MAI-Image-1 लॉन्च: Gemini, Nano Banana और ChatGPT से मुकाबला

अपनी AI की ताकत दिखाने का सबसे आसान तरीका है ऐसा AI बनाना जो लिखे हुए शब्दों से तस्वीर बना दे। Google और OpenAI ने भी यही किया और उनके मॉडल Gemini और ChatGPT कुछ ही महीनों में बहुत मशहूर हो गए। Microsoft, जो पहले OpenAI के मॉडल पर निर्भर था, अब अपना खुद का AI मॉडल लॉन्च कर रहा है जो तस्वीरें बना सकता है। नाम थोड़ा मुश्किल है – MAI-Image-1। उम्मीद है कि यह Gen Z और Gen Alpha को पसंद आएगा।
MAI-Image-1, जो ‘MAI’ नाम के AI टूल्स का हिस्सा है, ने अपनी ताकत दिखा दी है और बेंचमार्क टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। Microsoft ने बताया कि इसका पहला जनरेटिव AI मॉडल LMArena की Top 10 लिस्ट में शामिल हुआ और कई पुराने, बड़े मॉडल्स से बेहतर साबित हुआ। यह पेशेवरों और छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। कुछ दूसरे AI मॉडल जहाँ artistic या stylistic तस्वीरों पर ध्यान देते हैं, वहीं Microsoft का मॉडल खासतौर पर असल जैसी तस्वीरें बनाने के लिए बनाया गया है। यह हकीकत जैसे लैंडस्केप और रोशनी दिखा सकता है। ब्लॉग में लिखा है: "MAI-Image-1 असली जैसी तस्वीरें जैसे रोशनी (bounce light, reflections), लैंडस्केप और बहुत कुछ बनाने में कमाल का है।”
Microsoft ने MAI-Image-1 लॉन्च किया – अपना नया AI इमेज जनरेटर
Microsoft के अनुसार, इस AI इमेज जनरेटर को बनाने मेंक्रिएटिव प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम किया गया। इसका मकसद था कि मॉडल से repetitive और सामान्य दिखने वाली तस्वीरें (जो अक्सर AI से बनती हैं) न आएं। इसके अलावा, MAI-Image-1 कम संसाधन इस्तेमाल करता है और बड़े और स्लो मॉडल्स की तुलना में तेज़ और हाई- क्वालिटी तस्वीरें देता है।
MAI-Image-1 Microsoft के बढ़ते हुए AI टूल्स के कलेक्शन में शामिल हो गया है, जिसमें वॉइस जनरेटर MAI-Voice-1 और चैटबोट MAI-1-preview भी हैं। Microsoft के AI डिवीजन के प्रमुख Mustafa Suleyman के अनुसार, ये प्रोडक्ट्स एक बड़े पांच साल के प्लान का हिस्सा हैं, जिसका मकसद ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करना है जो OpenAI पर निर्भर न हो।
Microsoft ने अपने ब्लॉग में लिखा: “हम बहुत उत्साहित हैं कि MAI-Image-1 जल्द ही Copilot और Bing Image Creator में उपलब्ध होगा।”
ब्लॉग में यूजर्स से कहा गया है कि Copilot ऐप और Bing Image Creator के अपडेट का इंतजार करें। फिलहाल, नया मॉडल LMArena में एक्सेस करने के लिए उपलब्ध है।
MAI-Image-1 की लॉन्चिंग उस समय हुई है जब Google का 2.5 Flash Image (Nano Banana) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भले ही Nano Banana मॉडल काफी समय से मौजूद है, Google का यह इमेज जनरेटर यूजर्स को असल तस्वीरों में AI की मदद से फोटोरियलिस्टिक एलिमेंट्स जोड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है।
