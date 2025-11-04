Bihar voter list 2025: ऑनलाइन अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें – स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Bihar electoral roll list 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) के लिए प्रचार का अंतिम चरण मंगलवार शाम को समाप्त हो जाएगा. इसके बाद 48 घंटे की साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा, जिसके दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी.

पिछले कुछ दिनों में राज्यभर में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं ने मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए कई रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया. विभिन्न दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी.

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण का मतदान 4 नवंबर को होगा. आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए एक वैध दस्तावेज साथ लेकर जाएँ. यह दस्तावेज उनके नाम और विवरण से मतदाता सूची में दर्ज जानकारी से मेल खाना चाहिए, ताकि बूथ स्तर अधिकारी उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें.

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब डिजिटल वोटर आईडी कार्ड (voter id card) यानी e-EPIC डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. इस सुविधा के माध्यम से नागरिक अब अपने मतदाता पहचान पत्र की डिजिटल प्रति सीधे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करें

कोई भी मतदाता अपना डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) एनवीएसपी (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है.