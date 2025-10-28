एलोन मस्क ने लॉन्च किया Grokipedia: विकिपीडिया को टक्कर देने वाला नया AI प्लेटफ़ॉर्म, जानें इससे जुड़े उपयोग, फीचर्स और विवाद

एलोन मस्क का विकिपीडिया (Wikipedia) से लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, खासकर इस बात को लेकर कि वह जानकारी को कैसे संभालता है. इसी वजह से उनकी AI कंपनी xAI ने एक नया विकल्प बनाया है जो विकिपीडिया से भी बेहतर ज्ञानकोश देने का दावा करता है. इसका नाम है Grokipedia. नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह Grok नामक AI (Artificial Intelligence) पर आधारित है, जो एक ऐसी जानकारी-प्रधान एनसाइक्लोपीडिया (encyclopedia) है जिसमें किसी तरह का राजनीतिक पक्षपात (political biasness) नहीं होगा ऐसा मस्क का दावा है.

Grokipedia मंगलवार की सुबह आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई. हालांकि शुरुआत में वेबसाइट थोड़ी देर के लिए क्रैश हो गई थी, लेकिन जल्द ही फिर से ठीक से काम करने लगी. यह अपने तरह का पहला AI आधारित ज्ञानकोश है, जो नई AI encyclopedia श्रेणी की शुरुआत करता है. ऐसी वेबसाइटें बड़े language models (भाषा मॉडल) का इस्तेमाल करती हैं ताकि वे अलग-अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके एक ही जगह पर साफ-सुथरे तरीके से दिखा सकें.

जानिए, Grokipedia को क्या Grok और ChatGPT से अलग बनाता है !

पारंपरिक AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT या Grok से अलग, Grokipedia एक अलग तरह की सर्च पद्धति (search method) पर काम करती है. अभी यह अपने शुरुआती 0.1 मॉडल स्टेज पर है इसलिए इसकी क्षमता सीमित है.

यह चैटबॉट्स की तरह बातचीत वाले लंबे सवाल या वाक्य (जैसे “बार्सिलोना के बारे में कुछ बताओ”) नहीं लेती. इसके बजाय यूज़र को बस उस विषय का नाम टाइप करना होता है जिसके बारे में वे जानकारी चाहते हैं जैसे “Barcelona”.

इसके होमपेज के अनुसार, Grokipedia पर फिलहाल लगभग 8,85,000 लेख मौजूद हैं जो Wikipedia की तुलना में काफी कम हैं. यह प्लेटफ़ॉर्म जानकारी तैयार करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करता है. इसमें मुख्य या प्राथमिक स्रोतों से मिली जानकारी को उपयोगकर्ताओं द्वारा जोड़ी गई जानकारी के साथ मिलाया जाता है. इसके बाद xAI एल्गोरिदम इन दोनों तरह की जानकारियों को जोड़कर एक व्यवस्थित और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है.

एलोन मस्क चाहते हैं कि Grokipedia पूरी तरह निष्पक्ष हो

Grokipedia का विकास तब हुआ जब एलोन मस्क ने सार्वजनिक रूप से Wikipedia पर आरोप लगाया कि वहाँ की जानकारी में राजनीतिक पक्षपात होता है. मस्क का उद्देश्य Grokipedia के ज़रिए एक ऐसा मंच बनाना है जहाँ जानकारी केवल तथ्यों पर आधारित और बिना किसी पक्षपात के हो.

हालांकि, Grokipedia की लॉन्चिंग पूरी तरह बिना विवाद के नहीं रही. लॉन्च के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने AI द्वारा बनाई गई सामग्री में कुछ अजीब बातें नोट कीं. उदाहरण के लिए, एलोन मस्क के बारे में बने एक लेख में यह लिखा गया था कि उन्होंने करीब 20 किलो वजन घटाया है जो एक व्यक्तिगत और ज़रूरी न होने वाली जानकारी थी. इस बात ने यह सवाल उठाया कि क्या Grokipedia सच में पूरी तरह निष्पक्ष है.

दूसरी ओर मस्क ने खुद स्वीकार किया है कि Grokipedia अभी अपने शुरुआती दौर में है और यह फिलहाल 0.1 वर्ज़न पर चल रही है. उनका कहना है कि जब इसका 1.0 वर्ज़न जारी किया जाएगा तब यह “10 गुना बेहतर परिणाम” देगी.

Grokipedia को कैसे एक्सेस करें

आप https://grokipedia.com/ पर जाकर अपने X (पूर्व में Twitter) अकाउंट से लॉगिन करके Grokipedia का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक xAI ने Android या iOS के लिए कोई ऑफिशियल ऐप लॉन्च नहीं किया है. इसलिए अगर आपको किसी Grokipedia ऐप के नाम पर कोई ऐप दिखाई दे, तो उससे सावधान रहें वह फेक (नकली) ऐप हो सकता है और आपके अकाउंट की जानकारी उड़ाने की कोशिश कर सकता है.

