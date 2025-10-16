कौन हैं मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर से बिहार चुनाव 2025 लड़ने का टिकट दिया?

Bihar Election 2025: बिहार की सियासी जंग हर गुजरते दिन के साथ और दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठकें दोनों, यानी सत्ताधारी एनडीए (NDA) और विपक्षी इंडिया ब्लॉक, में भारी असहमति का संकेत दे रही हैं. हालांकि, एनडीए समय रहते इस डील को अंतिम रूप दे देता है और उसके गठबंधन सहयोगी भी उम्मीदवारों की सूचियाँ जारी करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी ने अब तक कुल 86 उम्मीदवारों की दो सूचियाँ जारी की हैं, जिसमें उसने मैदान में अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतारा है. अपनी दूसरी सूची में, बीजेपी ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल किया है.

मैथिली ठाकुर मंगलवार को पटना में सैफ्रन पार्टी में शामिल हुईं, उनके साथ राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अन्य नेता भी मौजूद थे. उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा कि वह पार्टी जो कहेगी, वो वही करेंगी – जिससे यह संकेत मिल रहा था कि वह बिहार चुनाव लड़ सकती हैं.

बुधवार को उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में आ गया और यह साफ़ हो गया कि वह बिहार की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगी.

मैथिली ठाकुर कौन हैं?

मैथिली ठाकुर एक युवा गायिका हैं, जिन्हें भजनों, भक्ति गीतों और पारंपरिक गानों को मधुर स्वर में गाने के लिए जाना जाता है. मैथिली पारंपरिक गीतों और लोक संगीत को आम लोगों तक पहुँचाने के अपने प्रयासों के लिए भी उनकी तारीफ़ की जाती हैं. 25 साल की इस लोक गायिका की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. 25 साल की इस लोक गायिका की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनके वीडियो में अक्सर उनके दो भाई भी पीछे दिखाई देते हैं, जो उनके साथ भजन, भक्ति गीत या कोई लोक गीत गाते हैं.

यह गायिका बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं. वह संगीतकारों के परिवार से आती हैं. उनके पिता, रमेश ठाकुर, संगीत शिक्षक हैं, और मैथिली और उनके दो भाईयों ने संगीत की कला अपने पिता और दादा के मार्गदर्शन में सीखी है.