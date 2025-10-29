नीति आयोग की रिपोर्ट: सर्विसेज सेक्टर से बढ़ी नौकरियां, अब ज़रूरी है गुणवत्ता और संतुलन

नीति आयोग (Niti Aayog) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सर्विसेज सेक्टर ने पिछले छह वर्षों में लगभग 4 करोड़ नई नौकरियां जोड़ी हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी COVID-19 के बाद के दौर में 0.35 से बढ़कर 0.63 हो गई है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद सबसे अधिक है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सर्विसेज सेक्टर में करीब 18.8 करोड़ (188 मिलियन) लोग कार्यरत हैं और यह क्षेत्र राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन (GVA) में आधे से अधिक का योगदान देता है. नीति आयोग ने कहा कि यह सेक्टर Covid 19 महामारी जैसे संकटों में भी बेहद लचीला और स्थिर साबित हुआ है.
हालांकि, नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि संरचनात्मक सुधार के बिना सर्विसेज सेक्टर की संभावनाएं कम गुणवत्ता वाली नौकरियों के विस्तार के चक्र में फंस सकती हैं. यह बात नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट “India’s Services Sector: Insights from Employment Trends and State-Level Dynamics” में कही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो यह सेक्टर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा और रोजगार की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
सर्विसेज सेक्टर में रोजगार हिस्सेदारी 2011–12 में 26.9% से बढ़कर 2023–24 में 29.7% हुई है. हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार यह हिस्सा अभी भी वैश्विक औसत 50% से काफी पीछे है, जो दर्शाता है कि भारत में संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Transition) की रफ्तार अभी धीमी है.
सर्विसेज सेक्टर में रोजगार का परिदृश्य एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है. रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि यह सेक्टर देश की लगभग एक-तिहाई वर्कफोर्स को रोजगार देता है, लेकिन अधिकांश नौकरियां पारंपरिक और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों जैसे ट्रेड (Trade) और ट्रांसपोर्ट (Transport) में केंद्रित हैं, जहां असंगठित रोजगार और असुरक्षा हावी है. वहीं आईटी (IT), वित्तीय सेवाएं, हेल्थकेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे उच्च-मूल्य वाले सेक्टर आर्थिक दृष्टि से बड़ा योगदान देते हैं लेकिन इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है.