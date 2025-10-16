Apple M5 iPad Pro भारत में उपलब्ध: प्रोसेसर, डिस्प्ले और AI परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी

MacBook Pro M5 के साथ-साथ, Apple ने M5 चिप से लैस नवीनतम पीढ़ी का iPad Pro भी लॉन्च किया. Mac की तरह, इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य अधिक demanding workflows, विशेषकर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कामों के लिए प्रदर्शन को बेहतर बनाना है. साथ ही, अपडेट से इसमें इंटरनेट और कनेक्शन की सुविधा भी बेहतर हो गई है.

नए iPad Pro में सबसे खास है M5 चिप, जिसमें 10-core CPU और नया GPU डिज़ाइन है. Apple का कहना है कि यह चिप AI वाले कामों में M4 मॉडल से लगभग 3.5 गुना तेज़ है. इस अपग्रेड का फायदा उन यूज़र्स को होगा जो Draw Things में डिवाइस पर इमेज बनाना या DaVinci Resolve में AI की मदद से वीडियो मास्किंग करना जैसे भारी या जटिल ऐप्स चलाते हैं.

इसके अलावा, M5 चिप में नया तीसरी जनरेशन का रे-ट्रेसिंग इंजन है, जो प्रो ऐप्स और गेम्स में ग्राफ़िक्स को तेजी से और अच्छे तरीके से दिखाने में मदद करता है.

M5 iPad Pro: इस साल और क्या नया है?

नया iPad Pro खासकर कनेक्शन में बेहतर है. यह Apple का पहला टैबलेट है जिसमें N1 वायरलेस चिप है, जो नए Wi-Fi 7 को सपोर्ट करता है. सेलुलर मॉडल्स में नया C1X मॉडेम दिया गया है, जो इंटरनेट की स्पीड लगभग 50% तेज़ करता है और बैटरी भी बचाता है. 11-inch और 13-inch दोनों मॉडल्स का डिज़ाइन पतला और पोर्टेबल है, और 13-inch वर्ज़न की मोटाई सिर्फ 5.1 mm है. यानी यह iPhone Air से भी पतला है.

नए मॉडल्स में Ultra Retina XDR डिस्प्ले है, जो Tandem OLED टेक्नोलॉजी के साथ हाई ब्राइटनेस और बेहतर कॉन्ट्रास्ट देता है. इसके अलावा, यह टैबलेट अब 120Hz तक के बाहरी डिस्प्ले को Adaptive Sync के साथ चला सकता है – यह वीडियो एडिटर्स और ग्राफ़िक डिजाइनर्स के लिए बहुत काम का फीचर है.

नया M5 iPad Pro अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और यह 22 अक्टूबर से स्टोर्स में मिलेगा. 11-inch iPad Pro (Wi-Fi) की कीमत Rs 99,900 से शुरू होती है, जबकि बड़ा 13-inch iPad Pro (Wi-Fi) Rs 129,900 से उपलब्ध होगा.

