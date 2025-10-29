नीति आयोग की रिपोर्ट: सर्विसेज सेक्टर से बढ़ी नौकरियां, अब ज़रूरी है गुणवत्ता और संतुलन

नीति आयोग की रिपोर्ट ने सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी तीन प्रमुख चुनौतियों- व्यापक असंगठित रोजगार और कम गुणवत्ता वाली नौकरियां, गहरी लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताएं और अवसरों में क्षेत्रीय असंतुलन (regional divergence) पर प्रकाश डाला है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब सर्विसेज सेक्टर को भारत की रोजगार रणनीति का केंद्रीय स्तंभ माना जाए, न कि एक “शेष” या “पूरक” क्षेत्र के रूप में.

नीति आयोग का फोर-पिलर रोडमैप: औपचारिक रोजगार, महिला भागीदारी और टेक्नोलॉजी स्किलिंग पर जोर

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए फोर-पिलर रोडमैप अपनाना होगा. इसके तहत रोजगार का औपचारिककरण (Formalisation) तेज करना और स्व-नियोजित, गिग वर्कर्स तथा एमएसएमई (MSME) श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना आवश्यक है ताकि नौकरी की गुणवत्ता में सुधार हो सके.साथ ही, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को उच्च-विकास वाले सर्विसेज सेक्टर में अवसर उपलब्ध कराने के लिए टार्गेटेड स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित गतिशीलता (Safe Mobility) पर जोर देने की आवश्यकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी आधारित स्किलिंग में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि वर्कफोर्स को डिजिटलीकरण और ग्रीन इकॉनमी के दोहरे बदलावों के लिए तैयार किया जा सके. इसके अलावा, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में सर्विस हब्स स्थापित करने और राज्य-स्तरीय सेक्टोरल क्लस्टर्स को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है.

राज्यों में सर्विसेज सेक्टर से बढ़ी आय, विकसित भारत @2047 में निभाएगा अहम रोल

नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट “India’s Services Sector: Insights from GVA Trends and State-Level Dynamics” में राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है. इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह समझना है कि सर्विसेज आधारित विकास देश के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और क्या जिन राज्यों में सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी शुरू में कम थी, वे अब अधिक विकसित राज्यों की बराबरी कर पा रहे हैं, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है.

रिपोर्ट में पाया गया है कि राज्यवार सकल मूल्य वर्धन (GSVA) में सर्विसेज सेक्टर की औसत हिस्सेदारी और राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) के बीच एक मजबूत संबंध है. दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे विकसित सर्विस इकॉनमी (Developed Service Economies) वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सामान्यतः उच्च प्रति व्यक्ति आय दर्ज करते हैं, जो मुख्य रूप से आईटी, वित्तीय सेवाओं और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसी गतिविधियों की वजह से हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने से देश के समग्र विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. आईटी-सक्षम लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक क्लस्टर्स के लिए डिज़ाइन और आर एंड डी सेवाएं या एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता (Financial Intermediation for MSMEs) जैसे उपायों से सर्विसेज सेक्टर का विकासात्मक प्रभाव और भी बढ़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे.

रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि यदि सर्विसेज सेक्टर को प्रोडक्टिव, हाई-क्वालिटी और इंक्लूसिव जॉब्स का प्रेरक बनाया जाए, तो यह भारत के रोजगार परिवर्तन (Employment Transition) का केंद्रीय स्तंभ बन सकता है. नीति आयोग ने जोर देकर कहा है कि सर्विसेज सेक्टर भारत के “विकसित भारत @2047 (Viksit Bharat @2047)” के दृष्टिकोण को साकार करने में एक निर्णायक भूमिका (Pivotal Role) निभा सकता है.

