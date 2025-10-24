SIP Power : 35 की उम्र में शुरूआत, 50 साल में बनाएं 75 लाख का इक्विटी पोर्टफोलियो, कम सैलरी में बड़ी दौलत

Financial freedom by 50 with modest salary : सैलरीड क्लास में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जो नौकरी के शुरूआती कुछ साल तक अपनी जरूरतों व अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग उनकी प्राथमिकताओं में नहीं आ पाता. या ये भी हो सकता है कि करियर की शुरूआत में सैलरी इतनी पर्याप्त न हो कि वे उससे जिम्मेदारियां भी पूरी करें और अपने रिटायरमेंट के लिए बचत भी कर पाएं. लेकिन इस बात की टेंशन तब शुरू होती है, जब उम्र बढ़ती जाती है.

मान लिया कि इन्हीं में एक राकेश (काल्पनिक नाम) भी हैं, जिन्हें 35 साल की उम्र में यह टेंशन (Retirement Planning) सताने लगी है कि अब तक कुछ नहीं बचा पाया, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा. उन्होंने पहले तो अगले 15 साल यानी अपनी उम्र 50 साल पूरी होने पर 50 लाख रुपये कॉर्पस का टारगेट रखा, लेकिन जब फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें हर साल महंगाई का हवाला दिया, और बताया कि आज के 15 साल बाद 50 लाख की रियल वैल्यू आज के 30 से 35 लाख के बराबर (5 फीसदी सालाना महंगाई) ही होगी. तब उन्हारेंने यह टारगेट बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया.

एवरेज सैलरी वालों के लिए SIP है बेस्ट

टारगेट तो सेट कर लिया और एडवाइजर ने उन्हें इक्विटी पोर्टफोलियो की सलाह दी. लेकिन बहुत से अन्य लोगों की तरह उन्हें भी यह लगा कि इक्विटी में निवेश सिर्फ हाई सैलरी वालों के लिए है. लेकिन सच्चाई यह है कि एक एवरेज सैलरी वाला व्यक्ति भी 50 साल की उम्र तक 75 लाख रुपये का पोर्टफोलियो बना सकता है, बस उसे SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) और इसके साथ टाइमिंग व कंपाउंडिंग की ताकत को सही से समझना होगा.

15 साल में कैसे पूरा होगा टारगेट

15 साल में एसआईपी के जरिए 75 लाख रुपये जुटाने का प्लान है तो इसके लिए यह देखना होगा कि आपका मंथली एसआईपी का बजट क्या है और उस रकम पर कितने फीसदी रिटर्न की जरूरत होगी.

अगर एवरेज सैलरी है तो यह मानकर चलते हैं कि आप 35 की उम्र होते होते इतना अर्न करते हैं कि मंथली 10,000 रुपये एसआईपी कर सकते हैं. इस रकम के साथ एसआईपी के जरिए 15 साल में 75 लाख रुपये जुटाने के लिए आपको मिनिमम 17 फीसदी सीएजीआर की जरूरत होगी. आप किसी बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर यह चेक कर सकते हैं.

₹10,000 मंथली × 15 साल × 18% सालाना रिटर्न = 75 लाख रुपये

इसका मतलब यह है कि कम सैलरी होने के बावजूद, लगातार निवेश करने से आप अच्छी खासी एसेट्स तैयार कर सकते हैं.

लेकिन कहां मिलेगा इतना रिटर्न?

वैल्यू रिसर्च पर रिटर्न चार्ट चेक करें तो ऐसे कई इक्विटी फंड हैं, जो 15 साल में 17 फीसदी या इससे ज्यादा एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहे हैं. लेकिन ध्यान रहे कि फंड का चुनाव करते समय अपने लेवल पर एडवाइजर की सलाह जरूर लें. जरूरी नहीं कि पुराना प्रदर्शन आगे भी जारी रहे.

फिर भी फंड का प्रदर्शन, एक्सपेंस रेश्यो, शार्प रेश्यो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुल एयूएम और रेटिंग जरूर जांच लें. साथ ही फंड का पोर्टफोलियो चेक करें कि किन शेयरों मे एक्सपोजर ज्यादा है.

Nippon India Small Cap Fund : 20.64%

SBI Small Cap Fund : 19.03%

Mirae Asset Large & Midcap Fund : 18.80%

Edelweiss Mid Cap Fund : 17.98%

HDFC Mid Cap Fund : 17.94%

Invesco India Mid cap Fund : 17.70%

Quant Small Cap Fund : 17.44%

ICICI Pru Technology Fund : 17.38%

Franklin Build India Fund : 17.16%

DSP Small Cap Fund : 17.03%

Franklin India Small Cap Fund : 17.02%

Canara Robeco Large and Mid Cap Fund : 17.00%

(फंड का रिटर्न सोर्स : वैल्यू रिसर्च)

कंपाउंडिंग का मैजिक

शुरुआत के कुछ सालों में आपके रिटर्न छोटे लगेंगे. लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, आपके रिटर्न पर भी रिटर्न आने लगते हैं, और 5 से 7 साल बाद आपका पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ने लगता है. इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी जब आप अनुशासन बनाए रखते हैं, तो पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है.

क्यों इक्विटी SIP बेहतर विकल्प

मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं, आप हर महीने निवेश करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे.

रुपये की औसत लागत (रूपी कास्ट एवरेजिंग), जब कीमतें गिरती हैं, तो आप अपने फंड की और यूनिट्स खरीद लेते हैं. लंबी अवधि में हाई रिटर्न, इक्विटी SIP 15–18% एनुअलाइज्ड रिटर्न दे सकता है.

SIP निवेशकों के लिए स्मार्ट टिप्स

जल्द से जल्द निवेश शुरू करें, इसमें बेवजह देरी न करें. जैसे जैसे देरी होगी, कंपाउंडिंग का फायदा कम होता जाता है. अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, तो हर साल SIP अमाउंट को एक तय राशि से टॉप अप करें. कम से कम 8 से 10 साल तक निवेश बनाए रखें, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या फ्लेक्सी कैप फंड चुनें, ताकि बैलेंस्ड ग्रोथ हो. बीच में निकासी से बचें, हमेशा लंबे समय के लिए सोचें.

(नोट : इस आर्टिकल का उद्देश्य जानकारी देना है. जिस फंड के बारे में जानकारी दी गई है, वह सिर्फ रिटर्न दिखाने के लिए. किसी भी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होता है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)