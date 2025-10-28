‘बाहुबली: द एपिक’ का री-रिलीज़ शेड्यूल बदला, अब पहले दिखेगी विदेशी सिनेमाघरों में

scorecardresearch
'बाहुबली: द एपिक' की रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी गई है. अब फिल्म के इंटरनेशनल प्रीमियर 29 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि भारत में रिलीज़ 31 अक्टूबर को होगी. फैंस फिल्म की जल्दी वापसी से बेहद उत्साहित हैं.

‘बाहुबली: द एपिक’ की रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी गई है. अब फिल्म के इंटरनेशनल प्रीमियर 29 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि भारत में रिलीज़ 31 अक्टूबर को होगी. फैंस फिल्म की जल्दी वापसी से बेहद उत्साहित हैं.

Pallavi Mehra
Baahubali: एस.एस. राजामौली की ब्लॉकबस्टर “बाहुबली” एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है, लेकिन इस बार एक नए अंदाज़ में! नई फिल्म का नाम है बाहुबली: द एपिक”, इसमें बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर एक ही लंबी फिल्म बना दी गई है. इसे फिर से एडिट और डिजिटल तरीके से और भी शानदार बनाया गया है. यह पहली बार है कि भारत में किसी दो-भाग वाली फिल्म को एक साथ जोड़कर थिएटर में दिखाया जाएगा.

रविवार को मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रभास ने मस्तीभरे अंदाज़ में रिलीज़ डेट बताई. उन्होंने कहा, “फिल्म 31 अक्टूबर को थिएटर्स में आएगी.” फिर मुस्कुराते हुए बोले, “शायद.” इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आया कि विदेशों में फिल्म का प्रीमियर 29 अक्टूबर से शुरू होगा, यानी भारत में रिलीज़ से पूरे दो दिन पहले.

रिलीज़ से पहले ही जबरदस्त प्रतिक्रिया

भले ही यह कोई नई फिल्म नहीं है, लेकिन इसके री-रिलीज़ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, दुनिया भर में फिल्म की एडवांस बुकिंग ₹5 करोड़ से ज्यादा पार कर चुकी है.
सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही $200,000 (करीब ₹1.6 करोड़) की टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी री-रिलीज़ फिल्म के लिए इतना बड़ा जोश बहुत दुर्लभ है, और यह दिखाता है कि बाहुबली के फैंस आज भी कितने मजबूत और उत्साही हैं.

फैंस क्यों हैं इतने उत्साहित

इस बार फिल्म के सभी पुराने सितारे- प्रभास, राणा दुग्गुबाती, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी, सत्यराज और रम्या कृष्णन फिर से नजर आएंगे. री-रिलीज़ में दर्शक अमरेंद्र से लेकर महेंद्र बाहुबली तक की पूरी कहानी एक ही बार में और बिना किसी रुकावट देख पाएंगे. ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह अनुभव फिल्म को और भी भावनात्मक रूप से प्रभावशाली बना देगा खासकर जब कहानी उस सवाल तक पहुँचती है,“कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?”

क्या री-रिलीज़ फिर से बॉक्स ऑफिस का इतिहास बना सकती है?

31 अक्टूबर को होने वाली राष्ट्रीय रिलीज़ से पहले ही इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि “बाहुबली: द एपिक” भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज़ फिल्म बन सकती है. कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि यह फिल्म अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जो अब तक किसी भी भारतीय फिल्म फ्रेंचाइज़ी ने नहीं किया है.

बाहुबली, जो 2015 में एक बड़ी सनसनी बनी थी और 2017 में अपने शिखर पर पहुंची, अब एक बार फिर नई शुरुआत करने के लिए तैयार है. शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म एक बार फिर थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

