लंबी उम्र का असली राज़ एक्सरसाइज या फास्टिंग, फ्रांसीसी बायोकेमिस्ट ने खोला राज़

फास्टिंग बनाम एक्सरसाइज : लॉन्गेविटी यानी लंबी उम्र अब लोगों की सबसे बड़ी दिलचस्पी बन गई है। चाहे वो ब्रायन जॉनसन हों, जिन्होंने कभी नहीं मरने का लक्ष्य रखा है, या हार्वर्ड के प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर, जो जीन और उम्र बढ़ने पर शोध करते हैं, लॉन्गेविटी का क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में लोगों की इस विषय में रुचि बढ़ रही है, क्योंकि population की aging हो रही है और लोग जीवन की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं। हालांकि कई फैशन ट्रेंड्स आते-जाते रहते हैं, लेकिन वेलनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ साधारण जीवनशैली बदलाव लंबे समय तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

एक नए पोस्ट में, फ्रांसीसी बायोकेमिस्ट जेसी इंचॉस्पे, जो ग्लूकोज गॉडेस के नाम से जानी जाती हैं, ने लंबी उम्र का वह सरल जीवनशैली रहस्य साझा किया जिसे कोई भी अपना सकता है — और जो हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से अपनाया हुआ है।

लंबी उम्र बढ़ाने वाला सरल जीवनशैली बदलाव

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में, वह एक्सपर्ट जो नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए विज्ञान पर आधारित टिप्स साझा करती हैं, कहती हैं कि आम धारणा के विपरीत लंबी उम्र बढ़ाने में उपवास (फास्टिंग) नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधि अहम भूमिका निभाती है।

जबकि नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ हेल्थ (National Institutes of Health) का कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग (विराम उपवास) सेलुलर उम्र को उलटने में मदद कर सकता है, इससे भी अधिक प्रभावी है नियमित व्यायाम, जो जीवन में 7 से 10 साल तक जोड़ सकता है।

वैज्ञानिक रूप से सही साबित

पुरानी बात कि चलने-फिरने और हिलने-डुलने से सेहत अच्छी रहती है,अब विज्ञान ने भी साबित कर दी है। PubMed Central के मुताबिक, नियमित शारीरिक गतिविधि से हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर (cancer) जैसे मौत के खतरे वाले कई रोग कम हो सकते हैं। ऐसा करने से कुल मौत का खतरा लगभग 30% से 35% तक घट सकता है।

एक्सपर्ट ने एक आम मिथक को तोड़ते हुए बताया, "काफी समय तक लोग मानते रहे कि उपवास रखने या कम कैलोरी खाने से उम्र लंबी होती है। लेकिन बंदरों पर किए गए अध्ययनों की वजह से अब हमें पता चला है कि ऐसा सही नहीं है। उपवास अपने आप उम्र लंबी नहीं करता।"

Inchauspé कहती हैं कि अगर आप अधिक समय तक जीना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ है नियमित व्यायाम करना।

उपवास कोई जादू की गोली नहीं है

Inchauspé कहती हैं, “अध्ययन दिखाते हैं कि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें, तो हम उन लोगों से 7 से 10 साल लंबा जीवन जी सकते हैं जो व्यायाम नहीं करते। इसलिए अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह है सप्ताह में तीन बार व्यायाम करना। यही समाधान है। उपवास व्यायाम जितना प्रभावी नहीं है।"

वह कहती हैं, “उपवास कोई जादू की गोली नहीं है। 80 के दशक में शुरू हुए बंदरों पर 25 साल लंबे अध्ययनों की वजह से हमें पता चला है कि अगर बंदर अस्वस्थ आहार लेते हैं, तो उपवास उनकी उम्र बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वे पहले से ही स्वस्थ आहार लेते हैं, तो उपवास का उनकी उम्र पर कोई असर नहीं होता।"

डिस्क्लेमर: किसी भी डाइट या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में हमेशा अपने डॉक्टर की राय लें।

