दो घंटे में 25 लाख माइक्रोस्कोपिक इमेजेज का विश्लेषण किया और कुल सात स्पर्म सेल्स का सफलतापूर्वक पता लगाया, जिनमें से दो जीवित और गतिशील थीं.

इसके बाद, प्रणाली ने एक माइक्रोफ्लूडिक चिप और रोबोटिक तकनीक की मदद से इन माइक्रोस्कोपिक सेल्स को सावधानीपूर्वक अलग किया और पुनः प्राप्त किया जिससे दंपत्ति के लिए गर्भधारण की संभावना बनी.

