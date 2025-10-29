अमेज़न इंडिया में नौकरी पर संकट, ग्लोबल लेऑफ के तहत 1,000 तक कर्मचारियों की छुट्टी तय

अपने मेमो में बेथ गैलेटी ने बताया कि यह छंटनी अमेज़न की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर ज्यादा ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि यह कदम सीईओ एंडी जैसी की उस सोच की “अगली कड़ी” है, जिसमें अमेज़न को “दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप की तरह काम” करना है.

गैलेटी ने आगे बताया कि कंपनी अब अनावश्यक प्रक्रियाएँ घटा रही है, प्रबंधन की परतें कम कर रही है, और अपने संसाधनों को बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने पर ध्यान दे रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग यह सवाल कर सकते हैं कि जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो नौकरियाँ क्यों घटा रही है. इस पर उन्होंने लिखा, “AI आज की सबसे परिवर्तनकारी तकनीक है, इंटरनेट के बाद यह सबसे बड़ा बदलाव है. यह कंपनियों को बहुत तेजी से innovation करने में सक्षम बना रहा है और इसी वजह से हमें अब ज्यादा सरल और कुशल तरीके से काम करने की ज़रूरत है.”

यह बात एंडी जैसी के जून 2025 के मेमो से मिलती-जुलती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे-जैसे अमेज़न को AI के इस्तेमाल से काम में ज्यादा दक्षता (efficiency) मिलेगी, कंपनी आने वाले सालों में अपने कॉरपोरेट कर्मचारियों की संख्या घटा सकती है.

कर्मचारियों के लिए सपोर्ट पैकेज और आगे की योजना

छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के लिए कंपनी ने एक सहायता पैकेज (support package) तैयार किया है. बेथ गैलेटी के अनुसार, अमेज़न ऐसे कर्मचारियों को सेवरेंस पे (नौकरी जाने पर मुआवज़ा), नई नौकरी खोजने में मदद, हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा और अन्य सहायता प्रदान करेगी ताकि उनका transition आसान हो सके.