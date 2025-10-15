Amazon पर खरीदिए iPhone 15, अब iPhone 13 की कीमत पर!

अमेज़न पर iPhone 13 और iPhone 15 की कीमतें लगभग एक जैसी दिख रही हैं, जो थोड़ी हैरान करने वाली है। iPhone 15 नए और बेहतर फीचर्स के साथ आता है, लेकिन कीमत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यानी, थोड़ी सी अतिरिक्त राशि देकर आप नया iPhone 15 खरीद सकते हैं।

iPhone 13 अब चार साल पुराना हो चुका है, इसलिए इस ऑफ़र में iPhone 15 ही ज्यादा फायदेमंद विकल्प लगता है। इस आर्टिकल में हमने दोनों iPhones के फीचर्स की तुलना की है, ताकि इस त्योहार के सीज़न में आप सही iPhone चुन सकें।

iPhone 13

प्रोसेसर

iPhone 13 में A15 Bionic चिप लगी है। यह रोज़मर्रा के काम जैसे ब्राउज़िंग, सोशल मीडिया (social media) और गेमिंग (gaming) आसानी से संभाल सकता है। लेकिन नए ऐप्स और अपडेट्स के साथ इसका परफॉर्मेंस थोड़ा धीमा लग सकता है, खासकर नए iPhones के मुकाबले। अभी भी यह तेज़ है, लेकिन नए iPhones जितना पावरफुल नहीं है।

डिस्प्ले

iPhone 13 में 6.1-इंच OLED स्क्रीन है, जो कलर और क्लैरिटी में बहुत अच्छी है। यह इंडोर में काफी ब्राइट है और सूरज की रोशनी में भी ठीक काम करती है। लेकिन 60Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग उतनी स्मूथ नहीं लगती। साथ ही, स्क्रीन के ऊपर की नॉच थोड़ा स्पेस लेती है और 2025 में पुरानी लगती है।

कैमरा

iPhone 13 में दो रियर कैमरे हैं, जो दिन में अच्छी तस्वीरें लेते हैं। लेकिन कम रोशनी में परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर होती है और इसमें ऑप्टिकल ज़ूम नहीं है। दोनों कैमरे 12MP के हैं, इसलिए थोड़ा लिमिटेड फील होता है।

iPhone 15

प्रोसेसर

iPhone 15 मेंA16 Bionic चिप लगी है, जो A15 से तेज़ और ज्यादा एफिशिएंट है। यह भारी ऐप्स और मल्टीटास्किंग को बेहतर संभालता है और बैटरी लाइफ में भी मदद करता है। कुल मिलाकर, परफॉर्मेंस स्मूथ और रेस्पॉन्सिव महसूस होती है, जो इसे heavy users और long-term use के लिए बेहतर बनाती है।

डिस्प्ले

iPhone 15 में6.1-इंच OLED स्क्रीन वही है, लेकिन यह बाहर धूप में ज्यादा ब्राइट है, जिससे स्क्रीन देखना आसान हो जाता है। अभी भी 60Hz रिफ्रेश रेट है, जो एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी है। नई Dynamic Island नॉच की जगह लेती है, जो दिखने में साफ-सुथरी है और ऊपर की ओर उपयोगी अलर्ट दिखाती है।

कैमरा

iPhone 15 का कैमरा बड़ा अपग्रेड है। अब इसमें 48MP का मेन लेंस है, जो ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है और शार्प 2x ज़ूम देता है। कम रोशनी में परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर है। तस्वीरें ज्यादा क्लियर और प्रोफेशनल दिखती हैं, खासकर iPhone 13 के पुराने 12MP कैमरे की तुलना में।

कीमत

iPhone 13 का 128GB वेरिएंट अमेज़न पर ₹43,900 से शुरू होता है, और यह ब्लैक और ब्लू कलर में उपलब्ध है।

वहीं, iPhone 15 का 128GB वेरिएंट अमेज़न पर ₹47,999 में खरीदा जा सकता है। इसका मतलब है कि दोनों फोन्स के बीच सिर्फ₹4,099 का अंतर है।

