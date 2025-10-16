scorecardresearch
देश

कौन हैं मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर से बिहार चुनाव 2025 लड़ने का टिकट दिया?

मैथिली ठाकुर, बिहार की युवा लोक गायिका, बीजेपी में शामिल हुईं और अलीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगी। उन्हें भजनों और लोक गीतों के लिए जाना जाता है. पीएम मोदी ने उनके गीतों की तारीफ की थी. बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे.

Maithili thakur 1

मैथिली ठाकुर को बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी की टिकट मिली, अलीनगर सीट से लड़ेंगी. Photograph: (X)

Bihar Election 2025: बिहार की सियासी जंग हर गुजरते दिन के साथ और दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठकें दोनों, यानी सत्ताधारी एनडीए (NDA) और विपक्षी इंडिया ब्लॉक, में भारी असहमति का संकेत दे रही हैं. हालांकि, एनडीए समय रहते इस डील को अंतिम रूप दे देता है और उसके गठबंधन सहयोगी भी उम्मीदवारों की सूचियाँ जारी करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी ने अब तक कुल 86 उम्मीदवारों की दो सूचियाँ जारी की हैं, जिसमें उसने मैदान में अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतारा है. अपनी दूसरी सूची में, बीजेपी ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल किया है.

मैथिली ठाकुर मंगलवार को पटना में सैफ्रन पार्टी में शामिल हुईं, उनके साथ राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अन्य नेता भी मौजूद थे. उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा कि वह पार्टी जो कहेगी, वो वही करेंगी – जिससे यह संकेत मिल रहा था कि वह बिहार चुनाव लड़ सकती हैं.

बुधवार को उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में आ गया और यह साफ़ हो गया कि वह बिहार की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगी.

मैथिली ठाकुर कौन हैं?

मैथिली ठाकुर एक युवा गायिका हैं, जिन्हें भजनों, भक्ति गीतों और पारंपरिक गानों को मधुर स्वर में गाने के लिए जाना जाता है. मैथिली पारंपरिक गीतों और लोक संगीत को आम लोगों तक पहुँचाने के अपने प्रयासों के लिए भी उनकी तारीफ़ की जाती हैं. 25 साल की इस लोक गायिका की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. 25 साल की इस लोक गायिका की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनके वीडियो में अक्सर उनके दो भाई भी पीछे दिखाई देते हैं, जो उनके साथ भजन, भक्ति गीत या कोई लोक गीत गाते हैं.

यह गायिका बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं. वह संगीतकारों के परिवार से आती हैं. उनके पिता, रमेश ठाकुर, संगीत शिक्षक हैं, और मैथिली और उनके दो भाईयों ने संगीत की कला अपने पिता और दादा के मार्गदर्शन में सीखी है.

मैथिली ठाकुर 2017 में तब राष्ट्रीय स्टार बनीं जब उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो ‘Rising Star India’ में हिस्सा लिया. पारंपरिक और मुश्किल धुनों पर उनकी पकड़ और वाद्य यंत्रों में उनकी महारत ने उन्हें घर-घर में पहचाना जाने वाला नाम बना दिया. हालांकि उन्होंने शो नहीं जीता, फिर भी मैथिली को कई प्रदर्शन के लिए आमंत्रण मिलने लगे.

इसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें उन्होंने लगातार पारंपरिक और लोक गीतों पर ही ध्यान केंद्रित किया. उनके गानों में ‘छठ गीत’, ‘ठुमरी’ और ‘सोहर’ जैसे गीत शामिल हैं.

मैथिली ठाकुर को संगीत उद्योग में उनके योगदान के लिए 2021 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

जब पीएम मोदी ने मैथिली की तारीफ की

मैथिली ठाकुर ने बीजेपी (BJP) जॉइन करते समय कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करती हैं और मानती हैं कि कोई भी पीएम मोदी की छवि का मुकाबला नहीं कर सकता. इसी तरह की भावना पीएम मोदी ने भी जताई थी, जब जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने माँ शबरी पर मैथिली ठाकुर के भावपूर्ण गाने की तारीफ की.

प्रधानमंत्री ने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा था, “अयोध्या में प्रभु राम की प्रतिष्ठा के अवसर ने पूरे देश में मेरे परिवार के सदस्यों को भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से जुड़ी हर घटना याद दिला दी है. ऐसी ही एक भावपूर्ण घटना शबरी से जुड़ी है. सुनिए कि मैथिली ठाकुर जी ने इसे अपने मधुर सुरों में कैसे प्रस्तुत किया है."

चुनाव की बात करें तो, बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे. भारत निर्वाचन आयोग 14 नवंबर को पोल किए गए वोटों की गिनती करेगा.

Bjp Nda Bihar Election 2025