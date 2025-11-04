scorecardresearch
देश

Bihar voter list 2025: ऑनलाइन अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें – स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 4 नवंबर को होगा. प्रचार समाप्त होते ही साइलेंस पीरियड शुरू होगा. मतदाता अब अपना डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ मतदान कर सकते हैं.

Written byAjay Kumar

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 4 नवंबर को होगा. प्रचार समाप्त होते ही साइलेंस पीरियड शुरू होगा. मतदाता अब अपना डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ मतदान कर सकते हैं.

author-image
Ajay Kumar
New Update
Bihar election Voters

जानिए बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें. Photograph: (PTI)

Bihar electoral roll list 2025:  बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) के लिए प्रचार का अंतिम चरण मंगलवार शाम को समाप्त हो जाएगा. इसके बाद 48 घंटे की साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा, जिसके दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी.

पिछले कुछ दिनों में राज्यभर में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं ने मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए कई रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया. विभिन्न दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी.

Advertisment

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण का मतदान 4 नवंबर को होगा. आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए एक वैध दस्तावेज साथ लेकर जाएँ. यह दस्तावेज उनके नाम और विवरण से मतदाता सूची में दर्ज जानकारी से मेल खाना चाहिए, ताकि बूथ स्तर अधिकारी उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें.

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब डिजिटल वोटर आईडी कार्ड (voter id card) यानी e-EPIC डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. इस सुविधा के माध्यम से नागरिक अब अपने मतदाता पहचान पत्र की डिजिटल प्रति सीधे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

Also Read: Bihar Election 2025 LIVE: महागठबंधन सरकार बनीं तो मकर सक्रांति पर महिलाओं को मिलेगा 30,000 रुपये, तेजस्वी को बीजेपी-जेडीयू ने बताया हताश

अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करें

कोई भी मतदाता अपना डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) एनवीएसपी (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है.

यदि आप एनवीएसपी (NVSP) पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले https://www.nvsp.in/ वेबसाइट पर जाएँ.

  • “Login/Register” (लॉगिन/रजिस्टर) विकल्प पर क्लिक करें.

  • पोर्टल आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या EPIC नंबर मांगेगा.

  • लॉगिन करने के बाद “Download e-EPIC” (डाउनलोड ई-ईपीआईसी) विकल्प पर जाएँ.

  • अपना EPIC नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर दर्ज करें.

  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापित करें.

  • अंत में “Download e-EPIC” पर क्लिक करें. ऐसा करने पर आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड (e-EPIC) एक PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा.

Also Read: Bihar Election 2025 LIVE: खगड़िया में बोले राहुल गांधी, CM नीतीश कुमार नहीं पीएम मोदी के इशारे पर 3-4 अफसर चला रहे बिहार

वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से

  • Google Play Store या Apple App Store से Voter Helpline App डाउनलोड करें.

  • अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन करें.

  • ऐप में “Download e-EPIC” (डाउनलोड ई-ईपीआईसी) सेक्शन पर जाएँ.

  • अपना EPIC नंबर दर्ज करें और अपनी पहचान सत्यापित करें.

  • इसके बाद तुरंत अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड (e-EPIC) डाउनलोड करें.

Also Read: PPF Secret : जीरो रिस्क के साथ लाइफ टाइम पेंशन, आपको पता है पीपीएफ का ये राज

अपना EPIC नंबर खोजें

यदि आपको अपना वोटर आईडी नंबर याद नहीं है या आपने वोटर आईडी कार्ड खो दिया है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • https://electoralsearch.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाएँ.

  • वहाँ अपना नाम, पिता का नाम, जिला, और राज्य दर्ज करें.

  • आपके द्वारा भरी गई जानकारी के अनुसार आपकी विवरण सूची दिखाई देगी.

  • जब आप अपनी जानकारी पहचान लें, तो वहाँ से अपना EPIC कार्ड डाउनलोड करें.

Also Read: बिल गेट्स की पसंदीदा किताब 1969 की वह क्लासिक जिसे वॉरेन बफेट भी मानते हैं सर्वश्रेष्ठ!

इसके अलावा, यदि आप मतदान केंद्र पर जा रहे हैं तो अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि जैसे किसी भी वैध पहचान पत्र को साथ लेकर जाएँ. अपने मतदान केंद्र (Polling Station) की जानकारी के लिए आप बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO Bihar) की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं: https://ceobihar.nic.in/

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Voter ID ECI Bihar Election 2025