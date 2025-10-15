धनतेरस के दिन जानें आपके शहर में सोना खरीदने का सबसे शुभ समय

Dhanteras 2025:रोशनी का त्योहार दीवाली (Diwali) जल्द ही आने वाला है। यह हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है, जो पांच दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस या धनत्रयोदशी से होती है। यह दिन सोना, चांदी और अन्य ऐसे सामान खरीदने के लिए शुभ माना जाता है जो संपन्नता और खुशहाली का प्रतीक होते हैं।
दीवाली पूजा से पहले, नारक चतुर्दशी या छोटी दीवाली मनाई जाती है। इसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज त्योहार की खुशियाँ बढ़ाते हैं। लेकिन इस साल खास बात यह है कि नारक चतुर्दशी मुख्य दीवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को ही पड़ रही है। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर और भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
दीवाली अक्टूबर या नवंबर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यह अश्विन या कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान कुबेर, जो धन के देवता हैं, और देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि दीवाली 20 अक्टूबर को है। हालांकि, कई शहरों में दीवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी।
धनतेरस क्यों मनाया जाता है
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस की कहानी सत्ययुग काल की है, जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का मंथन कर रहे थे। कई दिनों तक चलने वाले इस मंथन से कई अद्भुत चीजें और जीव प्रकट हुए, जैसे कामधेनु गाय, जो इच्छाएँ पूरी करती थी; दिव्य हाथी ऐरावता; कल्पवृक्ष, जो मनोकामनाएँ पूरी करता है; धन के देवता कुबेर; और धन की देवी लक्ष्मी। मंथन के दौरान उत्पन्न हानिकारक विष हलाहल को भगवान शिव ने पीकर ब्रह्मांड को सुरक्षित किया। इसीलिए धनतेरस पर भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करके धन, समृद्धि और सुरक्षा की कामना की जाती है।
इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए हर साल धनत्रयोदशी या धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन लोग भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उनके परिवार को सफलता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।
धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएँ खरीदते हैं, जो धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि, इन चीज़ों की खरीद शुभ मुहूर्त के अनुसार करनी चाहिए, जो हर शहर में अलग हो सकता है। सही समय जानने के लिए मुहूर्त देखें।
धनतेरस पूजा मुहूर्त
द्रिकपंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के लिए पूजा का समय इस प्रकार है:
धनतेरस पूजा: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
पूजा मुहूर्त: 07:16 PM से 08:20 PM
अवधि: 1 घंटे 4 मिनट
शहर अनुसार सोना खरीदने का शुभ समय:
पुणे: 07:46 PM – 08:38 PM
नई दिल्ली: 07:16 PM – 08:20 PM
चेन्नई: 07:28 PM – 08:15 PM
जयपुर: 07:24 PM – 08:26 PM
हैदराबाद: 07:29 PM – 08:20 PM
गुरुग्राम: 07:17 PM – 08:20 PM
चंडीगढ़: 07:14 PM – 08:20 PM
कोलकाता: 06:41 PM – 07:38 PM
मुंबई: 07:49 PM – 08:41 PM
बैंगलुरु: 07:39 PM – 08:25 PM
अहमदाबाद: 07:44 PM – 08:41 PM
नोएडा: 07:15 PM – 08:19 PM
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.